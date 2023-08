Andreas Fjeld Halvorsen så ut til å ha full kontroll i det første heatet på 3000 meteren. Etter de nye reglene gikk de åtte første fra hvert av de to heata til finalen, mens ingen gikk videre på tid. Andreas løp avventende ut fra start og tok seg til og med tid til å gå ut i en av de ytre banene for å drikke. Med sol fra klar himmel var det en varm sommerdag i Israel.

Med to-tre runder igjen avanserte nordmannen i feltet. De siste rundene løp han utvendig langt framme. Det gav han noen meter ekstra å løpe, men til gjengjeld hadde han god kontroll med tanke på å unngå å bli stengt inne.

På oppløpet så han ut til å ha mer å gå på, og han tok seg tid til å rekke ut handa til nabo Jonathan Grahn fra Sverige før målstreken var passert. Vinnertida ble 8.32,20, og forhåpentligvis har Andreas mer å gå på. Han kom seint i gang med årets sesong på grunn av skade, og han ser ut til å ha en stigende form. Persen hans er så sterk som 8.06,67.



3000 m menn forsøk, heat 1 1 NOR 8:32.20 SB Q FJELD HALVORSEN Andreas 2 IRL 8:32.22 Q GRIGGS Nicholas 3 SWE 8:32.25 Q GRAHN Jonathan 4 ITA 8:32.61 Q MOROTTI Alessandro 5 ESP 8:32.76 Q VAZQUEZ Pedro 6 GBR 8:32.91 Q BIRD Edward 7 FRA 8:32.97 Q YALAOUI Suleyman 8 BEL 8:33.81 Q LIEVENS Mathis 9 SRB 8:35.49 ĆATOVIĆ Aldin 10 AUT 8:38.37 HINTERNDORFER Timo 11 IRL 8:40.24 FENLON Jack 12 ROU 8:41.54 POP Dragoș Luca 13 TUR 8:48.81 KARA Kiyasettin 14 GER 8:58.92 KLEESIEK Moritz 15 ESP 9:01.92 ZARATE Carlos



Finale også for Håkon Moe Berg

Også Håkon Moe Berg tok seg greit til finalen fra det andre heatet. Han forholdt seg rolig langt bak i feltet i første halvdel av løpet. På de siste rundene så det ut til at han brukte en del krefter på å forsvare posisjonen sin lengre fremme. Det ble en del småknuffing, men heldigvis ingen fall, og inn mot mål var han trygt inne blant de åtte beste. Dermed kunne han roe litt ned helt mot slutten.

Farten var en god del større i heat 2, og Håkon Moe Berge løp på pene 8.22,05, knappe to sekunder bak heatvinneren. I vår løp bare 17 år gamle Håkon på 8.01,78, men han har etter det slitt med sykdom og er i likhet med Andreas Fjeld Halvorsen i en slags comeback-fase. Forhåpentligvis er formen minst like god som det den så ut til å være i forsøket.





Med god 800- og 1500 m-fart i beina i tillegg til solid kondisjon kan Håkon Moe Berg absolutt bli en faktor i finalen. (Arkivfoto: Vestpress)



3000 m menn forsøk, heat 2 1 GRE 8:20.39 Q SGOUROS Emmanouil-Georgios 2 GBR 8:20.47 Q GIBLIN Bradley 3 POL 8:21.01 Q HERZYK Kamil 4 NOR 8:22.05 Q MOE BERG Håkon 5 NED 8:22.40 Q ZIJDERLAAN Juan 6 SWE 8:22.74 Q OTTFALK Karl 7 ESP 8:24.60 Q VIVES Aleix 8 GBR 8:25.18 Q JONES Dafydd 9 POR 8:29.15 SANTOS João 10 BEL 8:30.42 JEUKENNE Simon 11 ITA 8:30.43 RIBATTI Andrea 12 TUR 8:32.72 GÖLER Utku 13 GER 8:42.13 RIECK Eliah 14 GER 8:56.70 DIETERICH Jakob IRL DQ MURPHY Niall



Thea Charlotte Knutsen til finale – Maiken Homlung Prøitz røk ut

Mens de to norske guttene så ut til å ha god kontroll, måtte de to norske hinderjentene virkelig kjempe for å komme videre. Thea Charlotte Knutsen klarte det etter en en fin opphenting av jenta som lå på åttendeplass på sisterunden. Knutsen kom seg forbi, og med 10.40,68 sikra hun seg finalebillett.

Avstanden fram til de beste, som kan løpe ned mot og under 10 blank, er så stor at en ikke skal regne med noen plassering i toppen i finalen for Varegg-løperen, men bare det å komme til en EM-finale er vel verdt å ta med seg.

Også Maiken Homlung Prøitz gjorde et iherdig forsøk, men på de siste rundene strakk ikke kreftene til. Hun ble sist i heatet med 10.59,01. Åtte av de ti jentene i heatet gikk til finalen, men Sarpsborg-jenta ble altså ikke en av dem.





Under nordisk mesterskap på Bislett i sommer ble Thea Charlotte Knutsen (133) nummer to og Maiken Homlung Prøitz (134) nummer fire. Nå ble det finaleplass på Thea Charlotte, mens EM er over for Maikens del. (Arkivfoto: Vestpress)



3000 m hinder kvinner forsøk, heat 1 1 SRB 10:26.54 Q MEHMEDOVIĆ Mejra 2 GER 10:28.11 Q HINRICHS Carolin 3 TUR 10:28.22 Q KARAKAYA Merve 4 CZE 10:30.55 Q JAROŠOVÁ Karolína 5 SWE 10:33.30 Q CRONHOLM Ebba 6 FRA 10:33.82 Q DAJOUX Margot 7 GBR 10:38.13 Q REYNOLDS Hattie 8 NOR 10:40.68 Q KNUTSEN Thea Charlotte 9 ALB 10:43.78 DAUTI Redia 10 BEL 10:54.93 VANROOSE Rhune 11 FIN 11:01.63 KILPELÄINEN Miina 3000 m hinder kvinner forsøk, heat 2 1 ROU 10:32.80 Q BLAGA Mihaela 2 GRE 10:33.16 Q KALLIMOGIANNI Vasiliki 3 GER 10:33.96 Q BUDDE Adia 4 GER 10:34.01 Q RATH Julia 5 SWE 10:38.30 Q BRANTH Lowa 6 POL 10:38.93 Q KRAWCZYŃSKA Martyna 7 CZE 10:40.44 Q LAPÁČKOVÁ Radana 8 FIN 10:44.76 Q RAJANIEMI Sini-Sofia 9 ITA 10:54.54 BERNINI Giulia 10 NOR 10:59.01 PRØITZ Maiken Homlung



