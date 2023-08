Trollheimen Fjellsportklubb arrangerer Kårvatn Skyrace 19. august, i Trollheimens spektakulære natur. Dette arrangementet er et av sju løp i Nordic skyrunner serien med flere internasjonale deltakere. I år er det fire ulike distanser man kan melde seg på i Kårvatn Skyrace.

Distanser:

- 4km + 300 hm, barnevennlig

- 10km + 750 hm, konkurranse (12-15 år) og trim

- 15km + 1150 hm, konkurranse og trim

- 29km + 1950 hm, konkurranse



To av klubbens medlemmer, Aron Rodal Haugen og Erik Kårvatn, var forrige helg i Italia på VM i skyrunning og vertikal, hvor Aron fikk med seg to sølvmedaljer hjem til Norge. De trener ofte i området hvor Kårvatn Skyrace arrangeres. Klubben arrangerte også NM i Randonee i vinter hvor blant annet Kilian Jornet og Emilie Forsberg deltok. Kanskje kommer de i august også?



Kårvatn Skyrace går i Trollheimens spektakulære natur.