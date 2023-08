Det har vært litt stang ut for de norske deltakerne på mellomdistanse tidligere i mesterskapet. Amalie Sæten røk ut av 1500 meter forsøket i går og det var en revansjesugen sørlandsjente som stod på startstreken i dag på 5000 meter.

Forholdene under mesterskapet har vært noe utfordrende. Typisk kinesisk sommervær med høye temperaturer og høy luftfuktighet. Flere av løperne har brukt varmetrening i forkant av mesterskapet og tar helt sikkert med seg nyttig erfaring videre i karrieren.

Kveldens 5000 meter for kvinner gikk i relativt jevnt tempo og det skilte seg ut en gruppe med 7 løpere ganske tidlig. Her datt flere og flere løpere av etter hvert. Da det gjenstod 500 meter var Amalie Sæten den siste løperen som hang noenlunde med, men hadde gitt noen meter opp til de tre fremste løperne. Sæten ga aldri opp og hadde en veldig bra langspurt der hun var helt oppe på siden av jenta som ble nummer 3. Dessverre var det frire hundredeler for sent for å ta med seg en medalje hjem.

Løpet var perfekt disponert og Sæten løp effektivt inne ved lista. Med dagens fjerdeplass har Ull/Kisa-løperen foreløpig den beste prestasjonen av de norske deltakerne i mesterskapet.

Løpet ble vunnet av Mariana Carvalho Machado fra Portugal på 16.02.58. Hjemmehåpet Yuyu Xia ble nummer to med 16.04.00 og det ble japansk på tredjeålass der Risa Yamazaki var de nødvendige hundredelene for vår deltaker med 16.08.86. Amalie Sæten fikk tiden 16.08.90.

Danmark hadde også en deltaker i 5000 meter finalen for kvinner. Line Kalstrup Schulz ble nummer 14 på 17.37.24.

