Det kåres ingen vinner i Kondisløpets høydemetersanking. Her har alle som klarer å samle minst 1.200 høydemeter i løpet av måneden, like store vinnersjanser. Det er likevel moro å følge med på hvordan en hevder seg på resultatlista hver gang en oppdaterer resultatene sine med nye høydemeter.

I fjor var det Lasse Hermo som klarte å samle desidert flest kilometer. Samboeren mente Lasse hadde klikket helt, men det var i såfall kun forbigående. Da måneden var omme hadde Lasse samlet 30.333 høydemeter. På en meget bra andreplass endte Christian Prestegård med 28.403 høydemeter, mens Anna Tråve endte på tredjeplass med 27.746 høydemeter. Totalt var det 66 stykker som registrerte resultater i løpet, og hele 57 som registrerte nok høydemeter til å bli med i trekningen av premier.

Det er store vinnersjanser i Kondisløpene. Denne gangen har vi fått med oss Hoka, som har gitt to gavekort på 2.000 kroner hver som kan brukes i deres nettbutikk. I tillegg bidrar Mizuno med fem par løpesko til en verdi av 2.000 kroner, mens Saucony bidrar med 10 par løpesko. I tillegg har vi fått fem par kompresjonstightser fra Pressio. Om det blir like mange deltakere i år som i fjor, vil premiegraden bli på over 33 prosent!!! I tillegg til at en deltakelse i løpet vil gi deg god motivasjon i treningen, vil du med andre ord også ha stoooore sjanser til å vinne en premie.

I fjor var det mulig å samle høydemeter på tredemølle. I år har vi bestemt at du må utendørs for å kunne samle høydemeter i konkurransen. Det blir da litt vanskeligere for de som bor i områder med lite fjell å hevde seg i toppen av resultatlistene, men et mål om 1.200 høydemeter i løpet av en måned, vil være svært realistisk for de aller fleste uansett. Vinnersjansene er like store enten du sanker 1.200 høydemeter eller 40.000 av dem.