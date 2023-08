Både eliteløpere og mosjonister fra 28 nasjoner er påmeldt for å delta i et av de fire individuelle løpene eller i Vasastafetten førstkommende helg. Mange av løperne håper også å kunne fullføre årets Vasaloppstrippel. I Ultravasan 90 og Vasastafetten er det i år innført en ny løype fra starten i Sälen. Her presenterer vi fakta, favoritter, statistikk og kuriosa i forkant av løpene.



Fem ulike løpsarrangement

Det dreier seg om fem ulike løpsarrangement. Allerede på fredag kveld klokken 18.00 starter det med Trailvasan 10, en mosjonsløp på 10 km med start og mål ved Vasaloppets mål i Mora.

På lørdag 19. august følger Ultravasan 90, Ultravasan 45, Trailvasan 30 og Vasastafetten. Totalt gjennomføres ni klasser (hvorav åtte er konkurranseklasser) på lørdag:



Ultravasan 90 (92 km)

Start i Sälen kl. 05.00. Ultravasan 90 km starter, på samme måte som det tradisjonelle Vasaloppet, i Sälen og følger løypa østover mot Mora. To klasser: Dame og Herre.

Ultravasan 45 (45 km)

Start i Oxberg kl. 09.00. Ultravasan 45 km starter i Oxberg og følger i stor grad vinterløypa for Vasaloppet 45 langs Oxbergssjøen til Vasslan, før den kobler seg til Ultravasan 90-løypa. To klasser: Dame og Herre.

Trailvasan 30 (30 km)

Start i Oxberg kl. 11.00. Trailvasan 30 km starter i Oxberg og går på skogsveier og stier, gjennom setermiljøer og furuskog via kontrollene i Oxberg, Hökberg og Eldris til Mora. To klasser: Dame og Herre.

Vasastafetten. Løpsstafett for ti-mannslag.

Start i Sälen kl. 09.00. 92 km fra Sälen til Mora fordelt på ti delstrekninger som er 4,5–15 km lange. (Vasastafetten har tre klasser: Dame, Herre og Mosjon. I dame- og herreklassene konkurreres det om pengepremier. I mosjonsklassen er det tillatt å løpe flere etapper per person.)

I år er både Ultravasan 90 og Vasastafetten omtrent to kilometer lengre på grunn av den nye startstrekkningen der løperne får oppleve den første bakken, akkurat som skiløperne om vinteren og syklistene i Cykelvasan. Etter starten går løypa langs en fin skogsvei langs Västerdalälven, krysser landsveien og fortsetter på en skogsvei med grus, cirka tre kilometer opp til Vasaloppets høyeste punkt 528 meter over havet. Derfra går den på en svingete og av og til steinete sti langs Vasaloppsleden i noen kilometer. De siste to kilometerne mot kontrollen i Smågan, som nås etter 11,2 kilometer, består av grusvei. Mer informasjon om strekninger og underlag finner du her.

"Ultra" er navnet på løp som er lengre enn maratondistansen på 42 195 meter, og "trail" eller "terreng" indikerer at hoveddelen av løpet foregår utenfor asfalt.

I tillegg til de nevnte løpene gjennomføres "Barnens Vasalopp løp" for de aller yngste opp til cirka 10 år, både i Mora (kl. 16.00) og i Sälen (kl. 18.00) fredag 18. august. Dette er en morsom og utfordrende løype der barna får oppleve bevegelse og glede.



Stemningsfullt gjennomskogen under Ultravasan. (Foto: Vasaloppet)



Premier

Vinnerne av Ultravasan 90 mottar, i tillegg til medalje og seierskrans, 60 000 kroner. Seier i Ultravasan 45 gir 15 000 kroner, og seier i Trailvasan 30 gir 10 000 kroner. Ultravasan 90 har spurtpriser i Mångsbodarna (5000 kroner) og Hökberg (5000 kroner), samt fjellpris i Evertsberg (10 000 kroner). Vinnerne av Vasastafetten får 15 000 kroner. Den totale premiesummen for løperne på lørdagen er 401 000 kroner.

Kilde

Viktor Stenqvist, Billingen X-trail Sports Club, vinner i herreklassen i Ultravasan 90 på tiden 6.19.07. (Foto: Vasaloppet)



Spennende profiler å følge med på

Her er flere interessante navn å se etter på lørdag:

Ultravasan 90

M1297 Jonas Buud www.instagram.com/jonasbuud/

M1302 Olle Meijer www.instagram.com/ollemeijer/

M1371 Erik Anfält www.instagram.com/runanfalt/

M1444 Marcus Nilsson www.instagram.com/marcusnile/

M1546 Viktor Stenqvist

M1576 Sébastien Spehler (FRA) www.instagram.com/sebastienspehler/

M1620 Joacim Lantz www.instagram.com/joacimlantz/

M1739 Andrzej Piotrowski (POL) www.instagram.com/meloniq/

M1760 Mikael Ekvall www.instagram.com/mickeekvall/

M1796 Elov Olsson www.instagram.com/elovolsson/

M1826 Erik Olofsson https://www.instagram.com/erik.olo/

M1860 Fritjof Fagerlund www.instagram.com/fritjoffagerlund/

M1863 Evgenii Glyva (UKR) www.instagram.com/evgenii_glyva/

Piet Wiersma (NED) www.instagram.com/pietwiersma/ (Kommer ikke til start.)

Fredrik Eriksson www.instagram.com/freddaeriksson/ (Kommer ikke til start.)

Anton Gustafsson www.instagram.com/antonblubb (Kommer ikke til start.)

W1127 Liselotte Hellsten www.instagram.com/liselottehellsten/

W1140 Hilda Löf www.instagram.com/hildalof/

W1143 Sofia Byhlinder www.instagram.com/sofiabyhlinder/

W1157 Lina Karlsson https://www.instagram.com/linca77/

W1177 Malin Barrulf www.instagram.com/malinbarrulf/

W1192 Petra Klevmar

W1250 Frida Södermark www.instagram.com/fridasodermark/

W1267 Ebba Sigfridson

W1314 Anna Hellström www.instagram.com/anna.hellstrom1/

W1329 Maria Saxvall www.instagram.com/msaxvall/

W1334 Cajsa Berg

W1335 Zara Lundgren www.instagram.com/zaralundgren/

W1338 Ida Nilsson www.instagram.com/idanilssi/

W1340 Caitriona Jennings (IRL) www.instagram.com/jenningscaitriona/

W1366 Sophia Sundberg www.instagram.com/sophia_sundberg/

Dominika Stelmach (POL) www.instagram.com/dominika_stelmach_runner/ (Kommer ikke til start.)

Elin Hartelius (Kommer ikke til start.)

Ultravasan 45

M3050 Yavar Biranvand www.instagram.com/yavarbiranvand/

M3190 Kristofer Låås www.instagram.com/kristoferlaas/

M3235 Oscar Bergström

M3279 Jesper Lundberg www.instagram.com/jeppeluuundberg/

W3096 Ingvild Aurdal (NOR) www.instagram.com/ingvildaurdal/

W3306 Barbro Fjällstedt Oljans (tidl. Näsström) www.instagram.com/barbro.fjallstedt.oljans/

Trailvasan 30

M5067 Axel Svärdhagen www.instagram.com/teamsvardhagen/

M5069 Matthias Flade (GER) www.instagram.com/mohnkuchenmatti/

M5156 David Nilsson www.instagram.com/davidnilssons/

M5223 Rikki Frederiksen (DEN)

W5117 Marit Larsson

W5122 Petra Kindlund www.instagram.com/petrakindlund/

Andre idrettsprofiler i Ultravasan 90

M1028 Birger Fält, tidl. landslagsgåer

M1059 Daniel Sedin, tidl. NHL-proff

M1571 Emil Jönsson Haag, tidl. elitelangrennsløper www.instagram.com/emiljonssonhaag/



Anna Hellström, Enebybergs IF vinner dameklassen i Ultravasan 90 2022 på tiden 07.40.51. (Foto: Vasaloppet)



VasaloppetTV sender direkte

Fredag 18. august 16.00–20.00: Barnens Vasalopp løping og Trailvasan 10. Direktesending fra start til mål. Følg deltakerne ved starten og målgangen i Mora. Trailvasan 10 starter kl. 18.00.

Lørdag 19. august 04.30–20.30: Ultravasan 90, Vasastafetten, Ultravasan 45 og Trailvasan 30. Direktesendinger fra start, kontroller og mål. Følg deltakerne gjennom arenaen via våre faste kameraer ved startområdet i Sälen, kontrollene i Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Hökberg og Eldris, samt målgangen i Mora. Ultravasan 90 starter kl. 05.00 i Sälen. Vasastafetten starter kl. 09.00 i Sälen. Ultravasan 45 starter kl. 09.00, og Trailvasan 30 starter kl. 11.30 ved startområdet i Oxberg.

04.50–20.30: Ultravasan 90 direkte Følg med fra starten av Ultravasan 90. OBS! Første start er i Sälen kl. 05.00. Vi sender fra forsyklisten som følger lederen i Ultravasan 90. Fra kl. 08.00 kommenteres sendingen av Martin Sellberg og ekspert Johnny Hällneby. Fra kl. 08.45 er reporter Viktoria Stärner på plass i Oxberg for å snakke med deltakerne i Ultravasan 45. Vi følger deretter deltakernes reise gjennom Vasalopp-arenaen sammen med reporter Viktoria Stärner og våre kommentatorer ved målgangen. Premieutdelinger kl. 14.30 og 16.00. Ca. 20.30 forventes siste målgang. Kan også sees i opptak. https://vasaloppet.tv

Merk at 50 av løperne på lørdag vil ha GPS slik at de kan følges lettere på vasaloppet.tv.



Vinnere av Ultravasan 90, Ultravasan 45 og Trailvasan 30

Ultravasan 90, herrer

2014 Jonas Buud, IFK Mora FK (SVE), 6.02.03

2015 Jonas Buud, IFK Mora FK (SVE), 5.45.08 (Rekordtid!)

2016 Jarle Risa, Undheim IL (NOR), 6.11.49

2017 Elov Olsson, Ockelbo SK (SVE), 6.07.37

2018 Fritjof Fagerlund, LK Roslagen (SVE), 6.01.56

2019 Jim Walmsley, Hoka One One (USA) 5.47.28

2020 Ultravasan inkludert i Hemmavasan, ingen vinnere ble kåret

2021 Sébastien Spehler, Team Salomon (FRA), 6.09.45

2022 Viktor Stenqvist, Billingen X-trail Sports Club (SVE), 6.19.07

Ultravasan 90, damer

2014 Holly Rush, Team Bath AC (GBR), 7.09.04

2015 Jasmin Nunige, Sveits (SUI), 7.02.35

2016 Jasmin Nunige, Track Club Davos (SUI), 6.54.32

2017 Ida Nilsson, Högby IF (SVE), 6.51.26

2018 Alexandra Morozova, Russland (RUS), 6.43.55 (Rekordtid!)

2019 Alexandra Morozova, Ural (RUS) 7.11.07

2020 Ultravasan inkludert i Hemmavasan, ingen vinnere ble kåret

2021 Alexandra Morozova, Ural (RUS), 6.48.36

2022 Anna Hellström, Enebybergs IF (SVE ), 7.40.51

Ultravasan 45, herrer

2014 Roman Ryapolov, IFK Mora FK (RUS), 2.49.47

2015 Fritjof Fagerlund, Rånäs 4H (SVE), 2.45.30

2016 Roman Ryapolov, IFK Mora OK (RUS), 2.41.47

2017 Erik Anfält, Örebro AIK (SVE), 2.40.28

2018 David Nilsson, Högby IF/MotionMetrix (SVE), 2.39.33 (Rekordtid!)

2019 Fredrik Eriksson, IK Akele (SVE) 2.49.21

2020 Ultravasan inkludert i Hemmavasan, ingen vinnere ble kåret

2021 Kristofer Låås, Keep Up RC (SVE), 2.41.04

2022 Kristofer Låås, Keep Up RC(SVE), 2.39.47

Ultravasan 45, damer

2014 Gloria Vinstedt, Sverige (SVE), 3.28.13

2015 Caroline Dubois, Frankrike (FRA), 3.13.22

2016 Lisa Ring, IK Nocout.se (SVE), 3.04.18

2017 Joasia Zakrzewski, Storbritannien (GBR), 3.06.12

2018 Lisa Ring, IK nocout.se (SVE), 3.03.00

2019 Sofia Byhlinder, IFK Mora Friidrott (SVE), 3.09.40

2020 Ultravasan inkludert i Hemmavasan, ingen vinnere ble kåret

2021 Liselotte Hellsten, Spårvägen (SVE), 3.05.38

2022 Barbro Näsström, Säter FIK (SVE), 3.02.47 (Rekordtid!)

Trailvasan 30, herrer

2022 Adhanom Abraha, Eritrea (ERI), 1.41.02

Trailvasan 30, damer

2022 Maria Larsson, (SVE), 2.00.47



Ultravasans hjemmeside