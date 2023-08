Det var i år premiere for ultraløperne å ta seg opp den første bakken i Salen og opp mot Vasaloppet sitt høyeste punkt - akkurat som skiløperne første helga i mars hvert år. Etter dette ventet oså en ny strekning til den første kontrollen i Smågan. Dessverre tok her de første 13 herrene og første dame feil i et kryss og løp feil i 2 kilometer til de forstod at de måtte snu og løpe samme strekning tilbake.

Vasaloppet sin sportssjef, Tommy Høglund forklarte at feilløpinga skjedde mest sannsynlig grunnet dårlig merking, og beklager at det oppstod.

Årets vinner, Olle Meijer debuterte på Ultravasan i fjor og ble da nummer tre etter en sterk åpning. I år hadde han tatt med seg alle tidligere erfaringer og disponerte løpet perfekt til tross for feilløping og 97 kilometer konkurranse ved kryssing av målstreken i Mora. Han fortalte etter løpet at han ble stresset da de skjønte at de hadde løpt feil, men samtidig hadde han kontroll på feltet og visste at det var de som hadde løpt feil som kom til å gjøre opp om seieren til slutt.

Fra Oxberg var Meijer i tet og vant totalt foran Andrzej Piotrowski og nummer tre med Elov Olsson.

Beste norske herreløper ble Petter Kittelsen på 20.plass.

Ultravasan 90 Damer

Opp til det høyeste punktet i løypa hadde Ida Nilsson bare 13 herreløpere foran seg, og hun ledet ved dette punktet med et godt minutt til dame nummer to. Hun var den eneste dameløperen som var med på feilløpingen og ved passering Smågan var hun hele 9 minutter bak lederen, Sophia Sundberg.

Fra dette punktet og mot mål hentet Ida både tid og løpere hele tiden. Ved Høkberg hadde Nilsson tatt inn såpass mye at hun kun var 2.23 etter lederen. Noen få kilometer etter dette overtok Ida Nilsson ledelsen og holdt dette helt til mål.

Seierstiden ble til tross for feilløpingen på gode 7.23.52 og Ida Nilsson hadde en seiersmargin på drøye to minutter og var strålende fornøyd etter løpet. Hun fortalte at hun var nær ved å gi opp da de fant ut at de hadde løpt feil, men valgte å gi det en sjanse. Hun fant motivasjon av å hente inn løpere og var veldig lettet da hun passerte målstreken.

Nummer to ble Sophia Sundberg, som nesten ramlet over mål - helt sluttkjørt. Malin Barrulf løp inn til sin andre tredjeplass i sin Vasalopp-karriere.

Beste norske dameløper ble Hilde Johansen som løp inn til en 51.plass.

Ultravasan 45 Herrer

Oxberg er startstedet for 45 kilometers utgaven. Det dannet seg raskt en tettrio og Jesper Lundberg vant på ny rekordtid, 2.34.29. Nummer to ble Kristofer Låås, også han under den tidligere banerekorden drøye to minutter bak vinneren. Nummer tre ble Andreas Lundgård.

Ultravasan 45 Damer

Det ble også ny rekordtid for damene da Erica Lech vant på 3.02.09. Hun tok seieren foran fjorårets seierskvinne, Barbro Oljans. Nummer tre blant damene ble Malin Gibrand.

Dagens seierskvinne dro fra i de lettløpte partiene, men tapte relativt mye tid i de noe tyngre skogspartiene.

Trailvasan 30 Herrer

Martin Nilsson tok en noe overraskende seier foran favoritten David Nilsson. Dagens vinner var nærmest sjokkert da han passerte målstreken først og kunne nærmest tro at han hadde parkert den store favoritten. David Lundstrøm ble nummer tre i løpet .

Trailvasan 30 Damer

I dameklassen ble det for første gang løpt under tre timer på den korteste distansen. Jenny Bjørnberg tok en fin seier etter et løp der hun løp som en klokke. Det var en fornøyd dame som passerte målstreken foran Petra Kindlund og Johanna Widarsson Norbeck.

