Totalvinnerne Kristian Klevgård og Amanda Bohlin flankert av kranskullan og karansmasen. (Foto Nisse Schmidt/Vasaloppet)

Kampene om seieren i Cykelvasan var ganske udramatiske begge klasser. Både damevinneren og herrevinneren kom seg løs og syklet nesten halve løpet solo. Amanda Bohlin fra CK Hymer i Linköping, debuterte i Cykelvasan og vant med nesten ett minutt. Herrevinner Kristian Klevgård fra Rena som kjører for det canadiske laget XSpeed United Continental gjentok seieren fra 2021 og vant med over tre minutter.

Uværet "Hans" med hadde ført til høye vannføringer og noen justeringer av løypa under Cykelvasan 2023, blant annet rett etter starten i Sälen opp den første bakken, forbi myrene ved Mångsbodarna, forbi Lundbäcksbacken før Oxberg og på den siste biten mot Mora.

Herrer elite

Da de 350 eliteherrene startet klokken 08.15 hadde det begynt å regne i starten. Edvin Lindh spurtet og tok sprintpremien på det høyeste punktet like foran fjorårets vinner Emil Lindgren og Matthias Wengelin.

Björn Andreassen fra Danmark tok sprintprisen i Smågan og der det var 31 ryttere innen 16 sekunder. Tempoet ble økt etter Smågan. To syklister angrep og kom løs, Kristian Klevgård og Richard Larsén. I Mångsbodarna hadde de en ledelse på 39 sekunder på den store forfølgergruppen gruppen. I Risberg var ledelsen ett minutt.

Richard Larsén tok hjem spurtprisen i Evertsberg foran Kristian Klevgård, hele 1.36 foran den store gruppen. Spørsmålet var hvor ivrige var de var å ta igjen. Fem kilometer før Oxberg slapp Larsén taket og Klevgård var alene i ledelsen. Gjengen kom nærmere en stund, men i Oxberg hadde Klevgård fortsatt en ledelse på 1,26 og da bare økte avstanden. Renagutten hadde han da ingen anelse om avstanden bak.

Kristian Klevgård, som vant Cykelvasan 90 Elite 2021 med et halvt minutts margin, gjentok seieren, men denne gang med drøye tre minutter. Den største seiersmarginen i herreklassen i Cykelvasans historie! Vinnertiden ble 2.51.31. Det ble norsk også på andreplass ved vålersokningen Østen Brovold Midtsundstad og med Hugo Forsell på 3. plass. I tillegg til den norske dobbeltseieren var det ytterligere tre nordmenn blant de ni beste. Fem norske deltakere på topp ti-listen var også ny rekord i Cykelvasan.

Her har en kamuflert Kristian Klevgård skjønt at han vinner i Mora for andre gang. (Foto Nisse Schmidt/Vasaloppet)

Kristian Klevgård fortalte etter målgang at det var en lang tøff dag og at han før første bakken var litt usikker på om noen ville stikke av allerede der, fordi han selv hadde en startposisjon litt bak. Men det gikk bra og farten var allerede høy på grusveien etter den første bakken.

– Etter den første terrengpartiet begynte det å sprekke opp og jeg ser at Richard Larsén prøver å gå på venstre side og jeg tror at det er et godt hjul å følge. Jeg kjenner Richard fra før og vi har trent sammen, så jeg vet han er sterk. Plutselig ser jeg at vi får en luke og etter det bestemmer vi oss for å gå «all in». Vi kjører det vi har og samarbeider veldig godt. Etter hvert tror jeg Richard føler at ting begynner å gå litt fort. I en bakke prøver jeg å teste han og heldigvis er jeg sterk nok til å komme meg unna. Det føltes bra, men siden da har jeg ikke hatt peiling på timing eller noe. Er det ti sekunder, tretti eller et minutt? Jeg aner ikke og sitter bare og kjører alt jeg har hele veien. Jeg prøvde å ta korte svinger og angripe i bakkene. Heldigvis klarte jeg å holde meg unna.

