Leknessund imponerte stort under Giro d´Ítalia, der han syklet med den rosa ledertrøyen i fem etapper. Nå har han meldt overgang til det norske profflaget Uno-X Pro Cycling Team, men sykler for DSM–Firmenich i Finnmark. Det nederlandske laget inkluderer også Alberto Dainese, som tok en sprintseier i Giro d'Italia tidligere i år.



Hard konkurranse

I likhet med Leknessund kan også Dylan Teuns som vant i 2017, bli historiens første dobbeltvinner. Han sykler for Israel–Premier Tech, laget som hadde sammenlagtvinneren i 2021.

Thor Hushovd som er ambassadør for Arctic Race of Norway, og tidligere verdensmester, tror Leknessund kommer til å få hard konkurranse. Han regner med at Australia-baserte Jayco AlUla vil være i kampen om både etappeseiere og sammenlagtseier med råsterke Amund Jansen og den italienske klatreren Alessandro De Marchi. De Marchi har tre etappeseire i Vuelta Espana.

- Allessandro Demarchi og Dylan Teuns er blant de store favorittene, sammen med Guillaume Martin, sier Hushovd.



FAVORITTER: Thor Hushod mener Teuns, De Marchi og Martin er store favoritter i år. (Foto: Arctic race of Norway)



Åtte Tour de France-lag

Åtte av lagene som deltok i Tour de France i år stiller til start i Kautokeino. Seks av disse er World Tour lag, som er det øverste nivået i internasjonal sykkelsport. Det franske laget Cofidis har markert seg i tidligere utgaver av Arctic Race of Norway, og Hushovd regner med at de vil være i toppen i år også.

- Selv uten Victor Lafay som nylig vant en etappe i Tour de France, kan Cofidis med Guillaume Martin i spissen være med å kjempe i toppen. Guillaume Martin tok en sterk tiendeplass i årets Tour de France, og er absolutt en å regne med i sammendraget, sier Hushovd.



Sterke utfordrere

På startstreken stiller også flere UCI ProTeams. Hushovd tror flere av disse er fast bestemt på å sette de aller beste lagene på plass.

- I tillegg til Israel–Premier Tech, kan Q36.5 Pro Cycling Team med raske sprintere som Kamil Małecki og klatresterke Carl Fredrik Hagen komme til å markere seg. Uno-X Pro Cycling Team stiller med to ganger norgesmesteren Rasmus Tiller og Jonas Gregaard Wilsly som var med i flere spennende brudd i Tour de France. Det blir spennende å se hva de kan utrette i Norges største profesjonelle sykkelritt, sier Hushovd.

Marcus Hoelgård som, ble nummer to sammenlagt da Arctic Race of Norway sist gikk i Finnmark, og Odd Christian Eiking som, som ble nummer to i 2021, ønsker nok begge å ta steget opp øverst på pallen i år. I 2021 markerte Eiking seg for alvor internasjonalt, da han forsvarte den røde ledertrøya i Vueltaen i syv dager. I årets utgave sykler han for det norske landslaget. Hoelgård, som sykler for Lidl-Trek, har med seg den unge Filippo Baroncini, som ble U23-verdensmester i 2021 og deltar i Arctic Race of Norway for første gang.



Gleder seg

Det er i år 10 år siden første utgave av Arctic Race of Norway. Jubileumsutgaven starter i Kautokeino 17. august, og går via Alta, Hammerfest og Havøysund, før avslutningen på Nordkapp 20. august. Daglig leder Knut-Eirik Dybdal gleder seg til å se et knallsterkt felt kjempe om poeng og plasseringer under årets ritt.

GLEDER SEG: Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway gleder seg til store prestasjoner og folkefest. (Foto: Rune Dahl/ARN)



- Jeg er glad for at vi også i år kan tilby publikum prestasjoner i verdensklasse. Interessen fra verdens beste sykkellag viser at det er attraktivt å komme til nord for å konkurrere i vakker natur og herlig folkeliv, sier Dybdal.

Equinor har vært hovedsponsor av Arctic Race of Norway siden oppstarten i 2013 og har i jubileumsåret også fornyet avtalen som generalsponsor for rittet. Også de gleder seg til å være med på folkefesten.

- Vi i Equinor heier på unge talenter og det var ekstra kjekt at det i fjor var en ung nordlending som vant. Vi er spente på hvem som kommer til å markere seg i årets ritt som går gjennom flott finnmarksnatur. Nå ser vi fram til å være med å heie fram solide prestasjoner og delta i folkefesten i år, sier Grete Birgitte Haaland, direktør for Utforskning og produksjon nord i Equinor.



NY AVTALE: Equinor har vært hovedsponsor av Arctic Race of Norway siden oppstarten i 2013 og har i jubileumsåret også fornyet avtalen som generalsponsor. Grete Birgitte Haaland, direktør for Utforskning og produksjon nord i Equinor, gleder seg til å være med på folkefesten. (Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor)



Noen av profilene på 18 lagene som stiller til start

Team Jayco AlUla: De Marchi (ITA), Jansen (NOR), Quick (AUS) and Štybar (CZE)

Bingoal–WB: Guerin (FRA)

Team Flanders–Baloise: Bonneu (BEL)

Burgos BH: Navarro (ESP) and Barthe (FRA)

Equipo Kern Pharma: Adrià and Arrieta (ESP)

Human Powered Health: Aasvold, Jensen (NOR) and Double (GBR)

Lidl–Trek: Hoelgaard (NOR), Tolhoek (NED) and Baroncini (ITA)

Cofidis: Martin (FRA) and Geschke (GER)

Groupama–FDJ: Gruel (FRA)

Team Arkéa–Samsic: Champoussin (FRA) and Verre (ITA)

Israel–Premier Tech: Teuns (BEL), Houle (CAN) and Impey (RSA)

Astana Qazaqstan Team: Scaroni (ITA) and Zeits (KAZ)

Team Coop–Repsol: Christophersen (NOR)

Uno X-Pro Cycling Team: Dversnes, Tiller (NOR) and Wilsly (DEN)

Team DSM–Firmenich: Leknessund (NOR), Dainese (ITA), Dinham (AUS) and Vanhoucke (BEL)

Trinity Racing: Johnston (AUS)

Q36.5 Pro Cycling Team: Hagen (NOR) and Małecki (POL)

Norges landslag: Eiking (NOR)



