Det nybygde stadionanlegget National Athletic Center ligger ved bredden av Donau. Med plass til 35 000 tilskuere og prognoser om god fyllingsgrad ligger det an til stor stemning på stadion, Værmeldingen inkikerer sol og varme for hele mesterskapet, og med unntak for maratonløperne er nok det noe de fleste setter pris på. Med start klokka 7 om morgenen vil det nok også bli levelige og løpelige forhold også for de som skal ut på den lengste distansen.

Kondis vil dekke alle mellom- og langdistansene med reportasjer fra både forsøk, semifinaler og finaler der det er norske utøvere med. Der det ikke deltar norske løpere, vil vi dekke finalene. Norge stiller med utøvere på 800, 1500 og 5000 m for kvinner samt 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m og maraton for menn. 1500 og 5000 m for menn er det to distansene der det er realistisk sjanse for norske medaljer, men det blir uansett spennende å se hvem som klarer å komme seg til finalen, og hvem som til sist stikker av gårde med de ettertrakta medaljene.



Mellom- og langdistanseøvelser friidretts-VM i Budapest 2023

Lørdag 19. august 13:15 Kvinner 1500 m Forsøksheat Amalie Sæten Reportasje 19:02 Menn 1500 m Forsøksheat Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås 20:55 Kvinner 10000 m Finale Søndag 20. august 17:05 Kvinner 1500 m Semifinale * Amalie Sæten 17:30 Menn 1500 m Semifinale * Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås 18:25 Menn 10000 m Finale Zerei Kbrom Mezngi Tirsdag 22. august 19:20 Menn 800 m Forsøksheat Ole Jakob Solbu 21:31 Kvinner 1500 m Finale * Amalie Sæten 21:42 Menn 3000 m hinder Finale Onsdag 23. august 10:05 Kvinner 800 m Forsøksheat Hedda Hynne 11:10 Kvinner 5000 m Forsøksheat Karoline Bjerkeli Grøvdal 19:45 Kvinner 3000 m hinder Forsøksheat 21:15 Menn 1500 m Finale * Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås Torsdag 24. august 19:00 Menn 5000 m Forsøksheat Henrik Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, Magnus Tuv Myhre og Narve Gilje Nordås 20:50 Menn 800 m Semifinale * Ole Jakob Solbu Fredag 25. august 20:25 Kvinner 800 m Semifinale * Hedda Hynne Lørdag 26. august 07:00 Kvinner Maraton Finale 20:30 Menn 800 m Finale * Ole Jakob Solbu 20:50 Kvinner 5000 m Finale * Karoline Bjerkeli Grøvdal Søndag 27. august 07:00 Menn Maraton Finale Sondre Nordstad Moen 20:20 Menn 5000 m Finale * Henrik Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, Magnus Tuv Myhre og Narve Gilje Nordås 20:45 Kvinner 800 m Finale * Hedda Hynne 21:05 Kvinner 3000 m hinder Finale * = forutsatt avansement



Fullstendig tidsskjema/resultater



Slik gikk det

1500 m kvinner forsøk

Sjøl om hun ikke gikk videre til semifinalen, var Amalie Sæten strålende fornøyd med å persa i forsøket på 1500 meteren i Budapest. Løpet gav henne massevis av inspirasjon til å satse videre. Alle de store favorittene kvalifiserte seg for semifinalen som går søndag ettermiddag.



Amalie Sæten var vedig godt fornøyd sjøl om det ikke ble avansement. (Foto: Arne Dag Myking)



1500 m kvinner forsøk, 4. heat 1 Hirut MESHESHA ETH 4:03.47 Q 2 Jessica HULL AUS 4:03.50 Q 3 Ciara MAGEEAN IRL 4:03.52 Q 4 Cory Ann MCGEE USA 4:03.61 Q 5 Adelle TRACEY JAM 4:03.67 Q 6 Ludovica CAVALLI ITA 4:03.81 Q 7 Purity CHEPKIRUI KEN 4:04.51 PB 8 Águeda MARQUÉS ESP 4:06.41 9 Kate CURRENT CAN 4:07.23 PB 10 Marta PEN FREITAS POR 4:07.74 11 Amalie SÆTEN NOR 4:08.08 PB 12 Winnie NANYONDO UGA 4:10.55 13 Fedra Aldana LUNA SAMBRAN ARG 4:19.00 Gresa BAKRAÇI KOS DNF 1500 m kvinner forsøk, 1. heat 1 Sifan HASSAN NED 4:02.92 Q 2 Laura MUIR GBR 4:03.50 Q 3 Nikki HILTZ USA 4:03.76 Q 4 Edinah JEBITOK KEN 4:04.09 Q 5 Abbey CALDWELL AUS 4:04.16 Q 6 Nozomi TANAKA JPN 4:04.36 QSB 7 Lucia STAFFORD CAN 4:05.21 8 Alma Delia CORTES MEX 4:06.03 PB 9 Claudia Mihaela BOBOCEA ROU 4:06.07 10 Sofia ENNAOUI POL 4:06.47 11 Nathalie BLOMQVIST FIN 4:06.93 PB 12 Vera HOFFMANN LUX 4:09.76 13 Jaqueline Beatriz WEBER BRA 4:14.46 PB 14 Şilan AYYILDIZ TUR 4:14.96 1500 m kvinner forsøk, 2. heat 1 Faith KIPYEGON KEN 4:02.62 Q 2 Diribe WELTEJI ETH 4:02.72 Q 3 Sarah HEALY IRL 4:03.00 Q 4 Gaia SABBATINI ITA 4:03.04 Q 5 Melissa COURTNEY-BRYANT GBR 4:03.14 Q 6 Esther GUERRERO ESP 4:04.33 Q 7 Sofia THØGERSEN DEN 4:05.34 NR 8 Agathe GUILLEMOT FRA 4:06.18 9 Aleksandra PŁOCIŃSKA POL 4:06.39 PB 10 Hanna HERMANSSON SWE 4:06.42 SB 11 Salomé AFONSO POR 4:06.55 12 Carina VILJOEN RSA 4:11.02 13 Lili Anna VINDICS-TÓTH HUN 4:11.08 =PB 14 Elise VANDERELST BEL 4:11.55 1500 m kvinner forsøk, 3. heat 1 Nelly CHEPCHIRCHIR KEN 4:00.87 Q 2 Sinclaire JOHNSON USA 4:01.09 QSB 3 Birke HAYLOM ETH 4:01.12 Q 4 Katie SNOWDEN GBR 4:01.15 Q 5 Marta PÉREZ ESP 4:01.41 QSB 6 Linden HALL AUS 4:01.45 Q 7 Sintayehu VISSA ITA 4:01.66 PB 8 Sophie O'SULLIVAN IRL 4:02.15 PB 9 Kristiina MÄKI CZE 4:06.90 10 Simone PLOURDE CAN 4:07.04 11 Eliza MEGGER POL 4:09.22 12 Yume GOTO JPN 4:10.22 13 Thi Oanh NGUYEN VIE 4:12.28 PB 14 Joceline WIND SUI 4:14.86







