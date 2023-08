Det ble dokumentert solid bredde i norsk mellom- og langdistanseløping under første dag av tredagers-stevnet på Jessheim. Ikke mindre enn 56 løpere noterte tider under 9 blank, og 34 av de 66 fullførende på de tre herre-heatene på 3000 m kunne dra hjem med nye personlige bestenoteringer.

MS 3000 m

Arrangørklubben Ullensaker/Kisa ILs Awet Nftalem Kibrab satte inn et rykk etter at haren ga seg og fikk en luke som Per Svela (7:54:66) ikke kunne tette. Even Brøndbo Dahl gjorde sitt eget løp bak tetgruppa og kom inn som tredjemann på 7:58:15. Ibrahim Buras perset med nesten fem sekunder da han som fjerdemann løp inn under åtte minutter. Bak fulgte en rekke løpere som perset med til dels store marginer. Esten Hansen Møllerud-Hauen senket f.eks. sin pers med med 12,5 sekunder til 8:01:32 da han ble dagens 6. mann. 17-åringen Kristian Bråthen Børve fra Ull/Kisa perset med ti sekunder til 8:05.72. Dette er den tredje beste tiden i aldersklassen i Norge gjennom alle tider bak Jakob Ingebrigtsen (8:00:01) og Håkon Moe Berg som løp på 8:01:78 tidligere i år.

Video fra løpet på Even Brøndbo Dahls YouTube-konto

1 Awet Nftalem Kibrab Ullensaker/Kisa IL 7,50,31 2 Per Svela IL. Norna Salhus 7,54,66 3 Even Brøndbo Dahl FIK Orion 7,58,15 4 Ibrahim Buras IL I BUL 7,59,70 PB 5 Oliver Löfqvist Spårvägens FK 8,00,05 PB 6 Esten Hansen-Møllerud Hauen FIKen Ren-Eng 8,01,32 PB 7 Bjørnar Sandnes Lillefosse IL Gular 8,02,08 8 Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL 8,03,72 PB 9 Eivind Øygard Jølster IL 8,04,42 PB 10 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL 8,05,72 PB 11 Tom Erling Kårbø Stord IL 8,06,38 12 Mikkel Blikstad Thomassen Tjalve IK 8,08,16 PB 13 Vegard Vesterhaug Warnes SVORKMO N.O.I. 8,09,73 PB 14 Tore Akerlie IL Gular 8,10,33 PB 15 Magnus Øyen Rindal IL 8,10,98 16 Sondre Arne Hoff IL Gular 8,12,76 PB 17 Benjamin Storm Rettore Sandnes IL 8,12,76 PB 18 Mads Orø Olsen Ringerike FIK 8,14,79 PB 19 Morten Gjendem Haugesund IL 8,17,66 PB 20 Erik Tangen Gundersen IL Skjalg 8,19,85 21 Philip Anders Anthelme Massacand IL Gneist 8,19,93 22 Johannes Teigland IL Gular 8,20,29 23 Trym Fjøsne-Hexeberg Ullensaker/Kisa IL 8,21,15 PB 24 Petter Johansen Lillehammer IF 8,23,46 25 Sondre Strande Omland Ullensaker/Kisa IL 8,25,01 26 Mathias Flak Steinkjer FIK 8,26,22 27 Simen Gløgård Stensrud Ullensaker/Kisa IL 8,26,68 28 Merih Solomon Hailemicheal Ullensaker/Kisa IL 8,27,50 PB 29 Tord Franke Ulset Selsbakk IF 8,27,96 SB 30 Jørgen Baklid NTNUI 8,30,97 31 Robert Bergstå Svarstad IL 8,31,62 SB 32 Nahom Tesfalem Tewelde Ullensaker/Kisa IL 8,34,53 PB 33 Ulrik Astrup Arnesen Strindheim IL 8,34,54 34 Jesper Andreas Matsson Lundin BUL Tromsø 8,34,67 35 Lars Horten Jordet FIKen Ren-Eng 8,35,24 PB 36 Andreas Penne Nygård Sandnes IL 8,36,26 SB 37 Jonas Skjerven Mjøsdalen IL 8,36,39 PB 38 Henrik Husdal SVORKMO N.O.I. 8,37,59 PB 39 Eric Westberg KFUM Örebro 8,37,81 PB 40 Ragnar Nersten Fossum IF 8,39,49 41 Andreas Ullern Tonning Ullensaker/Kisa IL 8,40,46 PB 42 Simen Hernes Ellingsdalen IL I BUL 8,41,53 43 Anders Gunnestad Hekkli Skarphedin IL 8,42,48 PB 44 Haakon Engelsen Berg Bøler IF 8,43,52 PB 45 Antonin Albouy Stade Rodez Athletisme 8,44,02 PB 46 Elias Haugen Torjussen SK Vidar 8,44,23 PB 47 Knut Olav Øygard Jølster IL 8,44,43 PB 48 Petter Myhr FIK Orion 8,45,85 49 Teodor Hansen Ullensaker/Kisa IL 8,51,31 50 Vetle Ulrichsen Flaget Kristiansand Løpeklubb 8,53,67 PB 51 Martin Grønvold FIKen Ren-Eng 8,54,37 PB 52 Eirik Ophus SK Vidar 8,55,03 PB 53 Kim-Roger Trøite IK Hind 8,57,04 PB 54 Erik Tobiassen Rønneberg SK Vidar 8,58,73 55 Martin Mjelde IL Gneist 8,59,16 PB 56 Axel Gutterød Dabe IL Runar 8,59,60 57 Morten Olsen Dalhaug SK Vidar 9,04,34 PB 58 Erlend Berger SK Vidar 9,09,50 59 Tobias Repstad Andersen Rygge IL 9,11,01 60 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad IF Sturla 9,15,82 61 Adrian Monkvik Sarpsborg AIL 9,19,54 62 Sondre Svåsand Måge Strandebarm IL 9,20,10 PB 63 Even Dalen SK Vidar 9,22,42 64 Emil Hagevik Bakke Oslostudentenes IK 9,25,71 PB 65 Fredrik Pinås Fredrikstad IF 9,37,26 66 Håvard Nøttestad IL Gneist 10,15,61 SB

