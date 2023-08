Marte Ihrstad var med 2:24:02 aller raskest av damene i den drøye halvmaratonløypa i fjor. (Foto: Rolf Bakken)

Budor løpefest ønsker å samle løpeglade mennesker fra fjern og nær med en inkluderende atmosfære om du er i konkurransemodus eller vil nyte en hyggelig løpetur i vakre omgivelser. Med distanser med godt spenn i distanse og teknisk utfordring er det noe for både de erfarne løperne og de som nettopp har snørt på seg joggeskoene for første gang.

Budorfjellet med skogen og den friske lufta vil gi deltagerne en opplevelse i flott natur og panoramautsikt. Enten du velger den korte distansen for å ta det med ro eller utfordre deg selv på den lengste distansen, er du i følge arrangørene garantert fantastiske opplevelser og mestringsfølelse.

Arrangørene har satt et tak på 200 løpere på 10 km og 21 km til sammen og forventer at plassene fylles raskt opp! Pr. 10.08 er det allerde 75 påmeldte med et flertall på den største utfordringen. Årets løp går tre uker tidligere enn fjorårets premiere som gikk i høstbløte myrer. Så spørs det hvor mye tørrere det blir i år? Mye kan endre seg i løpet av tre uker, men uansett så vil deltakerne få en "naturlig utfording" ved å ta del i den andre utgaven. Løpefesten har kommet for å bli. Premiereløpet i fjor med en distanse på programmet hadde 64 påmeldte og 54 som fullførte. Den nøkterne målsettingen til arrangøren om 100 løpere totalt kommer med stor sannsynlighet til å innfris.

Det er Visit Budor i samarbeid med Spreke Opplevlser som står bak Budor Løpefest som i tillegg kan by på løpeforedrag med Amund Hagen Kristiansen og Emilie Westli Andersen om et aktuelt tema fredag kveld og After Run i Skipøb’n lørdag. På lørdag arrangeres også Koiedalen hinderløp for alle barn mellom 0-100 år med forsering av lekeapparater.

Vegard Ølstad Dalberg på vei til seier i den fuktige løpefesten i fjor på 1:46:46 på 22 km..(Foto. Rolf Bakken)

