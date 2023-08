Hedda Hynne var like bak sitt eget årsbeste da hun løp på 2.01,64 og ble nummer fire. Hun har tidligere i sommer løpt på 2.01,43, og dette var hennes tredje løp for året på 2.01-tallet. Løpet ble vunnet på 2.00,78 av ugandiske Winnie Nanyondo som har 1.58,63 som pers.

Hedda har 1.58,10 som best fra 2020, og det er ennå et stykke ned til den formen hun viste da.

Fremdeles er det uvisst om Hedda Hynne kommer til VM. Ifølge Friidrett1 er hun ikke inne på rankingen og er dermed avhengig av at noen av de som er foran henne på lista, ikke stiller.

800 m kvinner

1 287 NANYONDO Winnie UGA UGA 1993 2:00,78 SF

2 123 KEEGAN McKenna USA USA 1998 2:00,88 SF

3 231 MUTISYA Peninah KEN KEN 2004 2:00,93 SF

4 337 HYDDE Henna NOR NOR 1990 2:01,64 SF

5 126 THOMAS Carley AUS AUS 2000 2:02,16 SF

6 260 SPILL Tanja GER GER 1995 2:02,22 SF

7 120 BROOKS-RICHARDS Emily USA USA 1995 2:02,79 SF

8 122 SANFORD Ellie AUS AUS 1997 2:03,93 SF

9 251 SCHOFFILED Kristie USA USA 1999 2:04,65 SF

389 LEMIESZ Aneta POL POL 1981 aufg. SF (P)



Ingeborg Østgård viste stigende form under NM der hun tok gullet, og i U23-EM kom hun seg til finalen. Etter det har det gått litt opp og ned. Sist lørdag løp hun 1500 m på 4.13,05 og var bare et par sekunder bak sitt eget årsbeste i et stevne i Leverkusen i Tyskland.

Til søndagen hadde hun forflytta seg til Luxemburg og løp samme distanse på nytt. Nå ble tida 4.20,48, noe som holdt til en tredjeplass i feltet der bare fire fullførte. Godt mulig kjente hun løpet fra dagen i forveien i beina. Azrour Meyreme fra Marokko vant på 4.16.24.

1500 m kvinner

1 379 AZROUR Meyreme MOR MAR 2002 4:16,24 1./I SF

2 175 VINDICS-TOTH Lili Anna HUN HUN 1998 4:16,97 2./I SF

3 381 OSTGARD Ingeborg NOR NOR 2003 4:20,48 3./I SF

4 238 CHINFATT Kimberly CAN CAN 1988 4:21,32 4./I SF

170 HUDSON Molly GBR GBR 2002 aufg. SF (P)



Per Svela og Awet Kibrab stilte til start på 5000 meteren i Luxemburg. Kibrab kom aldri til mål, mens Per Svela løp inn til sjetteplass 13.31,73. Det er 9 sekunder bak Svelas årsbeste og pers.

Løpet ble vunnet kenyanske Ronald Kwemoi på 13.14,42. Kwemoi ble regna som et stortalent sjøl i kenyansk målestokk og har fire Diamond League-seire og U20-verdensrekorden på 1500 m med 3.28,81 fra 2014. Nå er han blitt 27 år, og løpet hans i Luxemburg var faktisk ny 5000 m-pers, sjøl om han har løpt 3000 m så fort som 7.28,73 og 10 km gateløp på 27.13.





Per Svela var i flere år del av Team Ingebrigtsen, og fremdeles blir han trent av Gjert Ingebrigtsen. Han har så langt ikke fått like stor framgang som Narve Gilje Nordås som også blir trent av Ingebrigtsen senior. (Foto: Samuel Hafsahl)

5000 m menn

1 247 KWEMOI Ronald KEN KEN 1995 13:14,42 1./I SM

2 257 ABDILAAHI Mohamed GER GER 1999 13:15,95 2./I SM

3 121 MORTIMER Tom GBR GBR 1999 13:25,27 3./I SM

4 335 SHARP Jackson AUS AUS 2000 13:27,64 4./I SM

5 329 NDIKUMANA Célestin BDI BDI 2002 13:31,57 5./I SM

6 339 SVELA Per NOR NOR 1992 13:31,73 6./I SM

7 333 HACKER Olin USA USA 1997 13:32,04 7./I SM

8 323 ROWE Jack GBR GBR 1996 13:32,88 8./I SM

9 316 BARATA Samuel POR POR 1993 13:33,50 9./I SM

10 278 BEATTIE Scott GBR GBR 1998 13:51,64 10./I SM

11 129 BRUCE Jack AUS AUS 1994 13:54,69 11./I SM

12 324 LEONARD Rory GBR GBR 2001 14:03,65 12./I SM

13 161 CHARLTON Sam GBR GBR 2001 14:06,22 13./I SM

14 230 ESCALANTE-PHILIPPS Jonathan GBR GBR 1992 14:28,48 14./I SM

15 262 VÖRÖS Mark HUN HUN 1997 14:28,99 15./I SM

16 367 NOEL Enzo BEL BEL 1995 14:30,12 16./I SM

17 213 FARES Hatem FRA FRA 1993 14:39,64 17./I SM

236 MCELHINNEY Darragh IRL IRL 2000 aufg. SM

125 KIBRAB Awet NOR NOR 1995 aufg. SM

407 FEIST Maximilian GER GER 1999 aufg. SM (P)



