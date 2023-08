Efter nogle år med corona og tilbagegang oplevede Tysåsen rundt en fremgang fra 12 til 21 løbere på den klassiske 12 km over Tysåsen 105 m.o.h., mens den korte udgave gik tilbage fra 7 til 6 løbere. Deltagerantallet skyldes ikke utilfredshed med ruten. Kommentarer i mål var bl.a. fin løjpe, et godt løb, dejligt i skoven, men der var naturligvis lokal konkurrence fra Mandal maraton, som gik dagen før. Her kommer der tekst og billeder fra dagen. Selve reusltatlisten kan ses her RESULTATLISTE.



Tysåsen rundt starter med et børneløb som ender med forhindrringer og medaljer til alle børn på stadion.



Der er fælles start på 12 og 6,5 km. Her ses de forreste på vej op ad den første bakke fra stadion. Bakken fortsætter næsten uden afbrydelse til toppen af Tysåsen 105 m.o.h. Efter nedløbet og væskedepot er resten af ruten næsten helt flad selvom skovstier og markveje naturligvis suger lidt kræfter.



Ren hygge ud fra start med Ruben Torp Kvasjord, Grimstad løpeklubb (278) forrest i denne gruppe.



Vinderen på 6,5 km Torbjørn Danielssen tog 6,5km-ruten som opvarmning til halvmaraton i Drammen. Her ses han med løbets glasvase efter at have passeret mål på 24:02



Nummer to på 6,5 km blev Gregert Larsen, som her ses på vej mod mål.



14 år gamle Magnus Bruborg kombinerer løb og fodbold, og det ser ud til at være en god kombination for ham. Her er han næsten i mål på 6,5 km,



Vinder med en margin på to minutter på 12 km blev Ole Jakob Martinsen, Ski IL Friidrett. Tiden blev 49:52 og Ole Jakob kom med spontan ros til Tysåsen rundt, et veldig godt løp.



Nummer to på 12 km i tiden Ole Andreas Rustad, Jerv kom i mål på 52:03.



Vidar Risdal, Arendal i fin stil på vej mod mål i tiden 1:02:07.



Kjell Ivar Aarli, Froland er tydeligvis glad for terrænløb. I følge hans T-shirt har han også løbet Olasheiløpet i Lillesand, som i øvrigt går af stabelen førstkommende lørdag. Kjell Ivar løb på 1:06:13 i Tysåsen rundt.





Ren hygge efter 12 km synes Natalie Børtinghus og Andre Lorentzen at udstråle 50 m før målstregen.





Opløbet I Tysåsen rundt indebærer et par små nedløb, som Helene Friis, Grimstad på billedet klarede i fin stil efter 12 km i terrænet.

Næste løb i Fevik er løbestævnet den 15. oktober med 3.000, 5.000 og 10.000 m på stadion.