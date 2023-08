I årets utgave av Skeikampen var det for første gang snøreløping med hund og ordinært terrengløp i samme arranegement. (Foto: Gunhild Arnekleiv/Fotogull)

Trysil hundekjørerklubb arrangerer NM barmark hundekjøring i Elverum 14. – 15. oktober. Nytt av året er utdeling av historiens første kongepokal i øvelsen snøreløping/terrengløp med hund. Konkurransen i årets NM/kongepokal er et terrengløp på 2,7 km med individuell start.

Hunden trekker løperen og raskeste tid vinner. Cannicross er en idrett som setter krav til fart, teknikk og utholdenhet for løperen. Hunden trekker etter beste evne og setter tempo. I snøreløping kan alle hunderaser hevde seg på høyt nivå ettersom det er samspillet mellom hund og løper som avgjør konkurransefarten.

Konkurranseformen tiltrekker seg atleter fra idretter med samme arbeidskrav som langrenn, friidrett, terrengløp og orientering. Felles for utøverne er at de har interesse for hunder og er glad i å konkurrere. Cannicross er en kjempefin idrett for de som liker å løpe og har en interesse for hunder. Sesongen er i hovedsak fra august til november, og passer derfor som variasjon for sommer og vinteridretter.

Eksempler på kondisjonsutøvere som hevder seg i sporten:

Regjerende norsk mester herrer har bakgrunn fra terrengløp

Regjerende norsk mester damer har bakgrunn fra friidrett

Topp ti NM 2022 damer har gode terrengløpere. To utøvere kom på pallen i hver sine aldersbestemte klasser i årets birkebeinerløp

EM 2022 damer ble vunnet av en utøver fra Tsjekkia. Hun vant i sommer tsjekkisk mesterskap i 5000m.

Topp ti NM 2022 herrer har utøvere fra fotball og orientering

Artikkelforfatteren har prøvd seg i cannicross med lånt hund. Her er det aussien Maze som lurer på hvor føreren blir av. Les mer om den opplevelsen på Bakkerolfens blogg. (Foto: Viggo Jørgensen)

NM barmark 2023

Påmelding gjennom arrangement i EQ-Timing «NM Barmark 2023»

Innbydelse og mer info om arrangementet er å finne på vår facebook arrangement « NM Barmark 2023», eller på Sleddog.no (Norges hundekjørerforbund sin hjemmeside»)

FRI deltakelse for alle under 19. Norges hundekjørerforbund ønsker å redusere den økonomiske terskelen for barn - og unge sin deltakelse i idrett. De sponser derfor alle startkontigenter for utøvere alle under 19 år. Dette gjelder ikke NM klassene, men aldersbestemte klasser.

Mer info i innbydelsen.

NM Barmark 2023 på Facebook