KS 3000 m

På kvinnenes 3000 m fullførte 8 løpere, og Tjalves Selma Løchen Engdahl tok en klar seier på 9:23:58. Runars Ina Halle Hugen var en klar toer på 9:32:09, mens Ina Rilvaag fra Gular var den tredje under 10 minutter på 9:45:72.

1 Selma Løchen Engdahl Tjalve IK 9,23,58 2 Ina Halle Haugen IL Runar 9,32,09 3 Ina Rilvaag IL Gular 9,45,72 4 Tuva Alme Sandnes IL 10,10,49 PB 5 Venus Abraham Teffera SK Vidar 10,29,04 6 Maja Belsås Ranheim IL 10,29,88 7 Astrid Bakkevik Finnestad Sarpsborg AIL 10,39,98 8 Malin Høntorp Oppegård IL 11,07,08 Vilde Våge Henriksen Haugesund IL DNF Malin Edland Tjalve IK DNF

MS 800 m

Også på 800 var det stor deltakelse og en stor perseprosent blant de 47 herrene som var fordelt på fem heat. Gular-løperen John Petter Stevik senket sin pers med 1,66 sekunder da han tok en klar seier på 1:49:66. Kjetil Brenno Gagnås, Børsa IL var andremann på 1:51:26 foran Sander Dybwad Mathiesen, SK Vidar som også kunne notere ny PB med sin 3. plass på 1:53:20. Her løp 13 mann under 2 minutter, og i følge resultatlista ble det satt 14 ny personlige rekorder på herrenes 800 m. Parautpveren Skjalg Kongssund fra Moeleven Il var en av de som kunne notere seg en ny pers med 2:10:57 etter å ha løpt over mål som vinner av det første heatet.

