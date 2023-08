I korte trekk:

Norseman er regnet blant verdens hardeste triatlon-konkurranser

Den tyske verdensmesteren Sebastian Kienle mente løypa er “det hardeste jeg har gjort»

Norske Jon Breivold tok sin tredje strake seier

Flora Colledge fra Storbritania vant dameklassen, på femte forsøk

Gjennom 20 år har Zalaris Norseman etablert seg som en beryktet triathlon-konkurranse over hele verden. I år søkte nesten 5.000 triatleter fra 98 land om de 250 plassene. Og de heldige fikk virkelig kjenne på naturkreftene. Den kjente målgangen på Gaustatoppen ble denne gangen flyttet ned i dalen, på grunn av lyn og torden.

For Jon Breivold fra Oppegård var det mer enn naturkreftene som truet. 28-åringen har nemlig vunnet Norseman og XTRI World Championships de to siste årene, og i fjor satte han løyperekord.

I år meldte den tyske proffen Sebastian Kienle seg som utfordrer. Kienle er verdensmester fra Ironman Hawaii, og er et svært kjent navn innen internasjonal triatlon.

Da deltakerne hoppet fra ferga i Hardangerfjorden lørdag morgen, tok Kienle raskt føringen. Han var først ut av vannet, og han ledet lenge på sykkel. Over Hardangervidda hadde han en god luke. Men Jon Breivold spiste seg sakte innpå, og etter 110 kilometer ble den tyske proffen passert. Og inn mot Rjukan og Zombie Hill økte forspranget mer og mer.

Etter drøye 9 timer kunne Breivold slippe jublene løs for tredje gang.

- Nå håper jeg triatlon verdenen husker navnet mitt, humrer Breivold.

På pressekonferansen to dager tidligere måtte Kienle medgi at han knapt visste hvem Breivold var.

- Det første jeg tenkte var Jon …Who? Men nå vet jeg bedre, sier Kienle.

- Kampen med Breivold var både moro og brutal. Han var imponerende på sykkel, men først og fremst var han rå på løpinga. Da var jeg sjanseløs i dag. Og Zombie Hill viste hvorfor den er beryktet. Det var flere ganger jeg følte meg som en zombie her. Jeg klarte knapt å flytte beina.

Jon Breivold hadde egentlig ikke tenkt å stille i år. Men duellen mot den tyske kjempen fristet.

- Jeg kunne ikke la være, og sa selvfølgelig ja da jeg fikk utfordringen. Og det er jeg glad for nå. De puttet Kienle på startstreken, men jeg er fortsatt kongen av Norseman og Zombie Hill. Jeg er klar for å møte hvem som helst i denne løypa, sier Breivold.

- Og nå regner jeg med at utfordrerne lærer seg navnet mitt, og at jeg framover ikke blir Jon «Who» Breivold, humrer han.

At det var tøffe forhold i år også, var han ikke lei seg for. Men han skulle gjerne sett at målgangen ble på Gaustatoppen. Det var ikke Kienle nødvendigvis enig i.

- Det var tøft i dag. Selvfølgelig ville det vært moro å komme seg til toppen av fjellet, men da beskjeden kom, var jeg faktisk lettet. I hvert fall i 20 sekunder, ler Kienle.

Nå legger tyskeren opp. Norseman er hans grand final på langdistanse.

- Før start vurderte jeg å kjære enda en langdistanse til høsten, men nå er jeg sikker. Dette blir garantert siste gang. Dette var kult, og jeg forstår at mange triatleter har dette på sin bucket list, men nå får det holde, sier Kienle, som angrer bare på én ting:

- Dette burde jeg ha gjort mye tidligere.

Tredjeplass blant herrene I årets konkurranse gikk til Allan Hovda, som har vunnet Norseman tre ganger tidligere. I år har oppkjøringen vært langt ifra perfekt, med både skader og sykdom. Hovda var likevel godt fornøyd.

Britisk seier for damene

I damenes klasse ble det lenge tett løp. Etter svøm og sykkel, og halvveis på løp, skilte det bare syv minutter som skilte de fire beste utøverne. Men i Zombie Hill klinket britiske Flora Colledge til, og dro ifra de to norske utøverne Emilie Klev Bergheim og Kaja Bergwitz-Larsen.

Da smilte den norske landslagstreneren, Arild Tveiten. Han trener nemlig den britiske utøveren, i tillegg til Kristian Blummenfelt og Gustav Iden.

- Selvfølgelig håper jeg på norsk seier i dameklassen også, men jeg må innrømme at jeg unner Flora denne seieren. Hun har kjempet hardt, sier Tveiten.

Det er Flora Colledge enig i. Seieren har tatt tid.

- Helt siden jeg så et bilde fra Norseman for mange år siden, har jeg ønsket å vinne her. Og nå klarte jeg det – på femte forsøk, sier den sympatiske briten.

I mål ble Emilie Klev Bergheim nummer to, mens Kaja Bergwitz-Larsen tok tredjeplassen.