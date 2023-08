Stort bildegalleri fra Kongsvinger Maraton: Se 180 bilder fra Kongsvinger Maraton

(Foto: Janne Slorafoss/Heidi Aarstad/Rolf Bakken)

Magnus Torp Antonsen i føringen foran sin meritterte konkurrent på Kongsvinger. (Foto: Janne Slorafoss)

Halvmaraton

Med Johannes Thingnes Bø på start ble det ekstra oppmerksomhet rundt halvmaratonstarten i årets Kongsvinger Maraton. Etter flere uhell på hjemmebane i Kongsvinger var det stas for arrangører og deltakere at verdens beste skiskytter valgte å bruke løpet rett utenfor stuedøra si for å bygge seg opp igjen til neste sesong.

Det var imidlertid vinneren de to siste årene, Strandbygda-løperen Magnus Torp Antonsen, som tok kommandoen og fikk følge av Johannes i 5 km. Elverumsingen løp deretter solo inn inn til ny løyperekord. Med 1:13:06 senket han rekorden satt av Gjermund Sørstad for 15 år siden med 45 sekunder. Johannes Thingnes Bø løp inn til klar 2. plass på 1:16:21.

Også eldste bror Bø fra Markane IL, Rasmus Endre, stilte til start og var 4. mann på totallista minuttet bak Mats Emil Sand fra Galterud IF som var dagens tredjemann på 1:21:41. Ellers må 62-åringen fra IL Hemning/Overtoppen, Andreas Beck Engebretsen, igjen nevnes som med 1:25:39 var 8. mann i mål i den kuperte løypa.

20 beste menn:

1 Magnus Torp Antonsen Strandbygda IL M23-34 01:13:06 00:00 2 Johannes Thingnes Bø Markane IL M23-34 01:16:21 03:15 3 Mats Emil Sand Galterud IF M35-39 01:21:41 08:35 4 Rasmus Endre Bø Markane IL M40-44 01:22:39 09:33 5 Lars Magnus Tangen Vitamin Well M23-34 01:23:16 10:10 6 Lars Digerud Lillomarka Skiklubb /Semar M23-34 01:24:58 11:52 7 Erik Digerud Slependen M23-34 01:25:02 11:56 8 Andreas Beck Engebretsen Heming /Overtoppen M60-64 01:25:39 12:33 9 Harald Lunde Granli IL M50-54 01:26:23 13:17 10 Jonas Dræge Oslo M35-39 01:27:14 14:08 11 Ivar Hesselberg Indby Rustad IL M35-39 01:30:13 17:07 12 Erik Platek Trefilovs M45-49 01:32:40 19:34 13 Bjørn Paulsrud Lia Barnehage M55-59 01:33:06 20:00 14 Kristoffer Ellingsen Kongsvinger M23-34 01:35:19 22:13 15 Bjørnar Fossolsen Skarnes M40-44 01:35:30 22:24 16 Nawid Fazli Kongsvinger M23-34 01:35:55 22:49 17 Inge Henning Fredagsvik Team Coop M55-59 01:36:26 23:20 18 Aksel Løfsgaard Kongsvinger M18-19 01:36:37 23:31 19 Rune Holmen Halmsås & Omegn Skilag M45-49 01:37:35 24:29 20 Steinar Odberg Lien Oppegård IL/Sportsmanden M55-59 01:38:03 24:57

I kvinneklassene var det Karen Marie Håkonsen fra Kjellmyra, nå Lillehammer IF, klart best med 1:33:10 vel fire minutter foran Ingeborg Rosager, Granli IL og med ytterligere tre minutter til Cathrine Andersen, Team Driv Trening.

