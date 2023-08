Lørdagens vinnere, Robert Bergstå og Tuva Meinke Kylland, gjorde unna de 3,4 kilometerne på henholdsvis 13.33 og 16.29. Det høres kanskje ikke så fort ut, men en må absolutt ta med i betraktning at løypa har ca. 150 høydemeter, når en vurderer nivået.

– Jeg hadde ikke løpt gjennom løypa og var ikke forberedt på at motbakken var så lang og bratt, fortalte kvinnevinner Tuva Meinke Kylland til Kondis etter at hun hadde vært på pallen og fått både pengepremie og ei praktbok om Drammen som premie.

Tuva som er bare 17 år og satser primært på ski, hadde bare to menn foran seg i mål. Hun har også tidligere vist at hun er en sterk løper, og under NM terrengløp i vår tok hun sølv i 17-årsklassen. Nå var det hun som vant med 14 sekunders margin til Marte Sønstevold på andreplass.



Førsteplassen gikk til Tuva Meinke Kjelland, mens Marte Sønstevold ble nummer to og Inger Bonden nummer tre. (Foto: Runar Gilberg)



Suveren vinner på herresida

Robert Bergstå har vært av landets beste motbakkeløpere i mange år, og han har også løpt så fort som 8.25,30 på 3000 m på bane. Nå fikk han utfordra seg i ei løype der de første 600 meterne var flate, så måtte 150 høydemeter forseres i løpet av en 900 m lang motbakke før det gikk vekselsvis bratt og slakt nedover til mål.

Bergstå var til slutt 46 sekunder bak løyperekorden til Henrik M. Laukli og samtidig nesten 3 minutter foran andremann Joakim Fjelnseth Hempel.

– Det var første gangen jeg var med, og sjøl om jeg løp gjennom løypa på oppvarminga og visste at bakken var bratt, så åpna jeg nok vel hardt. Løyperekorden tenkte jeg ikke noe på – jeg bare løp, fortalte den fornøyde vinneren.

Fornøyde virka også de andre 62 fullførende å være. En god del av dem sprang i idealtidklassen, og det vanka også premier til de som kom nærmest idealtida som arrangøren hadde laga. Her var det uansett lov å bruke den tida en trengte, og sju deltakere nøt turen så mye at de brukte godt over timen på runden.

Arrangøren fikk trøbbel med en krasj på tidtakersystemet, og vi tar her med tidene til bare de seks beste for kvinner og menn da det enda kan være noen feil og mangler i resultatlista.



Robert Bergstå vant foran Joakim Fjelnseth Hempel og Jonas Langeteig. (Foto: Runar Gilberg)



Menn 1 Robert Bergstå 13:32.5 2 Joakim Fjelnseth Hempel 16:28.0 3 Jonas Langeteig 16:38.4 4 Arne Gil 16:39.0 5 Hans Petter Bjørnerud Kildebo 17:03.0 6 Fredrik Moen-Nordseth 17:10.0 Kvinner 1 Tuva Meinke Kylland 16:29.0 2 Marte Sønstevold 16:43.0 3 Inger Bonden 17:04.6 4 Hannah Martine Bergh 17:25.0 5 Cathrine Bugge 17:30.0 6 Berit Engebretsen 18:00.0



Alle resultat



Den 900 m lange bakken er delvis så bratt at sjøl de som endte høyt oppe på resultatlista, la inn en god del gåing. (Foto: Terje W. Pettersen)



I gratisløpet Kniveåsen Rundt deltok representanter fra alle generasjoner. (Foto: Terje W. Pettersen)





Hannah Martine Bergh spurta inn til fjerdeplass i kvinneklassen. (Foto: Terje W. Pettersen)





SK Vidar-løper Hans-Jacob Molland hadde tatt turen fra Oslo for å få med seg Kniveåsen Rundt, og det var lite å utsette på innsatsen. (Foto: Terje W. Pettersen)



Under oppsyn av en John Deere 2040 og med Drammensfjorden som vitne ble de tre vinnerne av idealtidklassen premiert. (Foto: Runar Gilberg)