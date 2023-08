10 løpere i åpen klasse klare for 22 km. (Arrangørfoto)

Solan Gundersens Bergmaraton er et veldig kompakt arrangement med start og mål på samme sted og gode parkeringsmuligheter og garderobefasiliteter. I år var det også fotballkamp med Alvdal senior og Alvdalsmesterskap i discgolf på Steimoegga, så det ble mye liv!

48 km startet først med 9 deltakere hvorav 8 fullførte. Årets trasé var stort sett den samme som i fjor. Det ble en liten endring der Glomma hadde gått over sine bredder, men ellers var løypene lite påvirket av «Hans». I premieren i 2022 var det et veldig regnvær på arrangementsdagen, så tross uværet de siste dagene var det tørrere i år. Ca. 14 grader og overskyet fra start kl 9 gjorde at det var perfekt løpevær!

Kl 0930 startet 22 km trim med 10 deltakere, og en time senere 22 km konkurranse med 21 deltakere. Med unntak av to poåmeldte som ikke stilte til start, kom alle i mål!



Lillian Henningsen og Håkon Spæren Henningsen så ut til å kose seg med 22 km i trimklassen. (Arrangørfoto)



Ingeborg Hogstad i farta på 22 km i konkurranseklassen. (Arrangørfoto)



Ellen Pernille Olsen (40) og Tuva Byberg løp også 22 km. (Arrangørfoto)

Kl 11.00 var Solan Gundersen og Emanuel Desperados klare for starten på 6 km med 27 ivrige deltakere. Her kom raskeste løper i mål på under 30 minutter! Etter starten på 6 km var det de minste på 1 km sin tur med 15 bergmaratonrekrutter i feltet.

På 22 km ble det satt ny løyperekord for menn ved Anders Tingstad fra Dalsbygda med tida 1:57:04 som var to minutter rasker enn fjorårets vinnertid. På 48 km ble det også ny løyperekord for menn ved Erlend Brandsnes fra Moelv som med 5:09:11 forbedret bestetida fra i fjor med 11 og et halvt minutt.



Anders Thingstad ble dagens vinner på 22 km. (Arrangørfoto)

Erlend Brandsnes på vei til seier på 48 km. (Arrangørfoto)

Også blant kvinnene ble det klare seire ved fjorårsvinneren Synnøve Volden som brukte 26 sekunder over 6 timer på den tøffe bergmaratonløypa. Louise Skak fra Romerike Ultraløperklubb/Team Kondis vant den drøye halvmaratondistansen med et kvarters margin på 2:19:10.

RESULTATER SOLAN GUNDERSENS BERGMARATON 12.08.2023: Maraton+ 48 km Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Synnøve Volden Tylldalen IL K20-29 6:00:26.0 +0:00.0 2 Ingvill Fauske Risberget IL K40-49 7:19:12.0 +1:18:46.0 3 Synne Bredalslien Tynset K20-29 8:31:06.0 +2:30:40.0 4 Line Bredalslien Tynset IF K30-39 8:31:12.0 +2:30:46.0 Maraton+ 48 km menn 1 Erlend Brandsnes Moelv M40-49 5:09:11.0 +0:00.0 2 Andreas Skogen Romerike Ultraløperklubb M30-39 5:22:33.0 +13:22.0 3 Thomas Haugen De Lange Jutul, IL M20-29 5:44:16.0 +35:05.0 4 Tage Røsten Hell Ultraløperklubb M50-59 6:43:52.0 +1:34:41.0 Mathias Ledang Alvdal IL M18-19 DNF Halvmaraton 22 km kvinner 1 Louise Skak RULK/Team Kondis K40-49 2:19:10.0 +0:00.0 2 Ellen Pernille Olsen Sturla IF K20-29 2:34:02.0 +14:52.0 3 Vilde Bye Røros Mjølk- og Vakum K20-29 2:34:10.0 +15:00.0 4 Tuva Byberg Hafrsfjord K20-29 2:46:33.0 +27:23.0 5 Ingeborg Hogstad Alvdal K20-29 2:48:45.0 +29:35.0 6 Ragnhild Høydahl Drammen K20-29 3:05:44.0 +46:34.0 7 Emilie Ingebrigtsen FIK Ren-Eng K15-17 3:28:26.0 +1:09:16.0 Halvmaraton 22 km menn 1 Anders Tingstad Dalsbygda M20-29 1:57:04.0 +0:00.0 2 Pål Eggset Alvdal IL M30-39 1:57:43.0 +0:39.0 3 Inge Erlimo Tolga M40-49 2:04:08.0 +7:04.0 4 Ingvar Brohaug NØK BIL - Alvdal M50-59 2:16:54.0 +19:50.0 5 Simen Ringnes Killingmo Tolga IL M40-49 2:18:00.0 +20:56.0 6 Sivert Slåen Alvdal M30-39 2:18:12.0 +21:08.0 7 Andreas Storstrøm Alvdal IL M30-39 2:21:41.0 +24:37.0 8 Per Johan Hartviksen Os IL M40-49 2:23:16.0 +26:12.0 9 Benjamin Holt Alvdal M50-59 2:31:24.0 +34:20.0 10 Henrik Ledang Alvdal IL M20-29 2:37:59.0 +40:55.0 11 Geir Myhr Øien Brumunddal M40-49 2:42:26.0 +45:22.0 12 Cristian Haugland Alvdal M20-29 3:46:41.0 +1:49:37.0

ALLE RESULTATER