I fjor løp Mona Kjeldsberg Norge på langs på sti, og som leder for Langt og Lenge arrangerer hun lange løp for andre som Oslo Bergen Trail, Soria Moria til Verdens Ende og Blefjells Beste.

Nå skal hun sjøl begi seg ut på et nytt eventyr, Transpyrenea. Distansen er hele 866 km, og med 106000 høydemeter å forsere opp og ned, får deltakerne virkelig noe å bryne seg på.

Konkurranseaspektet ved dette løpet er imidlertid tona veldig ned. Det er ingen kåring av vinnere, og deltakerne betegnes av arrangøren som kamerater i stedet for konkurrenter.

I en Facebook-oppdatering etter informasjonsmøtet i går, skrev Mona Kjeldsberg følgende:



"Det er godt og varmt med 30-35 grader midt på dagen, men det forventes temperaturer ned mot 5-6 grader om natta i de høyeste områdene.

Sekken er pakket, og jeg er så klar som jeg kan få blitt. Jeg håper å ta meg i sneglefart hele veien til Hendaye."



En uke tidligere omtalte hun prosjektet på denne måten:

"Årets husmorferie starter om 1 uke😅⛰️⛰️⛰️Temaet denne gang er; Langt og Lenge fra hav til hav 🙈😜"



Ruta snirkler seg i stor grad langs grensa mellom Frankrike og Spania, og høydeprofilen er tagget som et sagblad.



Deltakerne kan følges på løpets live-tracking eller hos Langt og Lenge, og Mona Kjeldsberg har startnummer 86. Starten går inne i borgen Fort de Bellegarde ved byen Le Perthus som ligger 400 m over havet et lite stykke fra Middelhavskysten i Frankrike.





Løpet starter på historiske grunn inne i Fort de Bellegarde. (Foto: arrangøren)



Startnummer 86 er klar for nok et løpseventyr. I distanse er det "bare" ca. en tredjedel av Norge på langs-turen hennes, men til gjengjeld er det mye mer kupert. (Foto: privat)