Vinner Karen Marie Håkonsen med dagens premiesamling. (Foto: Rolf Bakken)

10 beste kvinner:

1 Karen Marie Håkonsen Lillehammer IF K23-34 01:33:10 00:00 2 Ingeborg Rosager Granli IL K16-17 01:37:15 04:05 3 Cathrine Andersen Team Driv Trening K35-39 01:40:26 07:16 4 Maureen Byrne Unicorn Consulting K23-34 01:45:41 12:31 5 Dorte Foss Raufoss IL K55-59 01:49:36 16:26 6 Laila Grønnerud Skotterud K50-54 01:51:05 17:55 7 Åshild Bekken EY BIL K23-34 01:54:08 20:58 8 Heidi Backe Kongsvinger K23-34 01:54:51 21:41 9 Anne Mari Røsting Strand Team Loka K40-44 01:56:16 23:06 10 Tina Hauger Brufladt Roverud K20-22 02:04:20 31:10

Maraton

På maraton tok Jarle Marvik en ny seier, sin 3 i denne løypa, på 2:54:05 etter å ha fått en kjenning på baksiden av låret og måtte roe litt ned etter å ha rundet halvveis på 1:24:10. Henrik Nilsson gjorde en sjelden opptreden på maraton og løp seg opp til 2. plass md 2:57:53 etter en forsiktig åpning og en negativ splitt med nesten seks minutter.

Det var disse to som greide sub-3 i denne traséen i år som har over 300 høydemeter på hver runde. Vokalisten i bandet Jazzy Arafat, Martin Nygaard, knep 3. plassen på distansen med 3:01:15 bare sekundet foran Peter Jansen fra Romerike Ultraløperklubb.

Henrik Nilsson (til venstre) og Jarle Marvik på seierspallen. (Foto: Rolf Bakken)

10 beste menn:

1 Jarle Marvik Vikings M23-34 02:54:05 00:00 2 Henrik Nilsson Matrand M23-34 02:57:53 03:48 3 Martin Nygaard Jazzy Arafat M35-39 03:01:15 07:10 4 Peter Jensen Romerike Ultraløperklubb M45-49 03:01:16 07:11 5 Håkon Urdal Rygge IL M40-44 03:03:36 09:31 6 Kristian M. Sølverud Wangen Magnor UL M20-22 03:07:17 13:12 7 Kenneth Schnelle TWL M35-39 03:17:32 23:27 8 Kim Aarli Larsen Skeid M55-59 03:30:57 36:52 9 Henrik Foss Trefilov M40-44 03:35:45 41:40 10 Halvor Been Rygge IL M45-49 03:38:22 44:17

I kvinneklassen forsvarte Ida Slorafoss fjorårsseieren på hjemmebane med fem minutter bedre tid enn i fjor. Fra debuten for tre år siden på over fire timer, har det gått stadig raskere for Kongsvingerjenta som representerer Romerike Ultraløperklubb. Året etter ble det 3:35, i fjor 3:29 og i år 3:24:34 for den framgangsrike 35-åringen. Med NM-sølv på 24-timersløp i Stjørdal tidligere i sommer med vel 226 km, toppet hun ultrakarrieren ved å kvalifisere seg til VM på 24-timers for Norge i Taiwan 1. desember.

Siri Klevset fra Byneset IL var klart nest beste dame på Kongsvinger lørdag med 3:39:13. Camilla Johnsrud fra Rendalen tok 3. plassen på totallista rett foran verdens beste maratonløper i klasse K75-79, Vera Nystad. Unikumet fra Søgne løp Kongsvinger Maraton for første gang og sin 207. maraton totalt på 4:25.56. I september i fjor løp den da da 76 år ungdommelige veteranen inn på 3:38:58 i Berlin og satte ny verdensrekord for aldersklassen. Vera liker seg best på asfalten, men virket totalt uberørt etter å ha taklet grusen og bakkene på Kongsvinger da Kondis slo av en prat rett etter målgang.

