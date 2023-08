Vinneren Oscar Claesson var med 17:47 49 sekunder foran Johan Hesthaug. (Foto: Christer Schaprio)

Peak Performance Vertical K ble pga. værforholdene redusert til halve distansen og med vinnertid i underkant av 18 minutter.

Det var fem norske menn blant de 225 på start. Ingen norske stilte til start i kvinneklassen i motbakkeløpet etter at Sylvia Nordskar løp helt til topp på 27 km søndag. Tirsdagens motbakkeløp var den tredje av hele åtte distanser i årets løpsfestival i Åre som arrangeres fram til lørdag 5. august.

Vinner av damklassen ble Johanna Gelfgren. (Foto: Christer Schaprio)

Johan Hesthaug stilte også på søndagens 27 km med 1000 høydemeter og ble best av de mange norske i herreklassen med sin 9. plass. Her er Salomon-løperen fra Eidsdal i Møre og Romsdal sin egen oppsummering av tirsdagens løp:



Avslutta opphaldet i Åre motbakkeløpet som gikk frå Åre sentrum tirsdag kveld. Egentlig ei løype med 1000 høgdemeter på 5 km, men den vart halvert til 500 høgdemeter pga. hardt vær. Bratt, men hardt. Kortaste løpet eg har deltatt i på 5 år. Måtte starte relativt hardt sidan stien raskt vart smal, men starta litt for hardt. Vart syre, og klarte ikkje å henge på sterke @skidclaes og @martenbostrom siste 7 minutta. Så endte opp med en tredje plass. Totalt sett ok+ resultater denne veka og fysisk form som eg føler er på rett veg igjen etter skade i mai. Motivert for vegen vidare!

Sprudlende feiring på pallen hører med. (Foto: Christer Schaprio)

Menn: 1. Claesson, Oscar Gnosjo 17:47 2. Boström, Mårten Salomon Finland 18:02 3. Hesthaug, Jonas Salomon Norge 18:36 4. Andersson, Johannes Andrarums IF 18:47 5. Lantz, Johan Ockelbo SK/Hoka 19:14 … 16. Stangbye, Patrick 20:28 19. Brostrøm, Pål Buvik il 21:04 20. Agerhäll, Sebastian Åre 21:05 31. Austad, Jonas Ogndal IL 22:05 90. Fausko, Andreas Love Storm 27:38:00 Kvinner: 1. Gelfgren, Johanna Göteborg 20:43 2. Kindlund, Petra 21:45 3. Vikström, Frida Sundsvall 21:59 4. El Kott Helander, Lina Merrell 22:09 5. Widarsson Norbeck, Johanna Örgryte IS 22:38

