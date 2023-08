Under gårsdagens langdistanse på Hovedløpet var det trøndermyrer og skogsterreng som møtte deltakerne, mens det på dagens sprint var høy fart på stor målestokk.

Begge deler er noe Anna Strøm Juliussen i D14 behersker. Hun var best og vant i går. I dag løp hun inn til ny seier, med Magnhild Kleppa Madslien❘ og Lily Alexandra Morgan nærmest seg på resultatlisten.





Ny seier ble det også for Minna Wingstedt hos jentene i 16-års klassen. Halden-løperen som vant i skogen i går, var også best i gatenettet i dag, da hun vant foran Ronja Götsch Iversen❘ og Jenny Danevad.

Mathias Leroyer i H15 tok også dobbeltseier i årets Hovedløp da han etter seier i går var best også i dag. Jonas Alstad og Frode Wallberg var de nærmeste utfordrerne i dag.

Helene Scheele i D15 viste også at gårsdagens seier ikke var noen tilfeldighet da hun var best for andre dag på rad. Løperen fra Nydalens SK vant i dag foran Sigrid Aamand og Sofie Holm Nedrebø.

I H14 var det i dag Karl Oraug Gygh som tok en suveren seier. Ludwik Monsrud-Sikorski - som vant i går - ble nummer 2, med Sigve Nygård Fagervold på 3. plass.

Hos de eldste gutta var det ny vinner i dag, da Syver Strand Gulbrandsen henviste gårsdagens vinner - Magnus Sigurdsson - til andreplass. Her ble Jacob Finstad Land❘ nummer 3 i dag.

Kilde: PM Norsk orientering

Resultater

Herrer 14, 2 910 m:

1) Karl Oraug Rygh, 3-IL Koll, 11.39,

2) Ludwik Monsrud-Sikorski, 15-Freidig, 12.34,

3) Sigve Nygård Fagervold, 3-Asker Skiklubb, 12.38,

4) Ville Emil Wingstedt, 20-Halden SK, 12.55,

5) William Mitchell Iversen, 11-Verdal OK, 13.09,

6) Alfred Teig, 3-Nydalens SK, 13.23.

Herrer 15, 3 120 m:

1) Mathias Leroyer, 15-Freidig, 13.16,

2) Jonas Alstad, 11-Frol IL, 14.20,

3) Frode Wallberg, 3-Heming Orientering, 14.31,

4) Jon Strand, 5-Kongsberg OL, 14.47,

5) Ludvig Langøygard, 11-Frol IL, 14.48,

6) Thomas Duncan, 13-Sandnes IL (Rogaland), 14.56.

Herrer 16, 3 220 m:

1) Syver Strand Gulbrandsen, 20-Fredrikstad SK, 13.31,

2) Magnus Sigurdsson, 19-Stokke IL, 14.08,

3) Jacob Finstad Land, 3-Tyrving IL, 14.20,

4) Peter Telle-Hansen, 3-Tyrving IL, 14.32,

5) Idar Elias Jongenburger, 13-Sandnes IL (Rogaland), 14.43,

6) Estin Skram, 3-Nittedal OL, 15.12.

Damer 14, 2 640 m:

1) Anna Strøm Juliussen, 19-Sandefjord OK, 13.37,

2) Magnhild Kleppa Madslien, 12-Lillehammer OK, 13.43,

3) Lily Alexandra Morgan, 15-Malvik IL, 13.47,

4) Maria sæther Verdenius, 15-Vingelen IL, 14.18,

5) Eline Kravdal, 12-Gjø-Vard OL, 14.26,

6) Ane Risstad Sundnes, 3-Oppsal Orientering, 14.30,

6) Alice Skovholt Bonnemaire, 15-Freidig, 14.30.

Damer 15, 2 980 m:

1) Helene Scheele, 3-Nydalens SK, 13.34,

2) Sigrid Aamand, 19-Idrettslaget Dyre Vaa, 14.50,

3) Mathilde Rekkertbø Koren, 3-Nydalens SK, 15.08,

4) Sofie Holm Nedrebø, 20-OK Moss, 15.30,

5) Vilde Nordgård Leiren, 15-Byåsen IL, 15.36,

6) Tuva Skimmeli Halvorsen, 15-OL Trollelg, 15.53.

Damer 16, 3 010 m:

1) Minna Sofie Wingstedt, 20-Halden SK, 14.41,

2) Ronja Götsch Iversen, 17-IL BUL-Tromsø, 15.09,

3) Jenny Danevad, 20-Fredrikstad SK, 15.54,

4) Selma White, 4-Søgne og Songdalen OK, 15.56,

5) Kajsa Harstad Arntsen, 3-Heming Orientering, 16.25,

5) Oline Soma Slåstad, 3-Raumar Orientering, 16.25.