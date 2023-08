- Dette var utrolig deilig, sa Kasper Fosser etter å ha løpt inn til klar seier på dagens langdistanse under verdenscupen i Tsjekkia.

- Jeg trengte det virkelig etter at jeg har løpt middels på både mellomdistanse og sprint tidligere denne verdenscuprunden. I dag var jeg veldig «på» kartet hele veien, og gjennomførte et tilnærmet perfekt løp, fortsatte karen som til slutt var drøye minuttet bedre enn Matthias Kyburz – på andreplass i dag.



Denne duoen var også de to beste da VM-langdistanse ble avgjort i tilgrensende terreng for 2 år tilbake. Og sammenlikningen med den gang er dermed nærliggende:

- Jeg har løpt veldig bra i dag, men – på grunn av skader – tror jeg ikke at jeg er i samme fysiske form som den gang, sier Fosser da han blir bedt om å sette prestasjonene opp mot hverandre.

Men uansett var dagens seier viktig for Fosser med tanke på verdenscupen sammenlagt:

- Nå skal jeg jobbe hardt for å være konkurransedyktig under EM-sprint i starten av oktober, som er siste runde i verdenscupen. Kyburz skal få kamp til siste slutt.



Fosser har vunnet verdenscupen sammenlagt de to siste årene, og er nå i posisjon til å gjenta den bedriften også i år.

På damesiden var det i dag som i går Marie Olaussen som var det største norske gledeemnet:



- Det er et bra løp, hvor jeg gjør en helt grei gjennomføring og unngår de store bommene, sier Marie Olaussen etter at hun løp inn til 6. plass på dagens langdistanse.



Jenta som var 5. best på mellomdistansen i går var i dag 6. kvinne når det handlet om langdistanse i det krevende sandsteinterrenget utenfor småbyen Duba.



- 5.- og 6. plass i verdenscup er mye det samme, sier Olaussen på utfordring om å rangere de to prestasjonene opp mot hverandre.



-vMen det viktigste er at jeg viser at jeg kan være oppe i toppen flere dager på rad. I dag er det selvfølgelig litt irriterende at det er såpass kort vei opp til pallen.

Olaussen hadde halvannet minutt opp til Sara Hagström – som tok siste pallplass. I konkurransen hvor Tove Alexandersson nok en gang vant klart foran Simona Aebersold. Dermed var det altså samme duo på toppen som i går.



Ane Dyrkorn (13), Marianne Andersen (19), Andrine Benjaminsen (23) løp seg også inn blant de 30 beste i dag.

Kilde: Pressemelding Norsk orientering