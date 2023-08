Håkon Moe Berg på start. (Foto fra All Athletics streaming)

3000 m menn

Det var Håkon Moe Berg som hadde best sesongbeste av de to norske og den 3. beste tida i det 16 mann finalefeltet på 3000 m. Den var imidlertid den andre nordmannen i feltet, Andreas Fjeld Halvorsen, tok føringen i et svært avventede felt.

Etter 3:21 på den første 1000 meteren fortsatte det i bedagelig tempo til det var bare 800 meter igjen da det gradvis ble løpt raskere. Håkon Moe Berg løp en del på utsiden av feltet på langsidene for å komme fram. Midtveis i løpet var gutten fra Kyrksæterøra oppe på 3. løp plass i det som fortsatte som et svært taktisk finaleløp. Andreas Fjeld Halvorsen lå helt framme i feltet til det var en runde igjen.

Da gikk svenske Jonathan Grahn opp og det ble kamp om plassene i inngangen til nest siste sving. Dermed deiser Andreas Fjeld Halvorsen og nederlandske Juan Zijderlaan i bakken. Ull/Kisa-løperen var sjanseløs og så ikke noe poeng i å fortstte løpet. På streamingen kan det virke som nedelenderen tråkker på hælen til Andreas før begge går i tartanen.

Iren Nicholas Griggs utfordret Jonathan Grahn på de siste 250 men, men svensken svarte kontant og kunne juble for EM-gull på halve oppløpet. Briten Bradley Griggs tok bronsen bak Griggs. Håkon Moe Berg måtte over lagkameraten som lå på bakken og løp inn til 9. plass sju sekunder bak vinneren med tiden 8.51.67.

Andreas Fjeld Halvorsen går ned for telling med bare en runde igjen mens Håkon Moe Berg må ty til hinderegenskaper. (Foto fra All Athletics streaming)



Vinner Jonathan Grahn kom med noen trøstens ord til uheldige Andreas Fjeld Halvorsen. (Foto fra All Athletics streaming)

Rank Order Bib Number Name Nat Result 1 9 720 GRAHN Jonathan SWE 8:44.67 2 16 499 GRIGGS Nicholas IRL 8:45.69 3 6 389 GIBLIN Bradley GBR 8:47.26 4 11 727 OTTFALK Karl SWE 8:49.34 5 14 638 HERZYK Kamil POL 8:49.84 6 1 375 YALAOUI Suleyman FRA 8:50.58 7 8 382 BIRD Edward GBR 8:51.09 8 10 554 MOROTTI Alessandro ITA 8:51.37 9 7 618 MOE BERG Håkon NOR 8:51.61 10 5 221 LIEVENS Mathis BEL 8:52.67 11 12 319 VIVES Aleix ESP 8:53.62 12 15 318 VAZQUEZ Pedro ESP 8:57.03 13 13 467 SGOUROS Emmanouil-Georgios GRE 8:58.27 14 4 396 JONES Dafydd GBR 9:00.13 2 608 ZIJDERLAAN Juan NED DNF 3 612 FJELD HALVORSEN Andreas NOR DNF

3000 m hinder kvinner

Thea Charlotte Knutsen fra Varegg la seg i bakre del av feltet fra start på sin finale på 3000 m hinder og sluttet som nr. 15 på 10.57.42. Medaljekandiatene utkrystalliserte seg på de siste rundene, og tsjekkiske Karolína Jarosova tok et klart gull på ny personlig bestenotering med 10:04:57. Det ble tettere mellom sølvvinner Adia Bude og greske Vasiliki Kallimogiamnni som tok bronsen.