Kristian skjønte ikke han at han kom til å vinne før han så målet:

– Jeg fikk lite sekundering og ante ikke i det hele tatt. Jeg var redd de ville ta grep. Fra 35 kilometer til mål satt jeg og tenkte «34, 33, 32...» og for hver kilometer jeg kom nærmere målstreken uten at jeg ble tatt igjen, ble jeg fornøyd. Jeg prøvde å ha en god intern dialog og det var veldig gøy å komme først i år igjen.

– Det blir vanskelig å ta tre seire, men jeg synes dette rittet er kjempegøy. Jeg elsker virkelig Vasaloppet. Et offensivt løp, og det er det som er gøy, avslutter Kristian Klevgård.

Kristian Klevgård måtte vaske fram seiersmilet. (Foto Nisse Schmidt/Vasaloppet)

Topp ti herrer:

1 Kristian Klevgård, (NOR), X-Speed United Continental team, 2.51.31

2 Østen Brovold Midtsundstad, (NOR), Solør CK 2.54.33

3 Hugo Forssell, (SWE), CK Hymer 2.54.36

4 Axel Lindh, (SWE), Team Norra - SKF 2.54.39

5 Tormod Weydahl, (NOR), Norge, 2.54.39

6 Matthias Wengelin, (SWE), Länna Sport CK 2.54.39

7 Carl Kagevi, (SWE), Serneke Allebike CK, 2.54.40

8 Eskil Evensen-Lie, (NOR), Hunton Hard Rocx, 2.54.41

9 Vidar Mehl, (NOR), Norge, 2.54.41

10 David Risberg, (SWE), Team Vostroblock Evolite Cycling, 2.54.51

ALLE RESULTATER

Damer elite

Det var overskyet, 12 grader og lett vind da de 63 damene startet i Sälen klokken 07.30 for sykle de 96 kilometerne til Mora. Det skulle bli en sølete dag.

I år var det første gang for deltakerne tråkket opp den første bakken akkurat som skiløperne om vinteren. Tilda Hylén slo til umiddelbart og tok spurtprisen på Vasaloppets høyeste punkt, 528 moh og rundt tre kilometer etter start. Like etter Smågan ble lederen kjørt inn av fire ryttere og kvintetten var først til Mångsbodarna 37 sekunder foran seks andre ryttere ledet av Hildegunn Gjertrud Hovdenak. I Risberg hadde tetgruppe økt ledelsen til nesten ett minutt.

Fjellprisen i Evertsberg etter halve løpet ble vunnet av Amanda Bohlin og kvintetten hadde økt ledelsen ytterligere. Rett etter Evertsberg så de fire andre Bohlin dra i fra og ved sjekken i Oxberg ledet Amanda Bohlin med ett minutt og hun holdt avstanden også i Hökberg, hvor den følgende gruppen nå besto av ni syklister.

Amanda Bohlin holdt unna og paraderte i mål i et regntungt Mora på tiden 3.25.57. Bak henne var det spurtoppgjør om de andre pallplassene. Clara Lundmark fra Norbergs CK tok andreplassen 56 sekunder bak Bohlin, og rett foran den norske dobbeltvinneren i rittet, Hildegunn Gjertrud Hovdenak. Finske Antonia Gröndahl ble nummer fire med samme tid som Hovdenak.

Podiet i dameklassen (fra v.) Clara Lundmark, Amanda Bohlin og Hildegunn Gjertrud Hovdenak. (Foto Nisse Schmidt/Vasaloppet)

Topp ti damer:

1 Amanda Bohlin, (SWE), CK Hymer, 3.25.57

2 Clara Lundmark, (SWE), Norbergs CK, 3.27.06

3 Hildegunn Gjertrud Hovdenak, (NOR), Norge, 3.27.07

4 Antonia Gröndahl, (FIN), Duolar-Chevalmeire Cycling Team, 3.27.07

5 Nathalie Eklund, (SWE), 3.27.10

6 Nellie Larsson, (SWE), Bukten MTB/Lapierre Sweden, 3.27.15

7 Terese Andersson, (SWE), Serneke Allebike CK, 3.27.16

8 Carolina Licht, (SWE), Värnamo Cykelklubb, 3.27.26

9 Tilda Hylén, (SWE), Falu Cykelklubb, 3.27.26

10 Karin Söderqvist, (SWE) Motala AIF CK, 3.27.35

ALLE RESULTATER