Etter møtevirksomhet med sentrale aktører i hovedkomiteen tok arrangørene avgjørelsen to dager for første etappe og gikk for ritt. Utfordring nr. 1 var fredagsetappen, hvor det var det mye vatn og seig gjørme og en helt ny trasé måtte spikres. Utfordring nr. 2 var tredjeetappen søndag med fokus på å få minst mulig slitasje på ømfintlig underlag. Det ordnet seg også med justeringer av løypa.

Fredagens reservetraséen mer mer grus og mindre terreng ble godt mottatt hos de vel 100 syklistene som hadde trosset «Hans» og tatt turen til Tynset. Åshild Tovsrud, Asker CK var raskeste kvinne og Ole Bjørn Smisethjell, Molde CK raskeste mann første dag.

Trioen som tok de tre første plassene fredag: Ole Bjørn Smisethjell, (1087), Knut Erik Nesteby (1086) og Odd Erlend Hansen Berg (1088). (Foto: Ketil Plassgård)

Lørdagens etappe fikk samme vinnere som fredagen, men denne gangen var det ennå jevnere i herreklassen der alle de fem syklistene i aktiv klasse kom over mål i løpet av samme sekund.

Bjørn-Vidar Suhr i aksjon på lørdagens etappe som ble utrolig tett på oppløpet. (Foto: Håkon Trønnes)

Søndagens jaktstart i herreklassen var også spennende der Bjørn-Vidar Suhr fra Frea IL til slutt stakk av med seieren med 19 sekunders margin til Odd Erlend Hansen Berg fra Raufoss & Gjøvik SK etter 5 timer og 53 minutters sykling. Knut Erik Nesteby, Savalen SK hang lenge med i kampen om seieren på hjemmebane og ble 3. mann akkurat minuttet bak vinneren.

Vinner Åshild Tovsrud i typisk Østerdal-natur på søndagens etappe. (Foto: Håkon Trønnes)

Åshild Tovsrud fra Asker CK var med 7:03:07 nesten halvtimen foran toeren i kvinnenes oppgjør over tre dager, Heidi Indergård fra Molde CK. Kvarteret senere rullet Tone-Mette Tømte fra Eidsvoll SK inn til 3. plass.

64 syklister fullførte alle tre etappene i de individuelle klassene, aktive, master og tur. 17 to-mannslag i dame, herre- og mix-klasser inndelt etter alder over og under 90 år kom seg også vel igjennom sykkelhelga i Nord-Østerdalen som så mange ganger tidligere fikk de best skussmål fra deltakerne.

Team under 51, Sigurd Mellemsæter og Markus Rise, var beste to-mannslag uansett klasse. (Foto: Håkon Trønnes)

De beste pr. klasse i TransØsterdalen 2023:

Damer Elite

Pl Navn Klubb Totaltid Diff

1 Åshild Tovsrud Asker CK 7:03:07

2 Heidi Indergård Molde CK 7:36:19 33:12.130

3 Tone-Mette Tømte Eidsvoll SK 7:51:37 48:30.300

Menn Elite

1 Bjørn-Vidar Suhr Frea IL – sykkel 5:53:00

2 Odd Erlend Hansen Berg Raufoss & Gjøvik SK 5:53:19 0:18.730

3 Knut Erik Nesteby Savalen SK 5:54:00 0:59.530

4 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel 5:56:27 3:26.510

5 Ole Bjørn Smisethjell Molde CK 6:06:02 13:01.380

Master K 35-39

1 Linn Cathrine Owe Moss CK 11:04:2

Master M 35-39

1 David Riiber Eiker CK 9:16:54

Master M 45-49

1 Remi Knudsen Meløy Ski- og Sykkelklubb 6:08:19

Master M 50-54

1 Roy Fjeld Eiker CK 6:45:38

Master M 55-59

1 Roy Kjærnet Ullensaker CK 6:42:14

Damer 25-29

1 Aina Fossbakken Røsten Savalen SK 8:09:51

Damer 40-44

1 Gerit Pfuhl NTNU BIL 8:45:56

Damer 50-54

1 Anna Lina Toverud Kolbotn SK 9:45:54

Damer 60-64

1 Annebeth Askevold Nidaros SK 9:46:15

Menn 20-24

1 Aleksander Vedal Hagen Raufoss & Gjøvik SK 7:09:51

Menn 25-29

1 Johann Wist TAM 7:28:14

Menn 30-34

1 Kristian Horne CK Nittedal 6:32:08

Menn 35-39

1 Nils Helge Kirkbakk Tylldal IL 7:07:00

Menn 40-44

1 Rune Halvorsen SK Lyngdal & Omegn 6:40:44

Menn 45-49

Trond Godtland Follo SK -#AktivForNaturOgHelse1 7:01:25

Menn 50-54

1 Per Arne Helgesen Nitelva CK - sykkelgruppe 6:24:46

Menn 55-59

1 Trond Nilsen Konnerud IL Sykkel 7:01:52

Menn 60-64

1 Johnny Nystuen Savalen SK 8:02:49

2-mannslag damer 90-119 år

1 Nyheim/Schwartz 9:02:08

2-mans lag menn under 90 år

1 Team under 51 6:05:32

2-mannslag menn 90-119

1 Truls & Vidar 6:24:45

Mix lag 90-119

1 Team Thrusig 8:09:27

EL-sykkel

1 Hans-Jørgen Engen Team Foss 4:29:35