(Alle foto: Stein Arne Negård)

Sekriteriatet venter på deltakerne.

Arrangøren om ukas løyper:

«Da ekstremværet «Hans» truet, måtte løypeleggeren ta grep. Dette har ført til at de korteste løypene har mange poster på lite område, sjekk koder! De tre lengste løypene har mange poster vest for Fura. Benytt brua både ut og ved kryssning til avsluttende poster. Det er vått i terrenget og glatt og sleipt flere steder. Vær også obs ved kryssing av bruer i skiløypene da disse kan være glatte! De to korteste løypene går kun nordover mellom Fura og Budorveien. Alle løyper/poster er ellers lagt i den fineste og mest lettløpte/lettgåtte delen av terrenget.

Hilsen løypelegger, med assistanse av Hans….»

Kø ved lista for starttider.



Kart: Gryllingsetra, målestokk 1:7500 for de korteste løypene og 1:10 000 for de to lengste.

I alt var det 86 påmeldte løpere, noe færre stilte til start. Raskest på langløypa på H 5,5 km var Sverre Støeng og i D 4,5 km var Anne Marit Bordal. Tom Røise var var raskeste mann i H 4,5 km.

Neste bedrifts o-løp er i Elverum fra Skistadion til Strandbygda IL.

Terminliste, påmelding til neste løp og resultater

Tom Røise konsentrert før start.

Sverre Støeng på start.

Ingunn Nordstrøm målstempler​.

Kart- og løypediskusjon hører alltid med etter løpet.

De beste pr. løype:

D 1,5 1,5 KM

Plass Navn Klubb Tid Distrikt Km-tid Etter

1 Elisabet Høgset Rise Geno 27:10 18:06

2 Inger Margrethe Bakken If Skadeforsikring 30:40 03:30 20:26

3 Anita Stensby Bekkelund Løten kommune BIL 31:37 04:27 21:04

D 2,5 2,3 KM

1 Grete Storsveen Sparebank 1 Østlandet 34:23 14:56

2 Inger K. Brøndbo OL Vallset/Stange 34:52 00:29 15:09

3 Anne Bergljot Falck-Ytter Høgskolen i Innlandet 35:10 00:47 15:17

D 3,5 3,8 KM

1 May Kristin Tangen Ringsaker OK 46:09 12:08

2 Rita Hangaard Sparebank 1 Østlandet 49:29 03:20 13:01

3 Kjersti Narum OL Vallset/Stange 49:33 03:24 13:02

D 4,5 4,8 KM

1 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 47:41 09:56

2 Unn Mette Klopbakken Gjøvik Kommune 1:01:55 14:14 12:53

3 Ingunn Lund Nordstrøm Norsk Tipping BIL 1:03:51 16:10 13:18

H 1,5 1,5 KM

1 Jan Erik Johansen Hamar Post BIL 23:50 15:53

2 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 29:13 05:23 19:28

3 Dag Erik Hovde Arve Hagen BIL 43:41 19:51 29:07

H 2,5 2,5 KM

1 Edvard Dahl OL Vallset/Stange 28:51 11:32

2 Tore Stensby Løten kommune BIL 30:56 02:05 12:22

3 Harald Øie Arbeidstilsynet 31:11 02:20 12:28

H 3,5 3,7 KM

1 Tormod Pedersen Arve Hagen BIL 39:42 10:43

2 Morten Eriksen Norsk Tipping BIL 40:42 01:00 11:00

3 Tom S Helgesen Hamar Post BIL 41:37 01:55 11:14

H 4,5 4,8 KM

1 Tom Røise NTNUI 46:58 09:47

2 Ole Christian Bang Innlandet 54:46 07:48 11:24

3 Bjørn J Sørum Jernbanens Idrettslag 54:51 07:53 11:25

H 5,5 5,7 KM

1 Sverre Støeng NOTEAM 44:45 07:51

2 Simen Smestad Løten O-Lag 48:51 04:06 08:34

3 Geir Øien Ringsaker OK 53:12 08:27 09:20