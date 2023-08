Kondis.no kommer med mer fra Kystleden Halvmaraton søndag og mandag!



Rekord i påmeldte: Rekordmange løpere, totalt 720, var påmeldt til årets løp. Om også rekorden i antall fullførende med 598 løpere i mål blir slått, er mer usikkert. (Foto: Kjell Vigestad)



Løyperekord: Kristina Axelsson passerer havna i Åsgårdstrand på vei mot en solid forbedring av den gamle løyperekorden. (Foto: Kjell Vigestad)



De 15 beste tidene

I Munchs gate: Espen Lie og Bjørnar Tho løper langs gaten hvor maleren Edvard Munchs sommerhus ligger i Åsgårdstrand. Disse to fulgte hverandre tett nesten fra start til mål med Lie hele tiden steget foran Tho. (Foto: Kjell Vigestad)



Bak lederduoen: Ved passering Munchs hus etter 8 km er det Øystein Anmarkrud som holder tredjeplassen.. (Foto: Kjell Vigestad)



Mot havnen i Åsgårdstrand: Vel forbi Munchs hus svinger Knut Harald Semb av fra Edvard Munchs gate og nedover gjennom hagen til Munch. Semb ble bestemann i klasse 40-44 år og ble nr. 8 totalt. (Foto: Kjell Vigstad)



Etter 10 km: Samme rekkefølge i tet med Lie foran Tho. I bakgrunnen ser vi oljeterminalen på Slagentangen. (Foto: Kjell Vigestad)



Opp på tredjeplass: Daniel Støen fra Nøtterø Runners har avansert i det han passerer Bastøya i bakgrunnen. Øya er i dag er mer kjent for fergeforbindelsen mellom Horten og Moss enn for sin lange historie som fengsel. (Foto: Kjell Vigestad)





Litt dramatikk: Posisjonene var de samme da tetduoen passerte parkeringsplassen ved Essos tidligere raffineri,, - Lie foran Tho. Lie mistet imidlertid drikkebegeret sitt og måtte løpe videre å drikke. (Foto: Kjell Vigestad)



Ut av skogen: Daniel Støen kommer ut av Essoskogen ved det nedlagte raffineriet som nr. 3. Ledelsen til forfølgerne er blitt klart større. (Foto: Kjell Vigestad)



Vinneren: Tho lå som nr. to stort sett hele løpet, men i den innlagte "ekstrarunden" langs Ringshaugstranda var han klart sterkest og kom tilbake til Ringshaugodden klart foran Espen Lie. (Foto: Kjell Vigestad)



Med tanke på all drahjelpen som Espen Lie sto for underveis, antydet Bjørnar Tho at Espen Lie var den moralske vinneren. Men når avstanden i mål ble på hele 18 sekunder, så var det ingen tvil om at dagens beste løper var Bjørnar Tho..

Alle resultater fra årets løp