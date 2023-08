329 løpere la av gårde på ca. 1200 meters høyde for å gjennomføre det doble vertikal-løpet, dvs. 2000 høydemeter +. (Foto fra løpets facebookside)

Løpet som var en av tre reale utfordringer i Mount Blanc Challenges sist helg, er 11 km langt med 2230 høydemeter opp til over 3400 moh. Det ble også arrangert 1K Vertikal på 7 km fredag og et 60 km langt fjelløp med over 5000 høydemeter søndag.

Stian brukte 1:43:59 på løpet og hadde med det vel fire minutters margin til nærmeste konkurrent i løpet som hadde 320 fullførende deltakere.

Stian postet følgende innlegg på sin Instagramkonto etter løpet.

I dag løp jeg min første offisielle doble vertikale kilometer @verticaltrail_courmayeur. Det var gøy å konkurrere i et bratt og teknisk motbakkeløp igjen spesielt her i Italia. Gjestfriheten og atmosfæren var fantastisk. Nå alt 3462 og føler meg på toppen av Alpene. Det beste var å møte @katrine_villumsen og vår datter i mål. Jeg avsluttet som førstemann i dag, men utrolig å se så mange sprek folk når toppen.

Et luftg bilde av en suveren vinner. (Foto fra løpets facebookside)

TOPP TRE MENN Pos Athlete Team Naz Time /KM KM/HH Year 1 ANGERMUND STIAN TEAM ASICS NOR 01:43:59 9' 27 6.347 1986 2 ANTONIOLI DANIEL SCARPA KARPOS ITA 01:48:02 9' 49 6.109 1982 3 DÉJANAZ ALEX TEAM CRAZY ITA 01:50:16 10' 1 5.985 1984 TOPP TRE KVINNER 1 GHIRARDI CORINNA US MALONNO ITA 02:07:12 11' 33 5.189 1979 2 PARDIN JESSICA TEAM LA SPORTIVA FRA 02:09:21 11' 45 5.102 1987 3 KREUZER VICTORIA TEAM ADIDASTERREX SUI 02:14:29 12' 13 4.908 1989