Resultater

Ultravasan 90 Herrer, 92 km, Sälen–Mora

1 Olle Meijer, (SWE) Högby IF 6.46.13

2 Andrzej Piotrowski, (POL) WKS Wawel Krakow 6.53.33

3 Elov Olsson, (SWE) Ockelbo SK, Hoka, Ockelbomaffian 6.58.46

4 Mikael Ekvall, (SWE) Strömstad löparklubb 7.06.20

5 Erik Anfält, (SWE) Örebro AIK 7.08.02

6 Sebastian Sundius, (SWE) IFK Mora 7.13.06

7 Viktor Stenqvist, (SWE) Billingen X-trail SC/Craft Run Team 7.14.04

8 Rasmus Gustafsson, (SWE) Team Minos SC 7.41.59

9 Erik Olofsson, (SWE) IF Mantra Sport 7.44.20

10 Oscar Olsson, (SWE) SK Glädjen 7.47.43

Spurtpriser Ultravasan 90 Herrer 2023

Mångsbodarna: Edvin Claesson, 1.54.41

Bergspris Evertsberg: Olle Meijer, 3.40.18

Hökberg: Olle Meijer, 6.08.00

Ultravasan 90 Damer, 92 km, Sälen–Mora, 2023-08-19

1 Ida Nilsson, (SWE) Högby IF 7.23.54

2 Sophia Sundberg, (SWE) Keep Up RC 7.25.59

3 Malin Barrulf, (SWE) IFK Mora / Salomon Sverige 7.31.13

4 Anna Hellström, (SWE) Enebybergs IF 7.42.17

5 Sofia Smedman, (SWE) Billingen X-trail SC/Craft run team 7.50.09

6 Cajsa Berg, (SWE) Enhörna IF 7.51.15

7 Maria Saxvall, (SWE) Torsångs IF 8.09.57

8 Frida Södermark, (SWE) Tjalve FIF 8.10.42

9 Ebba Sigfridson, (SWE) Terrible Tuesday Triathlon 8.13.36

10 Petra Klevmar, (SWE) Umara SC 8.27.57

Spurtpriser Ultravasan 90 Damer 2023

Mångsbodarna: Sofia Smedman, 2.05.56

Bergspris Evertsberg: Sophia Sundberg, 4.00.23

Hökberg: Sophia Sundberg, 5.57.11

Ultravasan 45 Herrer, 45 km, Oxberg–Mora, 2023-08-19

1 Jesper Lundberg, (SWE) Hunflens LS 2.34.29

2 Kristofer Låås, (SWE) Keep Up RC 2.37.03

3 Andreas Lundegård, (SWE) FK Studenterna 2.43.44

4 Isak Augustsson, (SWE) JA Skidservice 2.57.01

5 Björn Martinsson, (SWE) Vänersborgs AIK 3.04.57

6 Marcus Jansson, (SWE) Mölndals AIK/Team Bergspring by Arkitek 3.25.19

7 Jan-Erik Olsson, (SWE) Sellnäs IF 3.26.25

8 Warren Renkel, (GBR) Run Free Fell Runners 3.31.52

9 Thomas Bergman, (SWE) Gagnef IF 3.32.28

10 Erik Melakari, (SWE) Trångsund 3.33.20

Ultravasan 45 Damer, 45 km, Oxberg–Mora, 2023-08-19

1 Erica Lech, (SWE) Örebro AIK 3.02.09

2 Barbro Fjällstedt Oljans, (SWE) Säter IF FIK 3.08.50

3 Malin Gibrand, (SWE) FK Studenterna 3.15.03

4 Monica Pihl, (SWE) Borås SK 3.39.34

5 Ingvild Aurdal, (NOR) Fetsund 3.40.29

6 Maja Stefansson, (SWE) Oxbergs IF 3.46.14

7 Tove Reymers, (FIN) Wisby Ultralöparförening 3.54.44

8 Elin Fallberg, (SWE) Mora 3.57.53

9 Linea Arlehed, (SWE) Sollerön 3.58.09

10 Knipnäs Malin Blomkvist, (SWE) Venjans AIK 4.00.26

Trailvasan 30 Herrer, 30 km, Oxberg–Mora, 2023-08-19

1 Martin Nilsson, (SWE) IFK Umeå 1.38.51

2 David Nilsson, (SWE) Högby IF 1.47.51

3 David Lundström, (SWE) Tisdagsklubben Örebro 1.54.02

4 John Lundström, (SWE) Tisdagsklubben Örebro 1.54.10

5 Andreas Mannberg, (SWE) Malungs IF 1.55.05

6 Mattias Argårds, (SWE) IFK Mora FIK 1.55.37

7 Anton Öhman, (SWE) Tisdagsklubben Örebro 1.57.11

8 Christoffer Lundgren Björnqvist, (SWE) Katrineholm SK Friidrott 1.57.40

9 Rikki Frederiksen, (DEN) Frederiksberg IF 1.59.13

10 Matthias Flade, (GER) SC Münchberg/new balance 2.01.20

Trailvasan 30 Damer, 30 km, Oxberg–Mora, 2023-08-19

1 Jenny Björnberg, (SWE) Falu IK Friidrott 1.58.52

2 Petra Kindlund, (SWE) Runacademy IF 2.04.28

3 Johanna Widarsson Norbeck, (SWE) Örgryte IS / Team Löplabbet 2.15.17

4 Sigrid Andersson, (SWE) Hunflens Löparsällskap 2.23.04

5 Sofia Norgren, (SWE) Ludvika FFI 2.24.03

6 Jessica Imbert, (FRA) 2.25.50

7 Frida Kristiansson, (SWE) Malungs CK 2.27.50

8 Therese Persson, (SWE) 2.30.32

9 Emma Holfve, (SWE) Brudpiga RK 2.32.05

10 Åsa Synnerholm, (SWE) 2.33.20