Ida Slorafoss på toppen av pallen igjen. (Foto: Rolf Bakken)

Kvinner:

1 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K35-39 03:24:34 00:00 2 Siri Klevset Byneset IL K45-49 03:39:13 14:39 3 Camilla Johnsrud Rendalen K35-39 04:25:03 01:00:29 4 Vera Vigunante Nystad Søgne IL K75-79 04:25:58 01:01:24 5 Liv Berit Jegteberg Lystad SK Vidar/Team Kondis K60-64 04:27:38 01:03:04 6 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb K35-39 04:27:53 01:03:19 7 Kristin M Erichsen Drammen K35-39 05:29:31 02:04:57

Kongsvingermila:

Fra starten på 10 km med de tre klart beste i tet fra start. Treeren Karsten Ellevold (438) fra Oppstad IL var først ut foran tvillingbror Ole Jacob (439) som var best til slutt og den sterke veteranen Håkon Helge Hjemly (431) fra Aurskog.Høland som splittet duoen i mål. (Foto: Rolf Bakken)

I kvinneklassen ble det et realt spurtoppgjør på det fløyelsmjuke gresset mellom Kine Askim fra Oslo som vant på 53:22 foran nesen på Mari Huse fra Skotterud.

10 beste kvinner:

1 Kine Askim Oslo K16+ 53:22 00:00 2 Mari Huse Skotterud K16+ 53:24 00:02 3 Dorthe Lillebekk Magnor UL K16+ 53:39 00:17 4 Silje Hamletsen Oslo K16+ 55:26 02:04 5 Gina Bråthen Skotterud K16+ 55:35 02:13 6 Cathrine Stokke Røyken K16+ 57:33 04:11 7 Nina-Beathe Ødegård Heradsbygd K16+ 01:02: 09:18 8 Eline Botilsrud Andersen Grålum K16+ 01:03 09:38 9 Trine Beate Larsen Skotterud K16+ 1:08:12 14:50 10 Karina Ridderseth Årnes K16+ 1:08:59 15:37 10 beste menn: 1 Ole Jacob Ellevold Oppstad IL M16+ 37:33 00:00 2 Håkon Helge Hjemly Aurskog-Høland Friidrett M16+ 37:48 00:15 3 Karsten Ellevold Oppstad IL M16+ 37:57 00:24 4 Magnus Vestmo Almåsbak Grue IL M14-15 40:43 03:10 5 Lars Amund Toftegaard Hosle M16+ 41:48 04:15 6 Øyvind Vibe-Rheymer Nilssen IL Sandvin M16+ 41:57 04:24 7 Eirik Søreng Oslo M16+ 42:42 05:09 8 Simen Halvorsrud Oppstad IL M14-15 45:57 08:24 9 Rune Hansen Snertingdal IF SKI M16+ 49:19 11:46 10 Tom Rune Klemetsen Team Klemetsen M16+ 49:40 12:07

Minimaraton:

Kvinner: 1 Emma Eriksson Evidi Active K16+ 19:32 00:00 2 Astrid Snare Bakke Team Vinger K14-15 21:54 02:22 3 Era Samuline Prøven Borgund Eid il K16+ 23:25 03:53 4 Ida Helene Undem Høvdingen IL K16+ 28:38 09:06 5 Rebekka Arnesen Kongsvinger K16+ 31:27 11:55 6 Anne Terese Næsse MS Forbundet USA K16+ 55:20 35:48 Menn: 1 Gaute Skyrudsmoen Kongsvinger Svømmeklubb M14-15 18:45 00:00 2 Oddbjørn Homstvedt Høbol IL Handikapp M16+ 19:59 01:14 3 Steinar Bråten Flisa M16+ 55:21 36:36

Forholdene

Arrangørene fryktet i forkant værforholdene under årets løpsfest i festningsbyen pga. spådommer om til dels heftig regn. Med bare et par korte byger ble det aldri noe problem, og for løperne var det nesten perfekte forhold med bare 15 grader, i stedet for sol, stillestående luft og godt over 20 grader som så mange ganger tidligere. Med grus som underlag i 80 % av løypa hadde ikke regnet noen betydning annet enn på stipartiet med en del sleipe klopper mellom 2 og 4 km.

Deltakelse

Det var totalt 204 påmeldte, 163 startende og 161 som fullførte en av de fire distansene med tidtaking under årets skogsmaraton der som vanlig halvmaraton trakk godt og vel halvparten (89) til start. I tillegg løp 20 barnemaraton på gressbanen. Totalt endte årets deltakertall ganske likt med fjorårets med 183 registrerte i mål