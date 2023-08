Pressemelding.

Blant de påmeldte er Sebastian Kienle, tysk proff og tidligere verdensmester i langdistanse-triatlon (Ironman) på Hawaii. Jon Sæverås Breivold (28) vant Zalaris Norseman for andre gang i 2022 på en sensasjonell ny løyperekord. Landslagssjefen i triatlon, Arild Tveiten, sier at det sannsynligvis ikke er noen som kan slå Breivold i denne løypa. Den utfordringen tok Kienle.

Deltakerne vil bringes 3,8 kilometer ut i Hardangerfjorden med en bilferge. De får hoppe ut i fjorden så snart det er lyst nok til å svømme. Innerst inne i Hardangerfjorden, i idylliske Eidfjord, venter syklene og en etappe på 180 kilometer. Syklingen går gjennom noen de bratteste veiene man finner i Norge, over Hardangervidda til Austbygde i Telemark. Der bytter deltakerne til løpesko for å løpe en hel maraton på 42 kilometer. Løpe-etappen går først inn til Rjukan og deretter rett opp til toppen av Gaustatoppen med målgang på 1883 meter over havet. Vinneren får en svart t-skjorte som eneste premie. Sistemann på toppen får det samme.

-Dette er mekka for ekstrem triathlon, sier Sebastian Kienle. Norseman er verdensberømt for hoppet fra fergen og for målgang på Gaustatoppen. Dette er litt crazy og jeg må tilstå at det skremmer meg litt.

-Jeg planlegger å gi Sebastian Kienle en leksjon i motbakkeløping, sier Jon Sæverås Breivold.

4.650 mennesker fra 98 land søkte om startplass til årets arrangement.

-Med dette er antageligvis Zalaris Norseman den hendelsen på norsk jord hvor interessen for å delta er mest global, sier Hårek Stranheim, daglig leder for arrangementet. All verdens triatleter ønsker å gjøre Zalaris Norseman en gang før de dør. Vi er selve originalen for et nytt konkurranse-format, med mer enn 100 kopier over hele verden. For oss det det like viktig at arrangementet har blitt en viktig forskningsarena for utholdenhets-fysiologi. Nå runder vi 20 år og tenker at vi akkurat har begynt å hente ut potensiale til arrangementet. Mest av alt er vi likevel en historieforteller om robusthet og hva helt vanlige mennesker kan klare. Det hele starter med et hopp fra en ferge.

Arrangementet starter i Eidfjord lørdag 5. august klokken 05.00. Vinneren forventes å gå i mål ca kl 1430 og siste deltaker er ute i løypa helt til midnatt.

