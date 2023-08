Tromsø Skyrace ble første gang arrangert i 2014. Samboerparet Kilian Jornet og Emelie Forsberg var initiativtakere. Det har siden blitt et populært, årlig arrangement, men nå er det altså slutt for løpet.

Løpet ble arrangert lørdag 5. august skal var det siste.

– Helt siden det første løpet tilbake i 2014 har Tromsø Skyrace vært populært og spennende løp med deltakere fra hele verden. Løpet har vokst jevnt og trutt de siste åtte årene, fra et lite arrangement til et internasjonalt løp. Men alle gode ting må en gang ta slutt. Den siste utgaven av Tromsø Skyrace ble arrangert 5. august 2023, skrev arrangøren på sin nettside.

Arrangementet består av følgende løp:

HAMPEROKKEN SKYRACE - 57 km - 4800 m vertical

TROMSDALSTIND SKYRACE - 32 km - 2000 m vertical

BØNNTUVA RACE - 18 km - 800 m vertical

Den mest spektakulære distansen er ultraløpet Hamperokken Skyrace på 57 km med 4700 meter stigning. Deler av løypa består av klyving i bratte fjellsider og en eksponert travers. Gode fjell-løpere har løpt løpet og i går satte Yngvild Kaspersen et verdig punktum med en suveren løyperekord.



Tromsdalstind Skyrace på 28 km med 2000 meter stigning har vært et godt valg for deg som har lyst å prøve et skikkelig fjelløp. Du kunne også delta i Bøntuva tour-race på 15 km med 800 meter stigning.



Vanskelighetsgrad: Ultradistansen er meget krevende å klare innenfor cutoff tid. Tromsdalstind Skyrace er middels krevende om du er fjellvant.

Yngvild Kaspersen har imponert enormt i flere løp denne sesongen. Hun forteller selv om et fantastisk arrangement og et nydelig løp. Hun er ikke redd for å utfordre seg selv, ei heller løpe langt og fort.

- Jeg hadde en vanvittig bra dag med lette bein og en god dag rett og slett, forteller Yngvild Kaspersen.

- Veldig artig å møte venner og familie, samtidig emosjonelt. Det er virkelig synd dette løpet ikke skal arrangeres noe mer, sier Kaspersen.

Jenta fra Tromsø bor nå i Ålesund. Et mekka for fjell-løping og naturopplevelser. Der jobber hun som LIS1 på sykehuset. Nå skal hun restituere og fortsette den gode jobben fram mot UTMB Mont-Blanc der hun løper 100 kilometer distansen, CCC. Med de siste resultatene hun har oppnådd vil hun være en av de største favorittene i løpet.

De tre herreløperne som kom i mål før Yngvild Kaspersen var Erland Eldrup ssom løper for Team HOKA. Han gjennomførte det ekstreme løpet på 7.35.13. Han ble fulgt av svenske Simen Westlund, Team Asics Trail med tida 7.38.58. Tredje løper i mål ble Pavel Serov, Sogndal. Han løp i mål på 7.40.34.

Yngvild Kaspersen ble altså 4.løper i mål med den imponerende tia 7.42.17. Neste kvinne i mpl ble Mirjam Saarheim på 9.02.06. Frida Svendsen, lillesøster til langrennsløperen Anna Svendsen gjennomførte sterkt på 9.13.47.

Tromsdalstind Skyrace tiltrakk seg 351 fullførende deltakere i det gode været. Her ble det seier til Vegard Øie på 2.53.48. Nummer to ble Eirik Haugsnes med 2.55.09 og nummer tre, Nikolai Segtnan på 3.04.15.

I kbinneklassen var det Veronika Kalinini som var raskest. Hun krysset målstreken på 3.30.34. Hun ble tett fulgt av Ruby Lindquist på 3.31.12 og den lokale løperen, Hanne Ellingsen med 3.33.40.

Den kortseste distansen ble toppet av Matvey Kalinin på 1.25.39. Nummer to, Marco Anelli fulgte rett i rygg på 1.25.46. Den siste pallplassen havnet i lokale hender da Sebastian Høydal kom inn på 1.27.20.

I kvinneklassen seiret Jessica Asensio Perez med 1.42.52. Nummer to ble Ina Høiland kun 51 sekunder fra seier på 1.43.41. Tredje beste løper ble kapret av tidligere langrennsløper Lovise Heimdal på 1.47.10.

