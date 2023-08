Det var sjuende gang verdensmesterskapet i Skyrunning for ungdom ble arrangert og denne gangen var konkurrasen lagt til vakre, L’Aquila i Italia. Det ble totalt delt ut 75 medaljer i de ulike aldersklassene både individuelt og som lagkonkurranse.

For de norske deltakerne var uttaket basert på resultatene i Besseggenløpet i juni, og det var 14 utøvere som spente stilte seg på start de ulike dagene.

Deltakerne konkurrerte to ulike dager. Fredag stod vertikal-løp på programmet. Da forserte de 1000 høydemeter i den 3,8 kilometer lange løypa. I dag var det Skyrace der de følger terrenget opp og ned. Distansen var 14 kilometer og totalt 1300 høydemeter.

Norge sikret seg 3 medaljer i sterk konkurranse fra 31 ulike land.

Jenter 15-16 år

Vertikal-løpet som ble arrangert på fredag viste nok en gang Ingeborg Synstnes Hole sterk løping. Hun tok et suverent VM-gull på 46.39 og med det hun hadde nesten tre minutter luke ned til den japanske jenta, Riko Obata på 49.07. Den siste medaljeplassen havnet i Spania. Uma Safores Plans var ytterligere drøye minuttet bak nummer to og fikk sin velfortjente bronsemedalje med tida 50.28. Ikke bare vant Syntnes Hole sin klasse, men hun hadde den klart beste tiden på distansen av alle jentene.

Ida Brakstad Orset løp også et sterkt løp og krysset målstreken på 6.plass.

Dagens konkurranse var 14 kilometer langt Skrace der de forserte 1300 høydemeter.

Jenter 17-18 år og jenter 19-20 år

Ingfrid Klokset ble nummer 10 i klassen for de som er 17-18 år. Hun disponerte løpet godt og plasserte seg omtrent midt på resultatlista i fredagens løp. I klassen 19-20 år hadde vi også en norsk jente på start. Storesøster Synne Klokset ble nummer 14. Her ble det to medaljer til Sverige der tvillingene Lisa og Erika Åkesson ble nummer to og tre bak den spanske vinneren, Carrodilla Cabestre.

I Skyrace-konkurransen i dag viste Ingeborg Synstnes Holde seg helt utilnærmelig. I det 14 kilometer lange løpet vant hun ikke bare sin klasse suverent, en hadde igjen dagens raskeste tid totalt med hele 4 minutter. Dette beviser igjen hvilket nivå jenta er på.

Ida Brakstad Orstad viste igjen høyt nivå og løp inn til en god 6.plass i den yngste jenteklassa.

17-18 års gamle jenter løp samme distanse som de yngste. Her ble det en svensk sølvmedalje til Meija Petersson. Den norske jenta, Ingfrid Klokset ble nummer ble nummer 9.

For de eldste juniorjentene var det en noe lengre løype. De løp 21,6 kilometer og igjen viste de svenske tvilligene god løpskapasitet med nok en dobbel på pallen. De gjentok bedriften fra fredag med sølv og bronse til Lisa og Erika Åkesson. Igjen ble det spansk gull til Carrodilla Cabestra.

Synne Klokset ble nummer 14 i det tøffe løpet.

Guttene plasserte seg godt

I den yngste gutteklassen hadde vi 4 løpere der Aron Rodal Haugen ble bestemann på en hederlig 4.plass. Han var med tida 43.20 drøye 20 sekunder bak medalje. De første plassene gikk til Biel Rovira fra Spania på 40.03. Nummer to Kanji Kishimoto fra Japan med 42.42 og nummer tre Silas Walter fra Tyskland på 42.46.

Iver Holen og Jonas Lilleskare kom seg også topp 10 med gode løp. Den siste nordmannen på start var Andreas Lilleskare som antakelig med sykdom i kroppen løp inn til en hederlig 17.plass i det sterke feltet.

Emil Akslaksen Røed kom på 16.plass i klassen 17-18 år.

Blant 19-20 åringene hadde vi storebror til Ingeborg, Iver Synstnes Hole på start. Han krysset målstreken på en 9.plass i klassen som ble dominert av spanske løpere. I tillegg til Iver hadde vi Erik Kårvatn og August Hovde på start. De to guttene ble henholdsvis nummer 12 og 15.

Guttene løp også de samme distansene som jentene. Dagens Skyrace for de to yngste gutteklassene ble toppet med nok en medalje til Norge. Aron Rodal Haugen løp et strålende løp og sikret Norge den tredje medaljen i mesterskapet med sin 2.plass. Han løp inn til en sikker plassering drøye to minutter bak den spanske vinneren på 1.35.34. Spanjolen i front var det lite å gjøre med. Biel Rovira sikret sitt andre gull med et løp som gjorde at han hevdet seg meget godt totalt. Med tida 1.33.02 kunne kan kontrollere inn til seier. Dagens tredjeplass gikk til fredagens sølvmedaljevinner fra Japan, Kanji Kishimoto på 1.37.51. Det var god differanse ned fra Rodal Haugen og til japaneren.

