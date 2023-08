I likhet med fredagens 800 m og 3000 m var det god deltakelse på 1500 m på Jessheim stadion lørdag. I tillegg stod også 5000 m og 3000 m hinder på programmet under Norgeslekene.

1500 m kvinner

Tjalves Ingeborg Østgård som vant distansen under NM på samme bane for en drøy måned siden på 4:10: 64 fikk lørdag hardest konkurranse fra finske Ilona Mononen og svenske Olivia Weslien som var hhv. 14 og 16 hundredeler bak over målstreken. Kristine Lande Dommersnes fra Haugesund var nest beste norske på 4:24.99 og Tjalves Selma Løchen Engdahl, som tok en klar seier på 3000 m fredag, var neste norske på lista på 6. plass med 4:27:13.

1 Ingeborg Østgård Tjalve IK 4,24,07 2 Ilona Mononen FIN 4,24,21 3 Olivia Weslien SWE 4,24,23 4 Kristine Lande Dommersnes Haugesund IL 4,24,99 5 Caroline Högardh Hässelby SK 4,25,26 6 Selma Løchen Engdahl Tjalve IK 4,27,13 7 Emilia Lillemo SWE 4,28,35 8 Casey Monoszlay Valor Track Club 4,28,97 9 Madelène Wanvik Holum SK Vidar 4,33,98 10 Laura Astrup DEN 4,34,48 11 Wilma Anna B. Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL 4,35,79 12 Elin Brink SWE 4,37,68 13 Julie Sand-Hanssen If Eiker Kvikk 4,39,34 PB 14 Sigrid Alvik Tyrving IL 4,39,71 15 Eline Skaar Nittedal IL 4,50,82 SB 16 Inger Johanne Giercksky Russnes IL I BUL 5,05,56 PB 17 Malin Høntorp Oppegård IL 5,05,74 18 Liv Tone Heramb Risberget IL 5,07,05 PB 19 Ingunn Nilsen Hagen Løten Friidrett 5,08,96 SB 20 Hedda Njå Gjøvik FIK 5,35,55

1500 m menn

De 31 herrenes som stilte til start på 1500 m var delt inn i to store heat. Vidars Sander Dybwad Mathiesen som ble 3. mann på 800 meteren fredag, vant med god margin på 3:50:45. Kjetil Brenno Gagnås, Børsa IL ble som dagen før andremann på 3:51:29, tett fulgt av Ull/Kisas egen Merih Solomon Hailemicheal som kunne notere ny pers på .3:51:39. August Da Silva Sveen, Jotun som kom rett fra 5000 m-finale i U20-EM i Jerusalem to dager tidligere, løp inn til en klar 4. plass på 3:54:18. Med 13 ny PB-er blant de 31 startende ble det som på fredagens to distanseløp en pen perseprosent i herreklassen også på 1500 m.

Sander Dybwad Mathiesen (126) spurter mot Kjetil Brenno Gagnås (8) og Magnus Øyen (105) under 1500 m på Jessheim tidligere i sommer. (Foto: Samuel Hafsahl)

1 Sander Dybwad Mathiesen SK Vidar 3,50,45 2 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 3,51,29 3 Merih Solomon Hailemicheal Ullensaker/Kisa IL 3,51,39 PB 4 August Da Silva Sveen IL Jotun 3,54,18 5 Åsmund Sunde Førde Jølster IL 3,57,02 PB 6 Benjamin Storm Rettore Sandnes IL 3,59,00 7 Sondre Strande Omland Ullensaker/Kisa IL 3,59,79 8 Andreas Penne Nygård Sandnes IL 4,06,62 SB 9 Tobias Allers-Hansen IL Gneist 4,06,80 10 Erlend Magnus Homble Ullensaker/Kisa IL 4,06,85 11 Jonas Skjerven Mjøsdalen IL 4,07,02 12 Joakim Skjæggestad Mohn SK Vidar 4,07,39 13 Oliver Sund Ranheim IL 4,08,76 14 Christian Bredesen Snøgg Notodden Friidrett 4,08,78 PB 15 Ole-Kristian Lindebø Kværner Ullensaker/Kisa IL 4,10,32 PB 16 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL 4,12,53 PB 17 Emil Harestad Spirit FIK 4,12,67 18 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 4,12,85 PB 19 Elias Haugen Torjussen SK Vidar 4,13,34 PB 20 Martin Sølvberg Tjelle Nittedal IL 4,14,00 PB 21 Jens Kristian Samuelsen Rjukan IL 4,14,76 PB 22 Eldar Thomassen Fagerbakke IL Gular 4,15,92 23 Lauritz Grønvold Menkerud Lillehammer IF 4,16,11 24 Sondre Harstad Rinde Skarphedin IL 4,16,26 25 Dennis Bergstrøm-Bendixen Sørild FIK 4,16,54 PB 26 Tobias Fretheim Sørild FIK 4,18,27 PB 27 Eivind Duelien Vaaje Ullensaker/Kisa IL 4,19,20 28 Lars Wold Møller IL I BUL 4,19,27 29 Sondre Svåsand Måge Strandebarm IL 4,19,79 PB 30 Amund Nybakke Oppegård IL 4,22,82 PB 31 Sander Spilhaug Stuwe Herkules Friidrett 4,42,11

5000 m

På 5000 m ble det seier til Andreas Habtamu Fossan fra Gular på 15,29,31 og svenske Carolina Johnson på 16,22,19.

MS 1 Andreas Habtamu Fossan IL Gular 15,29,31 2 Dina Anjara H. Randrianampiantsoa Oslostudentenes IK 15,41,36 PB 3 Kim-Roger Trøite IK Hind 15,44,30 4 Ola Matre SK Vidar 15,47,81 5 Simon Vogel Ski IL 15,52,90 6 Halvor Myhrvold SK Vidar 15,56,10 7 Kristoffer Randall Drøbak-Frogn IL 18,21,51 PB Gaute Kim Olberg SK Vidar DNF Lars Andreas Arud Snøgg Notodden Friidrett DNF KS 1 Carolina Johnson SWE 16,22,19 2 Ina Rilvaag IL Gular 16,45,05 3 Madelène Wanvik Holum SK Vidar 16,46,91 PB 4 Marianne Harnes SK Vidar 17,03,56 PB 5 Siri Schøne Ness Lyn Ski 17,50,69

Hinderøvelsene

MS 3000 m hinder 1 Jacob Løvold Tjalve IK 10,20,97 KS 3000 m hinder 1 Laura Maasik EST 10,04,00 2 Nelli Nordlund Lahden Ahkera 10,11,73 3 Salla Laukkanen Joensuun Kataja 10,22,17 4 Angelica Strandberg SWE 10,44,07 5 Pihla Hokkanen Jyväskylän Kenttäurheilijat r.y. 10,54,03 Vilde Våge Henriksen Haugesund IL DNF G15 1500 m hinder 1 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad IF Sturla 4,42,78 2 Marcus Eek Sørum IL 4,54,13 3 Haakon Røvik Svanæs Koll, IL 5,09,19

Norgeslekene avsluttes med 2000 m for J/G 15 og 16 åringene søndag.

