Det første løpet i bedriftsidrettens høstsesong for o-løp ble arrangert av idrettslaget på Norges Handelshøyskole, og de hadde lagt løypen i sitt eget nærområde. Med start øverst i Øyjordsveien gikk løypene inn på området til det gamle festningsområdet på Hellen Fort. Arrangøren kalte løpet for skogsprint, antagelig på grunn av de mange grusveiene og stiene rundt omkring på festningsområdet, men området er så pass tilgrodd at det var mye rent terreng å bevege seg i.

Det var fint løpsvær, verken regn eller for varmt.

Bedriftsidretten fortsetter nå med sine o-løp hver onsdag utover, neste løp går på Smøråsen den 23. august.

