Det var litt regn, men fine løpstemperaturer da Head Energy Sommerkarusell startet med andre del av sin sesong. Det så ikke ut til at deltakerne hadde glemt treningen i ferien, dette var løpet med best oppslutning hittil. Som vanlig var deltakerne i alle aldre, dette er virkelig en konkurranse for både yngre og eldre løpere.

På 10 km fikk vi her et oppgjør mellom to løpere som tidligere har kjempet om seieren i Sommerkarusellen, Alexander Wolff og Ole Garmannslund. På løp 2 var det Alexander som tok seieren foran Ole, men denne gangen vant Ole Garmannslund rundt halvminuttet foran Alexander Wolff. Beste kvinne på 10 km ble dette gangen Karianne Jørgensen, som vi tidligere har hatt på pallen, men denne gangen helt til topps altså. Andreplassen tok Hege Bussesund, som har deltatt i samtlige fire løp i år, og som alltid har havnet på pallen.

Marie Krohn-Hansen tok den tredje pallplassen, på omtrent samme tid som Kari Johannesen Sigdestad. Her var det antagelig start i to ulike puljer, så da er det ikke helt lett å kåre en rettferdig plassering. De beste bør starte i første pulje er regelen.

På 5 km tok unge Tord Andresen hånd om seieren, slik han pleier å gjøre når han stiller i denne karusellen. Han ble etterfulgt av Thomas Schjøtt Hannevig og Jonny Andersen. Jonny pleier vanligvis ikke å delta her, men han tok løpet som en trening til høstens store løpsmål, Valencia Maraton.

De beste kvinnene på 5 km ble den rutinerte trioen Jill Terserus, Camilla Sagstad og Gro Tufte.

Denne gangen ble det også delt ut deltakermedaljer til dem som har deltatt i tre løp eller mere.

Nest løp i Head Energy Sommerkarusell går den 21. august, som blir sesongens siste løp.



Premiepallen menn 10 km: Alexander Wolff, Ole Garmannslund og Lars Kvinge.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 290 Ole Garmannslund BFG Bergen Løpeklubb M20-34 35:29 2 144 Alexander Wolff Head Energy M20-34 35:53 3 236 Lars Kvinge Advokatfirmaet Kyrre BIL M40-44 36:18 4 94 André Aasen Onesubsea, SLB M20-34 36:30 5 261 Tor Andre Krogstad Bergen M35-39 36:38 6 234 Espen Skønberg Fyllingsdalen M35-39 37:33 7 279 Trygve Buanes Viking, TIF / Høgskulen på Vestlandet M45-49 38:06 8 112 Trygve Halsne Meteorologisk Institutt M35-39 38:45 9 98 Przemek Machul Nesten Edru Polakker M20-34 41:14 10 229 Reidar Olsen Loddefjordløperne M55-59 41:52 11 163 Pål Magne Hisdal Connector Subsea Solutions M50-54 42:37 12 251 Olav Hausvik Norwegian Hull Club M45-49 42:44 13 242 André Skråmestø BFG Bergen Løpeklubb M45-49 42:52 14 300 Børge Systad Rådal M35-39 43:02 15 237 Bjarte Bolstad Fjellgeitene M40-44 43:26



Denne gangen var det Karianne Jørgensen som kunne innkassere gavekortet på 500 kroner på 10 km. Hege Bussesund på andreplass og Marie Krohn-Hansen på tredje.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 201 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 46:33 2 42 Hege Bussesund Rådal K40-44 47:46 3 5 Marie Krohn-Hansen Kongsbergknekken K20-34 48:51 4 34 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne K45-49 48:58 5 75 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 49:33 6 192 Trine Rollefsen Næss Bergen K20-34 50:57 7 272 Ina Aas Loddefjord K55-59 51:01 8 211 May Britt Soldal Laksevåg K55-59 52:37 9 6 Linn Cathrin Davanger Rådal K35-39 57:33 10 274 Linda Sæterlid Straume K55-59 58:08



Starten har gått.



Det er mange unge deltakere i Sommerkarusellen.



Premiepallen kvinner 5 km: Camilla Sagstad, Jill Terserus og Gro Tufte. Camilla tok her sin tredje andreplass på rad.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 295 Jill Terserus Bergen K55-59 21:25 2 138 Camilla Sagstad Fyllingsdalen K40-44 21:38 3 280 Gro Tufte Varegg Fleridrett K55-59 22:20 4 137 Solveig Haugstad Bergen Kommune K35-39 23:50 5 10 Kirsti Gaupseth Gneist Friidrett K40-44 24:10 6 287 Emma Føleide Bjørndalstræ K1-14 24:53 7 129 Marie Eikefet Paradis K40-44 25:07 8 25 Camilla Røren Rådal K45-49 26:09 9 170 Regine Austgulen Lindtner Team Lindtner K20-34 26:17 10 115 Karianne Strand-Knudsen Rådal K35-39 26:18 11 273 Anita Gjerde Davidsen Aker Solutions K50-54 26:19 12 29 Vigdis Bergheim Nesttun K45-49 26:32 13 106 Mona Unneland Equinor BIL K55-59 27:16 14 186 Turid Landsvik Maratonkarusellen K65-69 27:45 15 241 Viktoria Hellebust Follese K15-19 27:51

Premiepallen menn 5 km: Thomas Schjøtt Hannevig, Tord Andresen og Jonny Andersen.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 200 Tord Andresen Gneist, IL M15-19 16:49 2 276 Thomas Schjøtt Hannevig Fana IL Skøyter / Måløy / Selstad M20-34 18:11 3 282 Jonny Andersen FRI IL M45-49 18:25 4 271 Håvard Nøttestad Gneist, IL / Gneist,Il M15-19 18:43 5 233 Rune Johnsen Nesttun M45-49 19:19 6 181 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 19:44 7 283 Thomas Ødegaard Gneist, IL M50-54 19:51 8 202 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 19:56 9 275 Eirik Tøsse Bergen M20-34 20:39 10 244 Espen Boge Team Bratland M35-39 20:42 11 223 Andreas Thuen Nesttun M20-34 20:48 12 260 Jørgen Børve Zombieapokalypse Prepteam M20-34 20:56 13 204 Erlend Lie Bergen M35-39 21:14 14 180 Jindrich Fiedler Fjell TG Bergen M45-49 21:25 15 291 Morten Sivertsen Loddefjord M50-54 21:31



Kjersti og Tobias Krogstad har løpt 5 km.



May Britt Soldal var en av dem som kunne innkassere en medalje etter minst 3 gjennomførte løp i Sommerkarusellen.