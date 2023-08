Kondistreningen Bergen er det nyeste tilskuddet av Kondistreninger landet rundt, og på den første treningen langs Osbanetraseen stilte det opp mellom 50 og 70 personer som ønsket å være med. Etter at det ble etablert en Facebook-gruppe for Kondistreningen Bergen har det kommet 300 medlemmer bare på noen dager, så interessen har vist seg å være fabelaktig stor.

Det var Nina Marie Holmefjord som tok initiativ til å starte en Kondistrening i Bergen, i bydelen Nesttun der hun bor. Hun skal dele på lederansvaret for gruppen med Maren Andrea Andersen og Divoger Jerad.

Nina Marie Holmefjord forteller at hun tok utgangspunkt i en nabolagsgruppe som hun var med i på Facebook, og luftet interessen for en Kondistrening der. Det gav henne over 70 svar bare i løpet av noen timer.

– Det ufarliggjorde det kanskje litt, det var sikkert lettere å delta i en treningsgruppe blant noen man kjente, forklarer Nina Marie.

– Jeg fikk også tilbakemelding om at «endelig skjer det noe kjekt i nabolaget», sier Nina Marie som har bodd på Nesttun i tolv år.

– Det virker som om mange synes det er gøy med noen samlende aktiviteter, sier hun.

På den første treningen i Kondistreningen Bergen ble det kjørt intervaller nedover gangveien på den gamle Osbanetraseen, oppdelt i tre grupper for at alle skulle finne sitt nivå. Været var typisk bergensk regnvær med litt vind, men ingen lot seg skremme av det. Traseen er også velegnet og populær blant løpere og syklister. Den ble opprinnelig bygget for en jernbane, og dermed er svinger dosert slik at det skal kunne gå et tog der, som altså ikke kan kjøre i skarpe svinger og bratte bakker.

Vi kjenner konseptet ellers som Kondistreninga, men navnet på gruppen i Bergen er tilpasset bergensk talemål, som altså mangler a-endinger.

Kondistreningen Bergen har treninger tirsdager kl. 19.00. Oppmøtested: Parkeringen ved Osbanetraseen på Nesttun - like ved Galleri Skjold.

Facebookgruppe: Kondistreningen Bergen



Nina Marie Holmefjord legger i vei med en gruppe på den aller første Kondistreningen Bergen.



Osbanetraséen ble denne kvelden fylt med treningsvillige deltakere i Kondistreningen Bergen.



Silje Kjølle var en av dem som deltok på den første Kondistreningen i Bergen: – Jeg trener litt for meg selv, men deltar ikke i noe organisert treningsopplegg. Nå skal jeg prøve å være med her fremover.