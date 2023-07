Etter en heller regnfull juli måned var terrengløypene på Blefjell både våte og tunge – uten at det så ut til å legge noen demper på løpegleden. Den erfarne ultraløperen Ninette Banoun, som ble nummer sju på 57 kilometeren, oppsummerte løpet slik på Facebook:



"Blefjells Beste 57 km i går. Det var en strålende dag, men som alltid veldig krevende underlag (vann, myr, kratt, vått, vått, vått). Det ble mange timer i løypa! God trening før årets løpemål i september."



Her ser vi Ninette Banoun foran de to karakteristiske Brørsteinane på Blefjell. (Foto: privat)



57-kilometeren byr på om lag 2000 høydemeter opp og ned, så løperne får virkelig testa seg. Mari Brøndbo Dahl vant på 7.24.28, drøye seks minutter foran Ingrid Lid.

Aasmund Kjøllemoen Steien tok en soleklar seier i herreklassen. Han brukte 5.28.23 og var over 25 minutter foran Kristoffer Efteedal på andreplass. Steien har tidligere vist sin kapasitet som terrengultraløper og vant i fjor høst Kullamannen Ultra. Kasper Stadås som er kjent som både sprinter og langløper på ski, måtte nå nøye seg med femteplass på 6.50.11.

Den nest lengste løypa var på 21 km med 750 høydemeter stigning/fall. Her var Anna Ulvensøen raskest av damene, mens det ble svensk seier i herreklassen, til Andreas Lundegård.



Anna Ulvensøen fikk stå på den høyeste stubben som vinner av 21 kilometeren. Bak henne fulgte Kristina Axelsson, Runa Fremstad, Mathilde Ilebrekke og Viktoria Bolstad. (Foto: arrangøren)



10 kilometeren som har 370 høydemeter stigning/fall, ble vunnet av Mari Wetterhus og Robert Bergstå – begge med pluss/minus 5 minutters margin. Mari Wetterhus er skiskytter og samboer med Aasmund Kjøllemoen Steinen som vant 57 kilometeren, så der la de begge grunnlag for litt feiring i heimen.





Mari Wetterhus (til venstre) vant 10 kilometeren foran Kristina Ivoskute. (Foto: arrangøren)





Robert Bergstå (midten) var raskeste mann på 10 km med Simen Nieuwlaat (til venstre) på andreplass og Leon Alexander Kielland på tredjeplass. (Foto: arrangøren)



Blefjells Beste inneholdt også en sprintdistanse på 5 km med 110 høydemeter. Her ble det seier til Tuva Malmgren og Richard Foldnes på henholdsvis 31.56 og 27.09.

I alt fullførte 312 løpere med flest på halvmaratondistansen som samla 128 løpere.



Richard Foldnes (til venstre) vant 5 kilometeren, mens Anders Vekve ble nummer tre. (Foto: arrangøren)



