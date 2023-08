Kosice Marathon, eller Kosice International Peace Marathon i Slovakia er Europas eldste maraton, Løpet, som ut fra etablert tradisjon går første søndag i oktober, gikk første gang i 1924 og selv om det ikke har vært holdt/vært flyttet noen få år som i to av krigsårene, regnes det å ha gått kontinuerlig siden starten og kan dermed feire 100 års jubileum den 1. oktober i år.

Løpet

Inspirert av maratonløpet under Paris-OL samme år hadde Kosice Marathon sin spede begynnelse med åtte deltagere som løp fra slottsruinene ved landsbyen Turňa nad Bodvou og inn til Kosice på seksårsdagen for opprettelsen av staten Tsjekkoslovakia den 28. oktober. Vinner av løpet var tjekkiske Karol Halla som brukte rett i overkant av tre timer på distansen.

Fra den spede begynnelsen i 1924 økte deltagelsen i Kosice Marathon sakte til over 100 deltagere på 60-tallet og senere til 200-300 deltagere utover på 70-tallet. I hele denne perioden var løpet likevel et eliteløp for menn hvor man trengte invitasjon/kvalifiseringstid for å delta, og det var først i 1980 det ble åpnet for alle og hvor også kvinner fikk delta. Deltagelsen dette året kom således opp i over 1000 deltagere hvorav 14 kvinner, hvoretter den i senere år har vært i overkant av 1500 deltagere på maratondistansen.

Kosice Marathon slik det framstår i dag er et AIMS-sertifisert og World Athletics Silver Label løp som også omfatter halvmaraton, maratonstafett, minimaraton, inline skøyter (20 km) og handbike (20 km). Maratonløypa er en sentrumsnær og flat rundløype som i hovedtrekk er den samme som ble brukt under VM i halvmaraton som gikk i Kosice i 1997 og som følgelig løpes to ganger. Deltagelsen i fjor på alle distanser/disipliner var i alt 12124 hvorav 1525 på maraton og 3810 på halvmaraton.

Foruten Kosice Marathon kan det ellers nevnes at det siden 2021 også har vært arrangert et eget Kosice Peace Half Marathon, et løp som går på vårparten og som i fjor hadde 649 deltagere på denne distansen.

Deltagere og vinnere

Av de mange maratonløperne som har satt sitt preg på Kosice Marathon opp gjennom årene kan nevnes noen, som de som har vunnet flest ganger og som er ungarske Jozsef Galambos med fire (1927-28,1932-33) seiere og tyske Christa Vahlensieck med fem (1981,1984,1986-88) seiere. Løpet var ellers i tiden før krigen dominert av løpere fra Mellom-Europa. Et unntak var likevel året 1931 da løpet noe overraskende ble vunnet av argentinske Juan Carlos Zabala som det følgende året også vant OL-maraton i Los Angeles.

Etter krigen hadde løpet en periode med flere svenske og finske vinnere, som svenske Thomas-Hilt Nilsson som vant i 1956 og også satte ny løyperekord med 2.22.06. Siste skandinav som har vunnet i Kosice er finske Jouni Kortelainen som vant i 1979 med 2.15.12. I senere år har løpet i likhet med mange andre vært dominert av øst-afrikanske løpere. Blant menn har således kenyanske løpere vunnet 19 ganger, mens det på kvinnesiden har blitt 7 etiopiske vinnere. Løyperekordene tilhører i dag de kenyanske løperne Lawrence Kimwetich Kimaiyo med 2.07.01 fra 2012 og Margaret Agai med 2.24.04 fra i fjor.

Oversikter over de beste norske plasseringene i Kosice er vanskelige å framskaffe annet enn at de til en viss grad kan leses ut fra eldre statistikker. Den beste norske plasseringen i Kosice Marathon er således fra så lang tid tilbake som 1948 da John Systad kom på andreplass. Tiden 2.36.43 var også norsk bestetid på maraton fram til 1952. Går man så fram til 1977 så kom Jan Fjærestad på femteplass det året med 2.16.56. Det samme året løp også Henry Olsen fra BUL-Tromsø på 2.20.49 i samme løp.

På kvinnesiden er det så langt man kan se fra statistikker ingen norske som har hevdet seg blant de beste i Kosice. Et resultat fra senere år som uansett kan nevnes er Kjersti Kirkeby Ødegaard som løp på 3.35.57 i 2019 og kom på 43. plass, Norsk deltagelse i Kosice har ellers aldri vært veldig stor med fem deltagere på maraton i 2001 som høyeste deltagertall fra senere tiår.

