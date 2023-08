Bedriftsidretten var arrangør, og man var litt spent på forhånd om turstien var bred nok til et slikt løp der også vanlige turgåere tar kveldsturen sin. Men det gikk veldig bra og løypen fikk gode tilbakemeldinger. Endelig et løp utenom asfalt, var det flere som kommenterte. Forholda for løping var optimale langs Borgundfjorden denne onsdagskvelden i august. Det var overskyet vær, ikke vind og 15 grader under løpet. Løpet hadde 52 fullførende deltakere.

8 km blei vunnet av Kristoffer Tollås, Ålesund på tiden 26.36 foran Petter Hørthe, Ålesund FIK med tiden 28.42. På tredjeplass kom Karl Idar Vik, Syvde IL på 28.43. Kristoffer Tollås er nå flyttet hjem til Ålesund, og vi håper vi får se han på mange lokale løp framover.

Beste kvinne på 8 km blei Janne Elin Vatnaland, Ålesund på tiden 31.05. På andreplass kom Siri Haugen, Blindheim IL med tiden 39.21. Nummer tre blei Audhild Farstad, Ålesund på 40.27.

4 km blei vunnet av Arve Romslo Schistad, Ålesund på tiden 14.59. På de neste plassene kom to kvinner. May Evy Nesheim, Velledalen IL tok andreplassen med tiden 16.19 og som nummer tre kom Emma Olivie Sandvik Aarsæther, Langevåg på 17.49.

ALLE RESULTAT

FLERE BILDER

Foto: Sigbjørn Anton Lerstad og Helge Fuglseth

Allerede etter 300 meter har Kristoffer Tollås tatt en grei ledelse

Så kommer Karl Idar Vik (1232), Petter Hørthe (1240) og Erik Sondre Paulsen (1248)

Håvar Brynildsrud (1231), Bagumil Pilat ((1246), Vebjørn Mannsverk (1211), Frithjof Storås Austigard (1261) og Janne Elin Vatnaland (1260)

Adrian Håbet (1264), Nicolas Berg i mørkeblå trøye og Petter Gustavsson Tafjord (1222)

Janne Elin Vatnaland vinner 8 km for kvinner

Siri Haugen tar andreplassen

Tredje beste kvinne på 8 km blei Audhild Farstad

Arve Romslo Schistad vinner 5 km

May Evy Nesheim blir totalt nummer to på 4 km



Emma Olivie Sandvik Aarsæther blir nest beste kvinne og totalt nummer tre på 4 km

De to beste på 4 km, May Evy Nesheim og Arve Romslo Schistad