Kvinner 57 km 1 Mari Brøndbo DAHL NOR Ås-NMBUI Orientering / SK Vidar 1990 07:24:28 2 Ingrid LID NOR BFG Bergen LK / Salomon Norge 1991 07:32:51 3 Live WERGELAND LINDEMARK NOR twr lundmarks 1990 08:04:37 4 Antonia RAMBÖL BRYNTESSON SWE 1994 08:27:12 5 Kristin BERGSLID NOR IL Ivrig 2000 08:38:08 6 Wendy FJELLSTAD GBR Ås IL 1971 08:43:41 7 Ninette BANOUN NOR Nordea / Romerike ULK 1964 09:28:22 8 Inga RYBAK NOR Romerike Ultraløperklubb 1975 09:43:02 9 Bjørg Marit SOLLIE NOR IL Ivrig 1961 11:00:52 10 Margrethe K. RASMUSSEN NOR Salomon NO 1994 11:03:54 Menn 57 km 1 Aasmund KJØLLMOEN STEIEN NOR Salomon Norge 1993 05:28:23 2 Kristoffer EFTEDAL NOR Untold_Movement x HOKA 1996 05:53:33 3 Espen SPRO NOR Falkensten Frontrunners 1994 06:09:15 4 Kjetil Kasin HARM NOR Glitre Nett 1996 06:17:24 5 Kasper STADAAS NOR Team Ragde Charge / IL Heming 1994 06:50:11 6 Rico Hejlskov MOGENSEN DEN Mariagerfjord OK 1987 07:15:57 7 Tor-Einar WAHL NOR Salomon Norway 1985 07:21:30 8 Pål HARBOE NOR Casual Running 1994 07:23:58 9 Sven Tore SØRDAL NOR Mork IL 1987 07:31:26 10 Fred ANDERSEN NOR Stord ski og sti 1973 07:57:18 Kvinner 21 km 1 Anna ULVENSØEN NOR Team Troika/Nydalens SK 1993 02:13:51 2 Kristina AXELSSON SWE Strindheim IL 1999 02:20:22 3 Runa FREMSTAD NOR Larvik OK 1994 02:28:32 4 Mathilde ILEBREKKE NOR Sandefjord LK - Dammen1182 1988 02:30:53 5 Viktoria BOLSTAD NOR 1995 02:43:48 6 Anette JUVELI NOR Konnerud IL 1991 02:44:55 7 Signe Bredholt JØRGENSEN NOR NTNUI 1999 02:45:15 8 Clotilde GINESTET FRA 1997 02:54:30 9 Martine NYGAARD NOR If Skadeforsikring BIL 1988 02:54:43 10 Irene Øhrn ARNEVIK NOR Repstad Sag 1970 02:55:26 Menn 21 km 1 Andreas LUNDEGÅRD SWE FK Studenterna 1986 01:54:54 3 Knut Eirik ASPHEIM KÅSA NOR Gulset Ski/Grenland Ski/TTG 2006 02:01:11 4 Hauk Are FJELD NOR Team Ljøsbu 1994 02:04:15 5 Marcus ENGEBRETSEN NOR Sportsklubben Vidar 1995 02:13:12 6 Sondre KRISTIANSEN NOR Norconsult BIL/Team PK 1994 02:13:28 7 Lars Olav ASPHEIM KÅSA NOR Gulset IF ski / Grenland Ski 1994 02:19:00 8 Hans Olav KÅSA NOR Gulset ski / Grenland Ski 1971 02:22:38 9 Jørgen SJAASTAD NOR Nitteløp 1981 02:24:12 10 Kolbeinn KRISTOFERSSON ISL 1994 02:25:11 Kvinner 10 km 1 Mari WETTERHUS NOR Svene il 1998 00:52:43 3 Kristina IVOSKUTE LTU 1987 01:04:31 4 Hanna Kristine B. WEINHOLDT NOR 1990 01:09:03 5 Ingun Jahren HORVLI NOR Huldrehaugen fritidsklubb 1965 01:10:12 6 Margrethe E. BIRKELAND NOR Driv IL 2009 01:11:14 7 Linda KRISTIANSEN NOR MOT gym 1975 01:12:51 8 Tonje SAURO NOR Tinn IL 1982 01:13:34 9 Kristin KARLSON SWE Fjellsport.no 1985 01:15:22 10 May-Lene Lunde UBERG NOR Vennesla kommune BIL 1969 01:18:33 Menn 10 km 1 Robert BERGSTÅ NOR Svarstad IL 1991 00:43:40 2 Simen NIEUWLAAT NOR Rygge IL 1987 00:46:42 3 Leon Alexander KJELLAND NOR IL Sandvin 1989 00:49:59 4 Arnstein HURULIN NOR Fjellsport 1984 00:50:02 5 Johan INGEMARSSON NOR Bærum Vest Racing Team 1989 00:51:02 6 Jon Tufte NEDRESTØL NOR Bane NOR BIL 1989 00:51:52 7 Pål HEKKLI NOR AT Skog bil 1976 00:54:26 8 Esteban LEBOUVIER FRA 2006 00:55:55 9 Alexander FOLDNES NOR Fjellsport AS 1993 01:00:27 10 Mattis DEGLAND NOR Finnemarka Trekkhundklubb 1989 01:01:16 Kvinner 5 km 1 Tuva MALMGREN NOR Konnerud IL 2010 00:31:56 2 Christine VÄRN NOR 1978 00:31:58 3 Michelle FOLDNES NOR Fjellsport 1992 00:34:17 4 Åse Sauro LILLELAND NOR Tinn IL 2012 00:34:51 5 Hege WIKSNES NOR 1979 00:38:19 6 Lene LÅGE SIVERTSEN NOR BVH 1971 00:41:17 7 Heidi TETLIE NOR Team Tetlie 1989 00:43:08 8 Isabel GRÜNER GER SV Wacker Durchsaufen 1990 00:46:23 9 Guro Byklum STRANDLY NOR 1983 00:53:16 10 Veronika HINRICHS GER 1992 00:53:42 Menn 5 km 1 Richard FOLDNES NOR Fjellsport AS 1993 00:27:09 2 Jostein SKJERPING NOR 1991 00:28:01 3 Anders VEKVE NOR Fjellsport.no 1973 00:30:56 4 Harri HOPE GBR 1996 00:31:15 5 Kim PIANG-NEE NOR 1975 00:33:49 6 Lars ÅSTRØM NOR HytteGutta 1983 00:34:31 7 Tor Erik TENNFJORD NOR 1980 00:34:37 8 Bjørn-Håkon NIBE NOR 1973 00:38:07 9 Peter John ACKLAM NOR 1970 00:45:12 10 Lukas DRÆGNI NOR 2012 00:45:32



Alle resultat