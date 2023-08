- Det var et bra løp av meg i dag, bortsett fra en post, sa Kasper Fosser like etter målgang på dagens mellomdistanse i verdenscupen i krevende tsjekkisk sandstein terreng.



Et terreng Fosser behersket bra – med unntak av den nevnte posten:



- Jeg kommer til feil skrent, og da går det mye tid.



Dermed gikk Fosser fra seierskamp til å kjempe om en plass på pallen.



Til slutt ble det 4. plass for verdensmesteren på langdistanse, bak Jannis Bonek – som tok sin første verdenscupseier, Albin Ridefelt og verdensmesteren på denne distansen – Matthias Kyburz.



- Det er kjipt, for jeg vet hvor viktig disse løpene i Tsjekkia er for den sammenlagte verdenscupen. Og jeg skulle gjerne hatt en bra luke på Matthias (Kyburz) før sprint-EM i høst.



- Men det er langdistanse i morgen, og der har jeg vist tidligere at jeg kan prestere bra.

Det har også Marie Olaussen, men i dag viste hun at en teknisk mellomdistanse også er noe hun har på sitt repertoar – da hun løp inn til 5. plass:

- Jeg gjennomføre bra hele veien, og er godt fornøyd med løpet. Det er mitt klart beste mellomdistanseløp i verdenscupen, sa Marie Olaussen.



Tidligere kan hun vise til en 11. plass fra VM mellomdistanse i – nettopp – Tsjekkia for 2 år tilbake, og der slo hun til med 7. plass på langdistansen – etter å ha kommet inn som reserve kvelden før:



- Det var kanskje litt overraskende den gang, men jeg har gode minner fra denne type terreng.



Kan vi håpe på en pallplass for deg på langdistansen i morgen?

- Jeg håper på et nytt godt løp, sier Olaussen med et smil.



5. plass i verdenscup er god grunn til å smile, og i dag var det bare suverene Tove Alexandersson, Simona Aebersold, Sanna Fast og Sara Hagström – i den rekkefølgen – som var bedre enn henne.



Andrine Benjaminsen var nest best av de norske løperne med 10. plass:



- Jeg kom meg greit gjennom, men det blir litt for mye feil på slutten, sa hun om sitt løp.

Bak Fosser, Olaussen og Benjaminsen er Marianne Andersen (24), Eirik Langedal Breivik (24), Ingrid Lundanes (28) og Ane Dyrkorn (30) de norske løperne blant de 30 beste.

Kilde: PM Norsk orientering