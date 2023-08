Tekst av: Jan R. Hansen / Sverre Larsen. Foto: Sverre Larsen

Første karuselløp etter sommerferien ble avsluttet fra grønt jorde ved Gimlebanen torsdag, under fine forhold, både mht. løyper og vær, men Yrs varslede glitrende solskinnsdager ble det kun på onsdagen, mens torsdagen skuffet litt. Men det gjorde imidlertid ikke deltakelsen, som før korreksjoner for uteglemte landet på 825, fordelt med 396 jenter og 429 gutter. Dette er 150 flere enn tilsvarende løp hadde i fjor, og bedre enn alle de 5 siste løpene før ferien. Vi er veldig godt fornøyde med en slik god start på høstsesongen.

Hele 174 (21 %) valgte milslukeren (2 runder). Og ca. 250 benyttet muligheten for å delta på onsdagen, som var fulltreff denne gangen.

Løpet hadde også Barnas karusell, og her knivet 29 smårollinger med liv og lyst i en 500 m lang runde, og kunne stolt få medaljer rundt halsen etter målgang. Og takk til Randi Fosselie, som alltid er på plass med vaffeljernet når de minste er i ilden.

Men oppslutningen om barneløpene har nok dess­verre dalt en god del de siste årene. Dette skyldes nok ikke de aller minste, som alltid er ivrige nok, men kanskje heller travle foreldre. Voksenkarusellen viser seg jo også å være veldig topptung med deltakere i besteforeldre-alder og har langt skrinnere deltakelse i aldersklassene for småbarnsforeldre.

Det grønne jordet ved Gimlebanen er et perfekt sted til å arrangere løpene våre, og det var riktig god stemning mellom teltene på sletta, især i tidsrommet da barnas karusell og tidtakings­puljene ble avviklet.



Start for løperne i kort løype. (Foto: Sverre Larsen)



Så må vi nevne dem som hadde det mest travelt i løypene denne gangen.

Resultater

Bestetider i vanlig løype, uansett alder, gikk i jente­klassen til Lisa Mjaaland (14:09), som vant, tett foran Solveig Steinsland (14:10), deretter kom Anine Kallhovd (14:37), Mari Frikstad (15:00) og Monica Mjåland Thortveit (15:02).

Hos guttene ble det hard kamp om seieren, og sterke tider, blant de 3 fremste i tidtakingspuljen. Men løpsseieren gikk likevel til Simen Koland (12:18, egen tid), foran Truls Klungland (12:24), Tormod Klungland (12:29), Jens Christian Iglebæk (12:34) og Andreas Herstad Dolmen (13:45).

På milslukerdistansen kom Birgitte Heldgaard Nielsen (31:12) først blant jentene, foran Marie Bechensteen Bjørnerud (32:41) og Inger Britt Bakstad (34:52), mens det hos guttene ble seier til Jørgen Solli Strøm-Olsen (26:52), foran Jan Askland (27:06) og Jan Rikard Olafsen (28:50).

Tallet på deltakere som med dette løpet oppnådde sitt 7. løp var hele 98, og antallet premierte gjorde dermed et flott hopp til 762.





Ivrige barn i Barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)



Sverre Larsen var som vanlig på plass med fotoapparatet på sidelinjen, og har også tatt en prat med noen av deltakerne.







Sigmund Salthaug (75) Deltaker. (Foto: Sverre Larsen)



Sigmund har noen mål med høstsesongen i karusellen, og den står vi overfor nå. Han liker å rusle gjennom løypene. Men han venter på en kneoperasjon akkurat nå, og man har ingen garantier for at livet alltid skal gå på skinner. Han har deltatt i karusellen i 40 år. Han holder seg i form så godt som han kan. Formen har vært bedre før. Men Sigmund liker å være aktiv. Han har løpt orientering tidligere. Han sluttet for 2 til 3 år siden, og det var på grunn av kneet.

- Løypene kommer i ulike fasonger og mange nivåer. Det er god stemning før, under og etter løpene. Den gjengen og den organiseringen som foregår er fornuftig og bra. Og jeg er fornøyd med det jeg erfarer av ulike ting og ulike folk på løpene, sier Sigmund.



Øyvind Trædal (61) Deltaker (Foto: Sverre Larsen)



- Karusellen er bra for å holde lungene i gang. Og så er det viktig å styrke kondisjonen og holde seg i form. Jo mer trening man har i kroppen, desto mer mening føler man i livet, og man får overskudd og føler seg opplagt. Alle aktiviteter der man bruker kroppen i det daglige blir lettere, sier Øyvind med et lettet og optimistisk smil rundt munnen.

I ferien har Øyvind fått malt huset, og det har vært å male et gjerde og en garasje. Han har ikke trent noe særlig løping. Men Øyvind har hatt det gøy i ferien, og han har vært med venner og aktiviteter fra pub til pub. Og så har han slappet godt av.

- Det har vært godt med et avbrekk fra karusellen nå i sommer, men det er også godt å komme igang igjen. Jeg har vært med i 36 år. Karusellen er fantastisk og motiverende. Løypene er fine og preparerte. Det har vært aktivitet og løping under pandemien. Og jeg løper for Glencore nå, avslutter Øyvind.



John Magnus Humborstad (74) Arrangør fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)



- Det er viktig å holde seg i form for å komme igang etter ferien. Man må slappe av og trene nok, så bør man ta det rolig i livet, sier John Magnus.

John mener at det vi skal se fram til i dag er at dette er ei grei og lettløpt løype. Det er ei relativt flat løype, og nesten ingen bakker. Det er en behagelig løype, og det er et greit område.

- Det man får testet seg i i dag er kondis og utholdenhet, og at man kan stå på. Man kan gi på det man ønsker i denne løypa, og noen vil bli sliten av alt strevet. Vi har ei løype i dag som passer for mange, avslutter en glad og fornøyd John til slutt!