1 John Petter Stevik IL Gular 1,49,66 PB 2 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 1,51,24 3 Sander Dybwad Mathiesen SK Vidar 1,52,30 PB 4 Kristoffer Sagli Aure IL 1,53,51 SB 5 Markus Westhagen SK Vidar 1,53,91 6 Jonas Magnusson SWE 1,54,00 SB 7 Vegard Høylo Trefall Osterøy IL 1,55,90 SB 8 Vincent Samuel Gjerde Viking T&IF 1,58,25 SB 9 Sindre Fredriksen Sarpsborg AIL 1,58,28 10 Filmon Gidey Hagos Nesbyen IL 1,59,14 11 Ole-Kristian Lindebø Kværner Ullensaker/Kisa IL 1,59,31 PB 12 Tobias Allers-Hansen IL Gneist 1,59,42 13 Milan Frenay Halden løpeklubb 1,59,67 PB 14 Sondre Harstad Rinde Skarphedin IL 2,00,01 PB 15 Adrian Stene Olsen IL I BUL 2,00,49 16 Emil Harestad Spirit FIK 2,00,60 PB 17 Fredrik Riste Kristiansen Lillehammer IF 2,00,60 SB 18 Jonatan Greni Bjerkaas Tyrving IL 2,00,68 SB 19 Lewis Alexander Kjemhus Tyrving IL 2,01,90 20 Lion Wijman Frenay Halden løpeklubb 2,02,11 SB 21 Anton Tveito Jølster IL 2,02,69 22 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 2,03,26 23 Lukas Buncic Ullensaker/Kisa IL 2,03,64 SB 24 Khaled Hassan Ahmed Sømna IL 2,03,85 PB 25 Oliver Sund Ranheim IL 2,04,31 26 Dennis Bergstrøm-Bendixen Sørild FIK 2,04,41 PB 27 Tobias Fretheim Sørild FIK 2,04,42 28 Marcus Eek Sørum IL 2,04,56 29 Erlend Juven Nesbyen IL 2,04,72 PB 30 Karol Górny POL 2,04,95 31 Lauritz Grønvold Menkerud Lillehammer IF 2,05,98 32 Jonas Hole Sletten IF Sturla 2,06,31 PB 33 Håkon Skaftun Tjalve IK 2,07,08 PB 34 Tesfay Brhane Moelven IL 2,07,28 35 Jonathan Tønne-Johansen Ranheim IL 2,09,05 36 Sverre Lande Johansen Sarpsborg AIL 2,09,74 37 Skjalg Kongssund Moelven IL 2,10,57 PB 38 Jonas Nordviken Bøler IF 2,10,62 39 Tobias Harstad Rinde Skarphedin IL 2,11,21 40 Henrik Schultze Toverød Ullensaker/Kisa IL 2,11,57 41 Markus Aseged Nesholen Snøgg Notodden Friidrett 2,13,39 42 Grzegorz Bartosz Kosel Ullensaker/Kisa IL 2,13,93 43 Anders Granum Haug Gausdal FIK 2,14,35 44 Jacob Aamodt Hoel Ullensaker/Kisa IL 2,17,71 45 Petter Undeberget Sortland FIK 2,25,53 46 Petter Kvalheim Reiten IL. Nybrott 2,29,30 PB 47 Vebjørn Prigge IL. Nybrott 2,30,00 PB

KS 800 m

På kvinnenes 800 m ble spurtoppgjør om seieren i det siste av de to heatene mellom Josefin Victoria Heier fra Ullensaker/Kisa IL som trakk det lengste strået på 2:09:34 og Anne Gine Løvnes, SK Vidar som fikk notert 2:09:62. Kristine Lande Dommersnes, Haugesund IL fulgte på en klar 3. plass med 2:13:18.

1 Josefin Victoria Heier Ullensaker/Kisa IL 2,09,34 2 Anne Gine Løvnes SK Vidar 2,09,62 3 Kristine Lande Dommersnes Haugesund IL 2,13,18 4 Ingrid Kilvær Nilssen Herøy IL 2,17,34 5 Eline Skaar Nittedal IL 2,20,08 SB 6 Mia Sofie Borchgrevink Skarbøvik Sem IF 2,20,58 7 Aurora Kristiansen Langbakk IL I BUL 2,25,30 8 Amalie Heisel Westgaard Kristiansands IF 2,31,36 9 Ingunn Nilsen Hagen Løten Friidrett 2,32,74 10 Frøy Bøe Løkke If Eiker Kvikk 2,32,74 11 Liv Tone Heramb Risberget IL 2,33,35 12 Ava Viktoria Sætnan Valio Koll, IL 2,34,17 PB 13 Malin Gallis Tønsberg FIK 2,37,45

Norgeslekene fortsetter med 1500 m, 5000 m og 3000 m hinder for senior lørdag og 2000 m for J/G 15 og 15 år søndag.

