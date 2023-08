Romerikes Råeste 2022 ble en kjempesuksess, men nå satses det enda større for 2023!

‍

Lørdag 19. august 2023 arrangeres historiens første Norgesmesterskap i hinderløp i Nannestad. Det blir proft og rått med mange Eliteutøvere som løper NM-løypa på 8 km, men det vil også være åpne klasser for mosjonister som løper de ulike hinderløypene:

‍

- Råtassen (barne-/familieløypa) på 2 km med ca. 30 hinder for barn i alderen 4-12 år.

- Romerikes Råeste på 5 km med ca. 40 hinder, fra 10 år (første del av NM-løypa).

- Romerikes Råeste på 8 km med ca. 70 hinder, fra 13 år (NM-løypa).



Foto: Arrangørens hjemmeside



NM for alle

19. august kommer til å bli en stor konkurransedag med eliteklasser for junior og senior (aldersklasser), som løper med tre armbånd og strenge regler for kvalifiseringshinderne i løypa. Men det blir også en dag hvor mosjonistene får prøve NM-løypa uten strenge regler for hinderne. Man velger mellom å løpe 5 eller 8 km (for åpne klasser med og uten tidtakning, bedrifts- og lagklasser). Alle mosjonister, super-mosjonister og fun-run-deltakere er velkommen til å løpe selveste NM-løypa.

I tillegg vil det selvsagt bli arrangert et eget barnehinderløp på 2 km for 4-12 åringer, hvor voksne/ledsagere får følge barna rundt i løypa uten å løse billett.

Romerikes Råeste har tidligere arrangert hinderløp i Nannestad med stor suksess, men i 2023 vil løpet heves til et nytt nivå. Nye spennende hindre, ny løype, flere aktører, en folkefest for store og små. En dag vi skal feire sporten og ikke minst våre fantastiske utøvere som trener året rundt for å bli Norges beste hinderløpere!

Ta utfordringen med familie, venner, kollegaer, alene, eller bli med å løp med Team Romerikes Råeste (en hinderløpsklubb hvor alle er velkommen - send en mail til rr@nannestadil.no ved interesse).‍

NM-løypen feires med et skikkelig afterrun med bandet Loveshack på scenen etter løpet. Og ja, du får lov å komme på konserten selv om du ikke har løpt Romerikes Råeste - 18 års aldersgrense.









Mer informasjon

Hjemmeside

Arrangørens side på Facebook

Se påmeldte deltakere

Les også: Hinderløp blir offisiell NM-øvelse