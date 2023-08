Maah Daah Hey Trail som løpet heter har distanser fra 3,1 til 106 miles. På den neste lengste disatnsen, 56 miles, fullført 32 løpere. (Arrangørfoto)

Dette var Ida Meli Narbuvolls første løp siden hun debuterte på ultraløp og satte rekord i Lean Horse Ultra Marathon for snart et år tilbake.

- Jeg legger opp treninga med ultraløp som mål, dvs. med god mengde og lav intensitet, svarer 27-åringen på vårt spørmål om hva hun legger i løpingen for tiden.

Jeg skulle gjerne løpt et løp eller to mer i året, men det er generelt langt å reise fra Bismarck for å finne ultraløp, så da har det bare blitt to løp de siste to åra, forklarer lysluggen som sist var å se på friidrettsbanen under NM i Kristiansand i 2021 hvor det ble gull på 10 000 m og sølv på 5 000 m. I mellomtiden har hun også vært hjemme på Narbuvoll i Os hvor hun 1. juli i år "ble smidd i hymnens lenker" til sin Jamison.

- Nå er det fulltidsjobb og et vanlig liv som skal passe sammen med løpinga også. Jeg trener det jeg føler for den dagen, så ofte blir det mesteparten rolige turer pluss en langtur i uka, kan hun oppdatere Kondis-lesere på.

Ida løper hva kroppen føler for til daglig. Her er hun ute i terrenget i sitt lengste løp noen sinne. (Arrangørfoto)

Seier til tross, så gikk ikke årets eneste ultraløp som den seige østerdølen hadde håpet på. Ida forteller videre:

- Jeg ble sjuk seks dager før løpet og lå nede for telling hele uka. Siden jeg ikke hadde noen andre løp i hele år, var det synd å bli hjemme og ligge på sofaen, så jeg tok sjansen og løp likevel. Jeg er glad jeg stilte, men kroppen samarbeidet ikke veldig bra! Det var ekstremt tungt de siste 6 timene, og det hjalp heller ikke at jeg løp feil på et tidspunkt og måtte snu og finne tilbake til løypa.

- Men jeg fikk virkelig testet noen grenser, og det ble en real opplevelse. Jeg har aldri kjent meg så sliten som jeg gjorde den siste timen av det løpet! Jeg endte opp ca. 30 minutter bak løyperekorden for herrer, og den hadde det vært artig og tatt hvis jeg bare ikke hadde blitt sjuk.

- Jeg må nok finne meg et ultraløp også neste år for å få revansje, avslutter hun. (Red. anm. Ida satte ny løyperekord for damer med nesten 4 timer!)

- Jeg har aldri kjent meg så sliten som jeg gjorde den siste timen av det løpet! (Arrangørfoto)

Løpets nettsider

Løpets facebookside

Resultater