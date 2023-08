Stor stemning i byen. (Foto: Gro Thomassen/Bodø Run Festival)

Flere tusen mennesker samlet seg på havna, og ca. 500 med stort og smått deltok på løpene, bestående av barneløp, 5 km (70 deltakere), 10 km (135 deltakere) og halvmaraton (104 deltakere). Bodø Run Festival går i en flat løype som gjør det til et løp for meget gode tider og personlige rekorder og samtidig et lavterskelløp for "hvermannsen".

Med flyplass i byen og start og mål midt i sentrum er dette et løp med enkel logistikk for tilreisende deltakere, og med ei løype som kan gi gode tider. Arrangørene håper at enda flere tar turen i 2024 da Bodø2024 er kulturhovedstad.

Det var trangt om plassen under portalen før barneløpet som var første post på det rikholdige programmet under løpsfestivalen. (Foto: Gro Thomassen/Bodø Run Festival

BRF-deltakere klare til innsats. (Foto: Gro Thomassen/Bodø Run Festival)l

Herrevinnere

Herrevinneren av årets halvmaraton, Roald Frøskeland, Steinkjer Friidrettsklubb, klokket inn på 1:11:51, Per-Christian Pedersen, IK Hind) vant mila på 32.49 og Ole Morten Korsmo, Kongsvinger IL Friidrett var best på 5 km med 19.02 på 5km.

Roald Frøskeland (195) og Erling Aalvik (187) var de to klart beste på halvmaraton. Joar Grov Turvoll (113) ble 4. mann i mål. (Foto fra løpets facebookside)

Kvinnevinnere

I kvinneklassene fikk BRF 2023 følgende vinnere: Gerd-Elin Øien Eggesvik, Nordkyn IL med 1:33:30 på halvmaraton, Emilie Krey Ludviksen, Tromsø Løpeklubb med 37:09 på mila og Stine-Kathrin Strømholt, Bodø med 22:52 på 5 km.

Gerd-Elin Øien Eggesvik var over seks minutter foran neste kvinne i mål på halvmaraton. (Foto fra løpets facebookside)

Fartsholdere var på plass på alle tre distanser. (Foto: Gro Thomassen/Bodø Run Festival.

Det er fullt mulig å ta seg helt ut også på en flat, såkalt lettløpt løype. Her er det Sondre Skjelvik (503) og Adam Huatorpet som tar telling etter duellen på på mila. (Foto: Gro Thomassen/Bodø Run Festival

Topp 10 pr distanse: