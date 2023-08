De kaller nå arrangementet Vardeløpet da det er flere løp med navnet Varden Opp, blant annet i Molde. Men når sant skal sies så var arrangøren Vonløypa først ute. Navnet kan forsvares i og med at man passerer varder på vegen opp. Vonløypa er en organisasjon som skal tilrettelegge tilkomsten for turgåere på Sula.

Løpet i år går fra Devoldfabrikken i Langevåg til målgang ved Vonhytta på 510 m.o.h. i samme trasé som tidligere. Løypelengden er på 4,5 km. Det blir en konkurranseklasse med tidtaking som tidligere. Men i år blir det lagt mer vekt på mosjonister og familier med fine premier trekt ut på startnummer.

Påmeldingen er ikke klar enda, men vil komme på eqtiming.no

Familievennlig

Arrangøren sier at de i år vil arrangere et Vardeløp som er mer familieorientert enn tidligere. «Det blir kjekke aktiviteter opp gjennom hele Vonløypa, en spennende reise fra foten av fjellet til Vonhytta. Kanskje er du så heldig at du treffer på Rødhette, Askeladden, Reveenka, Bukkene Bruse, Gullhår, eller Trollene fra Dovrefjell," sier de. Det blir også kjekke aktiviteter når du ankommer Vonhytta.

Målgang er ved Vonhytta. Foto:Vonløypa

