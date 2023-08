5000 m kvinner

Det latviske stjerneskuddet Agate Caune var enda mer suveren enn da hun tok sitt første gull på 3000 m dagen i forveien og satt ny mesterskapsrekord på 5000 m med 15:03:85. Med unntak av de to andre medaljøren passerte hun hele feltet med minst en runde og vant med 47 sekunder på nr. 2 Kira Weis som var sterkere enn danskenes håp Sofia Thøgersen som tok bronsen tre sekunder bak.

Anna Maria Nordengen Sirevåg åpnet fornuftig på halen av feltet som strekte helt ut pga. rekordtempet i front. Vidar-jenta holdt et jevnt tempo og endte på 14. plass, en plass opp fra 3000 m onsdag.

Anna Marie Nordengen Sirevåg på start i sin andre finale i U20-EM. (Skjermbilde fra All Athletics streaming)

Rank Order Bib Number Name Nat Result 1 1 1096 CAUNE Agate LAT 15:03.85 CR 2 12 1005 WEIS Kira GER 15:50.36 PB 3 20 850 THØGERSEN Sofia DEN 15:53.08 4 24 944 PHILLIPS Natasha GBR 16:23.63 5 7 905 DENNILAULER Caroline FRA 16:38.02 PB 6 15 1275 YAĞIZ Edibe TUR 16:45.32 7 10 984 MEIER Linda GER 16:51.15 8 13 1094 VOLIANI Margherita ITA 16:52.28 9 6 1167 SZULSKA Aleksandra POL 16:57.54 10 16 867 REY Silvia ESP 16:58.67 11 11 1043 O'MAHONY Louise IRL 17:00.33 12 9 1185 HUDEA Alexandra Maria ROU 17:07.18 13 4 996 SCHÄFER Carolina GER 17:09.69 14 17 1136 SIREVÅG Anna Marie Nordengen NOR 17:13.99 15 14 1155 MULTAN Julianna POL 17:15.23 16 19 1276 YILMAZ Esmanur TUR 17:17.29 17 23 1267 ÇUKURÇAM Dilan TUR 17:17.43 18 26 1051 AZRAN Hilla ISR 17:23.36 19 2 939 MARTIN Olivia GBR 17:25.58 20 3 1037 MILLERICK Avril IRL 17:30.60 21 5 852 BENKERT Mariam ESP 17:35.41 22 18 1008 CHATZIPANAGIOTI Iliana GRE 17:37.56 23 25 1256 OJUTKANGAS Nova SWE 17:38.35 24 22 1071 FRAQUELLI Carolina ITA 17:40.58 25 21 1251 HULTBERG Paulina SWE 18:19.29 8 1242 BROMS Ebba SWE DNF

5000 m menn

Herrenes oppgjør endte ganske som forventet med seier til det nederlandske stortalentet Niels Laros, men det var lenge ungareren Gabor Karsai som sto for underholdningen ved å gå i brudd etter 600 m. Det holdt helt til 1500m-vinneren Niels Laros og 3000m-vinneren Jonathan Grahn satte opp tempoet og innhentet utbryteren 300 m før mål. På oppløpet var som ventet Niels Laros suveren og tok sitt andre gull i mesterskapet. Dermed ble det sølv på svensken, mens bronsen gikk til Kevin Kamenschak fra Østerrike. Den modige ungareren som ledet løpet i 4000 m endte på 5. plass.

Andreas Fjeld Halvorsen ble nedløpt i 3000 m-finalen onsdag og kom ikke på start. Norge var likevel representert vad August da Silva Sveen. Jotun-løperen stilte med en av de svakeste persene i det 26 mann store feltet. Han avsluttet den norske innsatsen i mesterskapet med en 26. plass på 15:40:43.

Dermed endte Norge uten medaljer i U20-EM for første gang på 20 år. Sverigie hadde midlertid et strålende mesterskap med fem gull og ble nest best nasjon bak Tyskland.

Kollektiv medaljejublel i Jerusalem på mesterkapets siste distanseløp. (Skjermbilde fra All Athletics streaming)

Rank Order Bib Number Nat Name Result 1 9 595 LAROS Niels NED 14:11.82 2 22 720 GRAHN Jonathan SWE 14:12.73 3 8 207 KAMENSCHAK Kevin AUT 14:15.02 4 3 386 DARGAN James GBR 14:15.52 5 10 480 KARSAI Gábor HUN 14:18.70 6 29 357 EL GOUMRI Imad FRA 14:21.20 7 27 739 GÖLER Utku TUR 14:21.51 8 20 206 HINTERNDORFER Timo AUT 14:24.61 9 14 203 BEZECNY Emil AUT 14:26.84 10 12 669 POP Dragoș Luca ROU 14:28.90 11 24 425 KAUFHOLD Tristan GER 14:30.71 12 16 511 STAFFORD Jonas IRL 14:31.60 13 7 750 TUNÇTAN Caner Can TUR 14:32.19 14 4 525 BENZONI Stefano ITA 14:32.79 15 19 287 BUENO Jaime ESP 14:34.17 16 6 296 ESCAMILLA Mesfin ESP 14:35.37 17 1 391 HARPER Conan GBR 14:36.20 18 21 216 GEVAERT Tristan BEL 14:43.68 19 11 353 BRONCHART Quentin FRA 14:44.15 20 15 384 COUTTIE George GBR 14:47.82 21 17 331 SIHT Morten EST 14:52.89 22 23 747 SADE Halil TUR 15:01.50 23 28 307 NARANJO Unai ESP 15:03.56 24 13 528 BORROMINI Vittore Simone ITA 15:09.99 25 30 607 WOLVEKAMP Mick NED 15:21.01 26 5 610 DA SILVA SVEEN August NOR 15:40.53

