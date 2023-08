Etter mye regn i lenger tid var ganske bløtt i løypa i årets løp, og arrangørene hadde lagt ut ekstra klopper på de mest oversvømte stedene. Likevel var det tyngre forhold enn i de to første utgavene. På den anlagte folkestien på starten og avslutningen av begge løypene og i barnerunden var det imidlertid tørt og fint grusunderlag.

Menn 10 km

Høyere deltakelse betyr oftest også høyere sportslig nivå, og begge de to løyperekordene på mila ble kraftig forbedret. Mikkel Blikstad Thomassen kom rett fra ny pers på 3000 m med 8:08:16 på Jessheim fredag kveld. Tjalve-løperen var med 34.49 helt overlegen, men både stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet, Tynset og Ren-Eng, Nils Kristen Sandtøen (38:57) og 3. mann Oscar Lockert Skjold fra Åsen IL (39:42) løp klart under den gamle løyperekorden satt i premieren for to år siden. Deretter fulgte to av Trysils skitalenter, Phillip Georg Johansen og Kristian Moen Bonden (15), før fjorårsvinneren Ivar Hesselberg Indby fra Løten og Rustad IL.

Pallen 10 km for herrer: Nr 1: Mikkel Blikstad Thomassen, nr 2: Nils Kristen Sandtrøen og nr 3: Oskar Lockert Skjold. (Foto fra Trysilmilas facebookside)

De 20 beste menn (54 deltakere):

1 Mikkel Blikstad Thomassen IK Tjalve M20-22 34:49 +0:00 2 Nils Kristen Sandtrøen Arbeiderpartiet M23-34 38:57 +4:08 3 Oskar Lockert Skjold Åsen IL M20-22 39:42 +4:53 4 Philip Georg Johansen Trysil IL M20-22 41:13 +6:24 5 Kristian Moenbonden Trysilgutten IL M14-15 41:53 +7:04 6 Ivar Hesselberg INDBY Rustad IL M35-39 42:07 +7:18 7 Harald Bjerke Romerike Ultraløperklubb M45-49 42:34 +7:45 8 Vegard Lans Pedersen Lørdalen Sportsklubb M40-44 42:34 +7:45 9 Thomas Oma Årstad Velocipædforening M35-39 42:49 +8:00 10 Per Sole Strandbygda IL M35-39 43:12 +8:23 11 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb / Norsk Tipping M55-59 43:16 +8:27 12 Simen Bagsjøberget Trysil M23-34 44:05 +9:16 13 Espen Hjerpaasen Lillehammer IF M23-34 44:12 +9:23 14 Marius Nordsveen Trysil IL/ Team Lillehammer Kombinert M20-22 44:13 +9:24 15 Rossa O'donnell Elverum M35-39 44:39 +9:50 16 Håkon Kolåsæter HK Motorsport M23-34 44:58 +10:09 17 Fred Morgan Larsen Fredrikstad IF M55-59 45:02 +10:13 18 Bjørnar Føleide Nesse Seismografisk M35-39 45:30 +10:41 19 Martin Kvisler Tepas M23-34 45:49 +11:00 20 Andreas Hemstad Øverbygda Fritidsklubb M40-44 46:04 +11:15

Kvinner 10 km

I kvinneklassen ble det også suveren seier til svenske Kristina Axelson som løper for Strindheim IL på 43:02. Marte Kjøren fra Lillehammer som vant fjorårets løp ble slått med to minutter selv om hun løp ned sin egen tid med nesten tre minutter. Det ble svensk også på 3. plass ved Ulrika Axelsson. Deretter fulgte Julie Larsen fra Sarpsborg og Susanna Honkanen fra Fredrikstad. Trysils Anita Moen (55) tok 6. plassen i det sterke selskapet foran en annen løpssterk veteran, Dorte Foss fra Raufoss.

Pallen 10 km for damer: Nr 1: Kristina Axelsson, nr 2: Marte Kjøren og nr 3: Ulrika Axelsson. (Foto fra Trysilmilas facebookside)

De 10 beste kvinner (28 deltakere):

1 Kristina Axelsson Strindheim IL K23-34 43:02 +0:00 2 Marte Kjøren Lillehammer IF K23-34 45:17 +2:15 3 Ulrika Axelsson TWR K23-34 45:42 +2:40 4 Julie Larsen Sarpsborg IL K23-34 46:04 +3:02 5 Susanna Honkanen Fredrikstad Skiklubb K40-44 48:12 +5:10 6 Anita Moen Trysilgutten IL K55-59 49:11 +6:09 7 Dorte Foss Raufoss IL K55-59 52:16 +9:14 8 Maria Gradin Trysil K40-44 52:28 +9:26 9 Lin Iren Sætre Hernes K50-54 52:58 +9:56 10 Oda Storbæk Østby K23-34 56:48 +13:46

Kort løype på 6,5 km

Martin Johan Haugen fra Granli sørget for at det ble satt en løyperekord også på 6,5 km med 28:38, mens Ida Lockert Skjold fra Åsen IL vant kvinneklassen med 30:59.

