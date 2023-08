Arrangør Orkanger IF fryktet ekstremværet «Hans», men Orkland Energimila fikk strålende sol, litt vind og hele 200 påmeldte. 64 fullførte 5 km mens nesten det dobbelte, 123 kom i mål på 10 km. Løpet har hatt en gradvis økning igjen de siste tre årene og har etablert seg som det største gateløpet i Trøndelag utenfor Trondheim.

Energimila har start på friidrettsbanen i Idrettsparken, og foregår i en kontrollmålt og lettløpt trase i sentrum av Orkanger. Løypa ble lagt om i fjor, noe som gjorde at løypa ble enda mer lettløpt. Årets utgave var den 8. i rekken etter oppstarten i 2015.

10 km

Strindheims Hanne Mjøen Maridal som topper årsstatistikken med 33:06 tidlig i sesongen, var i en egen klasse blant kvinnene i Orkanger onsdag og ble kun slått av 6 mannelige løpere da hun noterte en ny sterk tid, 33:36. Avtanden ned til neste kvinnelige løper, Heidi Hestmark Smalås fra Klæbu Løpeklubb, ble 3:40. Mari Hetlesæter fra NYNUI på 3. plass og ytterligere to kvinner løp inn under 40 minutter.

Detter var Strindheim-løperens tredje strake seier i løpet på stadig bedre vinnertider. I 2021 noterte hun 34:59, i fjor forbedret hun seg til 34:11 og i år gikk det altså ytterligere 35 sekunder kjappere unna for 27-åringen som debuterte på maraton i London i år med 3:35:50.

10 beste kvinner:

1 Hanne Mjøen Maridal Strindheim IL K23-34 33:36.0 0:00.0 2 Heidi Hestmark Smalås Klæbu Løpeklubb K35-39 37:16.0 3:40.0 3 Mari Hetlesæter NTNUI K23-34 39:03.0 5:27.0 4 Ane Tinmannsvik Trondheim & Omegn Sportsklubb K35-39 39:33.0 5:57.0 5 Trude Nonstad FORNES Namdal løpeklubb K23-34 39:43.0 6:07.0 6 Eline Megård Bjørgvik Bratsberg IL K35-39 40:22.0 6:46.0 7 Kristine Unsgård Leik, IL / Leik il K23-34 41:42.0 8:06.0 8 Mette Eid Løvås Strindheim IL K50-54 42:21.0 8:45.0 9 Inger Elisabeth Grønningen Lensvik IL K40-44 42:55.0 9:19.0 10 Marthe Mæhlen Landrø Lensvik IL K40-44 43:07.0 9:31.0

Også i herrenes oppgjør fikk løpet en relativt klar vinner i Tommy Bangjord Hove fra Bratsberg IL som med 30:55 satte en solid årsbeste og var 43 sekunder foran vinneren av de to siste utgavene av løpet, Trond Ørjan Eide fra Svorkmo N.O.I.. Hallvard Dahle fra Mosvik IL Friidrett ble tredjemann på 31:57. 14 menn løper under 35 minutter og 51 gjorde unna mila under 40 minutter og dokumenterer både løypa og den trønderske bredden.

De tre beste på mila ved passering halvveis (fra v.) Tommy Bangjord Hove, Trond Ørjan Eide og Hallvard Dahle. (Foto: Tor Jarle Bolme)

10 beste menn:

1 Tommy Bangjord Hove Bratsberg IL M23-34 30:55.0 0:00.0 2 Trond Ørjan Eide Svorkmo N.O.I. M23-34 31:38.0 0:43.0 3 Hallvard Dahle Mosvik IL - Friidrett M23-34 31:57.0 1:02.0 4 Henning Offigstad Bratsberg IL M35-39 32:40.0 1:45.0 5 Kristian Riseth Hammer Svorkmo N.O.I. M23-34 33:00.0 2:05.0 6 Alexander Sebastian Solnør Bratsberg IL M35-39 33:08.0 2:13.0 7 Kjetil Thoresen Strindheim IL M23-34 33:58.0 3:03.0 8 Kristoffer Klonteig Ren-Eng M23-34 34:01.0 3:06.0 9 Olaf Hedberg Sissener Trondheim & Omegn Sportsklubb M23-34 34:09.0 3:14.0 10 Luke Campbell Bratsberg IL M40-44 34:10.0 3:15.0

5 km

Kristin Waaktaar Opland som har klart beste tid i 40-årsklassen i år med 16:32 løp inn til en ny seier på 5 km med 17:08. Nærmeste fulgte Strindheim-duoen Vibeke Jensen med 17:34 og Anne Nevin som md 18:39 løp inn til årets neste beste tid på distansen i år i klasse 50-54 år.

De to beste kvinnene på 5 km: Kristin Waaktaar Opland (tv) og Vibeke Jensen. (Foto: Tor Jarle Bolme)

10 beste kvinner:

1 Kristin Waaktaar Opland Bratsberg IL K Elite 17:09.0 0:00.0 2 Vibeke Jensen Strindheim IL K23-34 17:43.0 0:34.0 3 Anne Nevin Strindheim IL K50-54 18:38.0 1:29.0 4 Julie Lous Strindheim IL K18-19 19:01.0 1:52.0 5 Kristin Schive Hjelde Bratsberg IL K23-34 19:46.0 2:37.0 6 Kathrine Hovd Namdal løpeklubb K23-34 19:55.0 2:46.0 7 Maia Tunheim Svorkmo N.O.I. K15 21:05.0 3:56.0 8 Astrid Ustad Svorkmo N.O.I. K23-34 21:18.0 4:09.0 9 Anne Melkild Byåsen Veteran K60-64 21:33.0 4:24.0 10 Olea Bjørnsen Byåsen IL / Bjørnungan K13-14 22:13.0 5:04.0

På 5 km satte de to beste Ørjan Kjeldsli fra Stadsbygd IL og Sverre Solligård fra Svorkmo N.O.I. solid årsbeste på distansen med 14:57 og 15: 05. Emil Hægermark fra Placebo Løpeklubb ble tredjemann på 15:53. Her ble 16-åringen Svein Nevin 5. mann på 16:40.

Toeren Sverre Solligård (tv) og vinneren Ørjan Kjeldsli. (Foto: Tor Jarle Bolme)

10 beste menn:

1 Ørjan Kjeldsli Stadsbygd IL M23-34 14:57.0 0:00.0 2 Sverre Solligård Svorkmo N.O.I. M23-34 15:05.0 0:08.0 3 Emil Hægermark Placebo Løpeklubb M23-34 15:53.0 0:56.0 4 Lars Svorkdal Svorkmo N.O.I. M18-19 15:59.0 1:02.0 5 Sven Nevin Strindheim IL M16 16:40.0 1:43.0 6 Lars Morten Bardal Rindal IL M35-39 16:57.0 2:00.0 7 Tor-Erik Haagenstad Vik Svorkmo N.O.I. M23-34 17:22.0 2:25.0 8 Ottar Ustad Svorkmo NOI M40-44 18:00.0 3:03.0 9 Håkon Lund Runstøren Løpeklubb M23-34 18:17.0 3:20.0 10 Hans Olav Kvåle Svorkmo N.O.I. M35-39 18:36.0 3:39.0

