Det er fantastisk at vi får bruke stasjonsnettverket til Circle K for å spre budskapet vårt og forhåpentligvis inspirere folk over hele landet til å komme i aktivitet. Samtidig håper vi å få samlet inn et betydelig beløp til arbeidet vårt, sier Helle Aanesen, daglig leder i stiftelsen Aktiv mot kreft.

Stafetten starter i Alta lørdag 19. august. Da inviteres både altaværinger og lokale arbeidsplasser og organisasjoner til å bruke trimsykler og tredemøller som er satt opp på den lokale Circle K-stasjonen. I løpet av dagen er målet å tilbakelegge én etappe på 142 kilometer, og deltakerne får sanntidssekundering underveis.

Mandag er det Tromsø-folkets tur til å løpe og sykle for kreftsaken. Deretter går Aktiv mot kreft-stafetten videre sørover. I alt 30 Circle K-stasjoner er med på stafetten, som kulminerer i målgang i Lillesand 25. september.

– Målet er at vi til sammen løper og sykler tilsvarende avstanden mellom Alta og Lillesand, fra nord til sør og øst til vest, til sammen 4250 kilometer fordelt på 30 etapper. Samtidig skal vi mobilisere lokalmiljøer rundt omkring i landet og samle inn mest mulig penger til den gode saken, sier markedsansvarlig Johan Kraft-Johanssen i Circle K Norge.



Lager treningssentre for kreftpasienter

Alle pengene som samles inn går uavkortet til Aktiv mot kreft. Stiftelsen har de siste årene bygget Pusterom på 21 av landets sykehus. Dette er treningssentre der alle med kreftdiagnose kan få tilrettelagt trening før, under og etter behandling.

– Vi tilpasser den fysiske aktiviteten for hver pasient. Persontilpasset trening er et viktig supplement til kreftbehandling. Jo tidligere du starter med trening, desto bedre er du forberedt til behandlingen du skal gjennom, sier Aanesen.





Her er ruten til Aktiv mot kreft-stafetten:

Alta, lørdag 19. aug.

Breivika (Tromsø), mandag 21. aug.

Svolvær, onsdag 23. aug.

Narvik, torsdag 24. aug.

Bodø, fredag 25. aug.

Mo i Rana, lørdag 26. aug.

Korgen, mandag 28. aug.

Mosjøen, tirsdag 29. aug.

Moan, onsdag 30. aug.

Stjørdal, torsdag 31. aug.

Klett, fredag 1. sept.

Berkåk, lørdag 2. sept.

Digerneset, mandag 4. sept.

Åndalsnes, tirsdag 5. sept.

Otta, onsdag 6. sept.

Strandtorget (Lillehammer), torsdag 7. sept.

Skei, lørdag 9. sept.

Haukås (Bergen), mandag 11. sept.

Nesttun (Bergen), tirsdag 12. sept.

Ølensvåg, onsdag 13. sept.

Seljord, torsdag 14. sept.

Bø i Telemark, fredag 15. sept.

Kongsbergporten, lørdag 16. sept.

Tønsberg, mandag 18. sept.

Telemarksporten, tirsdag 19. sept.

E18 Bamble, onsdag 20. sept.

Risør, torsdag 21. sept.

Arendal, fredag 22. sept.

Grimstad, lørdag 23. sept.

E18 Lillesand, mandag 25. sept.