De to beste 6,5 km for herrer: Nr 1: Martin Johan Haugen og nr 2: Olle Gradin. (Foto fra Trysilmilas facebookside)

5 beste menn (9 deltakere):

1 Martin Johan Haugen Granli IL Menn 28:36 +0:00 2 Olle Gradin Trysil Menn 30:55 +2:19 3 Thomas Weberg Tangen Ryskdalen 188 Menn 31:42 +3:06 4 Cato Nordnes Ljørdalen Menn 37:39 +9:03 5 Fredrick Gustavsen Nybergsund Menn 38:14 +9:38

Pallen 6,5 km for damer: Nr 1: Ida Lockert Skjold, nr 2: Sara Eline Walterson og nr 3: Ella Linnéa Gulbrandsen. (Foto fra Trysilmilas facebookside)

5 beste kvinner (10 deltakere):

1 Ida Lockert Skjold Åsen IL Kvinner 30:59 +0:00 2 Sara Eline Walterson Østby IL Kvinner 32:27 +1:28 3 Ella Linnéa Gulbrandsen Flateby Kvinner 37:18 +6:19 4 Ellen Maria Ringstad Fredrikstad Skiklubb Kvinner 39:10 +8:11 5 Ingrid Johanne Ringstad Fredrikstad Skiklubb Kvinner 39:52 +8:53

I tillegg til de 101 aktive var det 26 deltakere med i trimklassen og 39 barn med i barneløpet på den tørre og fine folksstien rundt stadion. I alt 166 med stort og smått, dvs en økning på 55% totalt sett for de dyktige arrangørene i Østby IL. Hovedløpet på 10 km hadde 82 deltakere på tid, også en økning på ganske akkurat 50% fra fjorårets solskinnsløp.

Trysildobbelen

Trysildobbelen bestående av Trysil Skimaraton og Trysilmila ble introdusert i den andre utgaven av løpet i fjor med litt beskjeden oppslutning på åtte karer. I år var det 19 som doblet på Østby, 4 kvinner og 15 menn. Her var søsknene Lin Iren og Ole Petter Sætre fra Nybergsund IL begge suverene i sammendraget.

Pallen Trysildobbelen for herrer: Nr. 1: Ole Petter Sætre, nr 2: Vegard Lans Pedersen og nr 3: Hans Tore Riibe. (Foto fra Trysilmilas facebookside)

Pallen Trysildobbelen for damer: Nr 1: Lin Iren Sætre, nr 2: Bente Storvik og nr 3: Lill Anette Skogstad. (Foto fra Trysilmilas facebookside)

Menn: TSM TM Totalt 1 Ole-Petter Sætre Nybergsund IL-Trysil 2:09:00 46:32 02:55:32 2 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb / Norsk Tipping 2:18:33 43:16 03:01:49 3 Marius Nordsveen Trysil IL/ Team Lillehammer komb. 2:18:41 44:13 03:02:54 4 Per Sole Strandbygda IL 2:33:02 43:12 03:16:14 5 Svein E Bratberg Mjøsski 2:28:12 48:26 03:16:38 6 Tor Petter Skogstad Østby il 2:30:45 47:26 03:18:11 7 Julian Paula Trysil IL 2:32:02 46:21 03:18:23 8 Mathias Kristiansen Nes Ski 2:27:11 53:16 03:20:27 9 Even Heir 2:42:12 50:41 03:32:53 10 Håkon Kolåsæter HK Motorsport 2:53:06 44:58 03:38:04 11 Tore Ingar Engen Hærland 3:08:35 48:46 03:57:21 12 Per Ole Otterness Strømmen IF 3:41:58 1:00:49 04:42:47 13 Øivind Bakken 3:30:02 1:17:56 04:47:58 14 Erik Veum Bækkelund Mjøstrubaduren IL 4:03:52 1:02:00 05:05:52 15 Roy Ausland Skjetten ski og vin 3:55:12 1:34:48 05:30:00 Kvinner: 1 Lin Iren Sætre 2:31:52 52:58 03:24:50 2 Bente Storvik Mjøsski 3:10:01 58:04 04:08:05 3 Lill Anette Skogstad 3:36:02 1:02:54 04:38:56 4 Marit Moberg Østby IL 3:47:04 1:04:52 04:51:56

