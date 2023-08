Dette er den perfekte gaven for en som liker å trene og være fysisk aktiv enten vedkommende liker best løping, langrenn, sykling eller triatlon.Med et medlemskap i Kondis vil den heldige mottakeren av gaven motta abonnement på Kondis ut året, og få tilgang til alle Kondis sine medlemsfordeler som rabatt på deltakelse i kvalitetsløp, og rabatt på kjøp av løpesko, treningstøy, reiser og hotellovernattinger. I tillegg til medlemskapet mottar han/hun også en ryggsekk, et kort som du selv kan signere, og en utgave av Kondis.

Gaven kan kun kjøpes til noen som ikke har et aktivt medlemskap i dag. Medlemskapet løper til det sies opp. Dersom mottakeren av gaven ikke ønsker å fortsette å være medlem etter 2024, kan vedkommende enten ringe eller sende en e-post og gjøre oss oppmerksomme på dette. Han/hun når oss på e-post: kondis@mediaconnect.no og telefon: 23 33 91 72. Dette vil det også bli informert om på fakturaen vedkommende mottar for 2025.

Når du kjøper gaven trenger vi navn, adresse, telefon og e-postadresse til både deg og mottakeren av gaven. Dette for at vi skal kunne sende deg gaven, og videre sende blader til mottaker av gaven. I tillegg er det en fordel om vi får fødselsdato og -år på mottakeren av gaven. Dette fordi Kondis har rabattert pris på medlemskap til unge under 30 år og pensjonister. Prisen bestemmes automatisk ut ifra hvilken fødselsår vedkommende er registrert med.

KJØP MEDLEMSKAP I GAVE HER!