Det ble heimeseier til kinesiske Yuyu Xia på 10000 meteren for kvinner. Xia vant på 33.48,35 og var 17 sekunder foran tyrkiske Yayla Kilic Gonen. Bronsemedaljen gikk også til Tyrkia ved Fatma Karasu som løp på 34.10,97.

Marte Lien Johnsen ble nummer 13 av 14 som fullførte, og 15 som starta. Marte har tidligere i år løpt 10 km gateløp på 34.23 og 5 km på 16.28, så sammenlikna med det, var hun et godt stykke unna sitt beste. Tidsforskjell og varmt vær kan ganske sikkert ha spilt en rolle med tanke på relativt svake 10000 m-tider over hele linja.



1 10000 m kvinner 33:48.35 China XIA Yuyu 2 34:05.03 Turkiye KILIC GONEN Yayla 3 34:10.97 Turkiye KARASU Fatma 4 34:30.14 China MA Xiuzhen 5 34:35.96 Japan YAMAZAKI Risa 6 34:37.50 France ALLIER Melanie,louise,marie 7 34:50.65 Greece KASSOU Maria 8 35:07.58 Netherlands JONKMAN Silke 9 35:17.54 Japan MURAMATSU Tomo 10 35:51.40 India KUMARI Basanti 11 36:17.40 China NIU Lihua 12 37:12.77 India SONUNE Poonam dinkar 13 37:24.06 Norway JOHNSEN Marte Lien 14 37:34.68 South Africa MPSHE Lesego perseverance DNF Colombia ARISTIZABAL MEDINA Estefania DNS Morocco BOUAGGAD Hanane DNS Italy PALMERO Elisa



Sigurd Tveit lå sist i en tetgruppe på fem da en runde gjenstod i det andre heatet på 1500 m. Gjennom siste sving forsøkte Tveit å avansere utvendig, men det så ut til å koste så mye at han ikke klarte å henge med de andre fire på oppløpet. Etter å ha innsett at slaget var tapt jogga Kristiansands-løperen over mål på 3.45,90. Ingen gikk videre på tid.

Persen til Sigurd Tveit er så god som 3.37,02, og i år har han løpt på 3.40,46, så med full klaff kunne et avansement vært innen rekkevidde. Vinnertida i heatet var ikke bedre enn 3.42,82.

Tveit er også påmeldt 800 meteren, så forhåpentligvis får han revansje der.



1500 m forsøk 2. heat 1 3:42.82 Q France CAMPION Benoit,robert 2 3:42.89 Q Uganda OTIM Emmanuel 3 3:42.99 Q France SZOT Flavien,amar,stanislas 4 3:43.19 Q Sweden MAGNUSSON Nils leo 5 3:45.90 Norway TVEIT Sigurd 6 3:58.85 Turkiye ERATA Ibrahim 7 4:00.28 Japan TAKAMURA Hiroto 8 4:06.48 Zambia MUSUNGA Jonathan 9 4:10.89 Gambia JAHATEH Yankuba 10 4:14.00 Colombia LARA RODRIGUEZ Daniel felipe DNF Brazil RODRIGUES SANTANA ORENHAS Guilherme