Igjen var det meget god laginnsats av guttene i denne klassen. Jonas Lilleskare ble nummer 5 og Iver Hole kom på plassen bak. Dessverre måtte tvillingbroren til Jonas, Andreas Lilleskare stå over løpet grunnet sykdom.

I 17-18 års klassen plasserte de norske guttene seg relativt tett på hverandre. Emil Akslaksen Røed ble best på en 10.plass. Han ble tett fulgt av Mads Gjeithammer på 12.plass og Kristian Moen på 13.

De eldste guttene kjempet tappert og hardt mot konkurrentene sine. Iver Synstnes Hole løp inn til en solid 7.plass etter 2 timer 45 minutter og 40 sekunders løping i de italienske fjellene. På 12.plass kom Erik Kårvatn og August Hovde ble nummer 17. Igjen viser Spania stor bredde og styrke med dobbeltseier i både 17-18 års klassen og for guttene som er 19-20 år.

Youth Skyrunning World Championships VERTICAL race results

YOUTH A MEN

GOLD – Biel Sagués (ESP) 40’03”

SILVER – Kanji Kishimoto (JPN) 42’42”

BRONZE – Walter Silas (GER) 42’46”

YOUTH A WOMEN

GOLD – Ingeborg Syntnes Hole (NOR) 46’39”

SILVER – Riko Obata (JPN) 49’07”

BRONZE – Uma Plans (ESP) 50’28”

YOUTH B MEN

GOLD – Lluis Puigvert (ESP) 37’54”

SILVER – Coby Marvin (USA) 41’56”

BRONZE – Martino Utzeri (ITA) 43’27”

YOUTH B WOMEN

GOLD – Gabriela Lasalle (ESP) 47’36”

SILVER – Karen Kobayashi (JPN) 49’44”

BRONZE – Alice Maniezzo (ITA) 50’23”

YOUTH C MEN

GOLD – Iu Net Puig (ESP) 36’46”

SILVER – Jan Castillo (ESP) 38’43”

BRONZE – Finn Hösch (GER) 39’52”

YOUTH C WOMEN

GOLD – Carrodilla Cabestre (ESP) 47’42”

SILVER – Lisa Åkesson (SWE) 49’02”

BRONZE – Erika Åkesson (SWE) 49’45”

U23 MEN

GOLD – Natsagdorj Luvansharav (MNG) 37’28”

SILVER – Arnau Aranda (ESP) 37’42”

BRONZE – Gianluca Ghiano (ITA) 39’22”

U23 WOMEN

GOLD – Caroline Ulrich (SUI) 47’57”

SILVER – Valeria Correa (CHI) 50’52”

BRONZE – Nuria Tarragó (ESP) 51’03”

Youth Skyrunning World Championships SKY results:

YOUTH A MEN

GOLD – Biel Sagues (ESP) 1h33’02”

SILVER – Aron Rodal Haugen (NOR) 1h35’34”

BRONZE – Kanji Kishimoto (JPN) 1h37’51”

YOUTH A WOMEN

GOLD – Ingeborg Syntnes (NOR) 1h43’38”

SILVER – Uma Plans (ESP) 1h54’09”

BRONZE – Riko Obata (JPN) 1h55’13”

YOUTH B MEN

GOLD – Lluis Puigvert (ESP) 1h31’16”

SILVER – Marti Costa (ESP) 1h34’33”

BRONZE – Jan Wita (CZE) 1h35’57”

YOUTH B WOMEN

GOLD – Gabriela Lasalle (ESP) 1h47’47”

SILVER – Meija Petersson (SWE) 1h55’42”

BRONZE – Alice Maniezzo (ITA) 1h59’15”

YOUTH C MEN

GOLD – Jan Torrella (ESP) 2h25’09”

SILVER – Iu Net Puig (ESP) 2h28’07”

BRONZE – Finn Hösch (GER) 2h37’29”

YOUTH C WOMEN

GOLD – Carrodilla Cabestre (ESP) 3h03’28”

SILVER – Lisa Åkesson (SWE) 3h06’09”

BRONZE – Erika Åkesson (SWE) 3h06’09”

U23 MEN

GOLD – Gianluca Ghiano (ITA) 2h30’01”

SILVER – Mattia Tanara (ITA) 2h31’24”

BRONZE – Raoul Raus (BEL) 2h33’05”

U23 WOMEN

GOLD – Nuria Tarragó (ESP) 3h07’25”

SILVER – Lenka Ploščiková (SVK) 3h11’01”

BRONZE – Patrycja Stanek (POL) 3h12’59”