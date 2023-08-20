Sigrun Gjølberg vant den 10 kilometer lange løypa i Christian Fredrik-løpet på en god tid. Hun skrellet av tiden fra i fjor med godt over minuttet. (Foto: Arkivbilde fra et tidligere CF-løp, Olav Engen).
Gjølberg og Erstad vant Christian Fredrik-løpet i Moss
I den kontrollmålte, men ganske kuperte 10 kilometer lange løypa i Christian Fredrik-løpet var det Sigrun Gjølberg fra Rygge IL som vant på den gode tida 35.49. I fjor løp hun tilsvarende konkurranse på 37.14. En klar forbedring av tiden. Bak henne fulgte hjemmeløperen Angelica Karlsen med 36.17 og Johanne Hjelle Nitter fra Moss på 41.14.
I herreklassen på 10 kilometer ble det seier til Magnus Erstad, Kamp/Vestheim IF med tida 32.40. Nummer to ble Ulrik Lolland fra Rygge IL, 33.01. Tredjeplassen gikk til Mats Hellerud som løp på hjemmebane med tida 33.37.
Løpet har også en 5 kilometer. Denne er ikke kontrollmålt og er nok noen meter lenger enn oppgitt distanse. Her var det Gøran Windblad som løper for Sverige, men representerer OK Moss. Tida hans ble 17.19. Med det hadde han god klaring ned til nummer to, Anders Alexander Johannessen fra Tønsberg Friidrettsklubb på 17.49. Siste pallplass gikk til Tøger Emil Haug fra Moss Skiklubb på 19.29.
Kvinneklassen ble vunnet av Alise Gjersøe fra Vansjø/Svinndal IL med 20.41. Hun ble fulgt av Michelle Evjenth, Tromsø på 23.57. Hanne Fredriksen fra Sellebakk cruiset inn til tredjeplassen med 25.00.
Totalt var det 287 løpere som fullførte 10 kilometeren og 158 på 5 kilometeren i Christian Fredrik-løpet. I tillegg hadde de barneløp og klasse for handikappede.
10 beste kvinner på 5 kilometer
|
1
|
640
|
Alise
|
Gjersøe
|
F
|
NOR
|
Vansjø/Svinndal IL
|
5 km aktiv
|
J15-16
|
20:41
|
0:00
|
2
|
686
|
Michelle
|
Evjenth
|
F
|
NOR
|
Tromsø
|
5 km aktiv
|
K23-34
|
23:57
|
3:16
|
3
|
739
|
Hanne
|
Fredriksen
|
F
|
NOR
|
Sellebakk
|
5 km aktiv
|
K23-34
|
25:00
|
4:19
|
4
|
900
|
Else Dagfrid
|
Bratland
|
F
|
NOR
|
|
5 km aktiv
|
K45-49
|
25:31
|
4:50
|
5
|
626
|
Marte
|
Haraldsen
|
F
|
NOR
|
Haugerud IF
|
5 km aktiv
|
K40-44
|
26:27
|
5:46
|
6
|
683
|
Stine
|
Laukvik
|
F
|
NOR
|
Vakkert Smil
|
5 km aktiv
|
K23-34
|
27:08
|
6:27
|
6
|
663
|
Lena
|
Lund
|
F
|
NOR
|
Vakkert Smil
|
5 km aktiv
|
K45-49
|
27:08
|
6:27
|
8
|
657
|
Karolina
|
Viktorsson
|
F
|
SWE
|
Oslo
|
5 km aktiv
|
K45-49
|
27:11
|
6:30
|
9
|
637
|
Silje
|
Vongraven Krogh
|
F
|
NOR
|
Gamle Fredrikstad
|
5 km aktiv
|
K40-44
|
27:21
|
6:40
|
10
|
751
|
Lisa
|
Vilvang
|
F
|
NOR
|
Fredrikstad
|
5 km aktiv
|
K23-34
|
27:27
|
6:46
10 beste menn på 5 kilometer
|
1
|
755
|
Göran
|
Winblad
|
M
|
SWE
|
OK Moss
|
5 km aktiv
|
M23-34
|
17:19
|
0:00
|
2
|
671
|
Anders Alexander
|
Johannessen
|
M
|
NOR
|
Tønsberg Friidrettsklubb
|
5 km aktiv
|
M23-34
|
17:49
|
0:30
|
3
|
746
|
Tøger Emiil
|
Haug
|
M
|
NOR
|
Moss Skiklubb
|
5 km aktiv
|
G11-12
|
19:29
|
2:10
|
4
|
737
|
Roar
|
Tomter
|
M
|
NOR
|
Follo Løpeklubb
|
5 km aktiv
|
M50-54
|
19:41
|
2:22
|
5
|
756
|
Odd-Bjørnar
|
Jobotn
|
M
|
NOR
|
Hitra Friidrettsklubb
|
5 km aktiv
|
M23-34
|
19:57
|
2:38
|
6
|
736
|
Martin
|
Elster
|
M
|
NOR
|
Moss
|
5 km aktiv
|
M50-54
|
20:29
|
3:10
|
7
|
752
|
Per Christian
|
Pettersen
|
M
|
NOR
|
Moss Skiklubb
|
5 km aktiv
|
M50-54
|
20:30
|
3:11
|
8
|
622
|
Phillip
|
Phatko-Berge
|
M
|
NOR
|
Moss IL / Moss Friidrett
|
5 km aktiv
|
G15-16
|
20:34
|
3:15
|
9
|
734
|
Tormod
|
Aune
|
M
|
NOR
|
Moss IL
|
5 km aktiv
|
M17-18
|
21:07
|
3:48
|
10
|
692
|
Kristian
|
Tran
|
M
|
NOR
|
Moss
|
5 km aktiv
|
M23-34
|
21:48
|
4:29
10 beste menn på 10 kilometer
|
1
|
292
|
Magnus
|
Erstad
|
M
|
NOR
|
Kamp/Vestheim IF
|
10 km aktiv
|
M35-39
|
32:40
|
0:00
|
2
|
11
|
Ulrik
|
Lolland
|
M
|
NOR
|
Rygge IL
|
10 km aktiv
|
M23-34
|
33:01
|
0:21
|
3
|
143
|
Mats
|
Hellerud
|
M
|
NOR
|
Moss IL
|
10 km aktiv
|
M23-34
|
33:37
|
0:57
|
4
|
114
|
Trygve
|
Hansen
|
M
|
NOR
|
Oslo
|
10 km aktiv
|
M23-34
|
34:55
|
2:15
|
5
|
151
|
Simen
|
Niewlaat
|
M
|
NOR
|
Team CF 2023 - Sport1
|
10 km aktiv
|
M35-39
|
35:13
|
2:33
|
6
|
246
|
Håkon
|
Urdal
|
M
|
NOR
|
Rygge IL
|
10 km aktiv
|
M40-44
|
36:24
|
3:44
|
7
|
41
|
Ole Herman
|
Røhr
|
M
|
NOR
|
Team CF 2023 - Rygge IL
|
10 km aktiv
|
M45-49
|
36:25
|
3:45
|
8
|
97
|
Håkon
|
Mindrebøe
|
M
|
NOR
|
Våler I Østfold
|
10 km aktiv
|
M23-34
|
36:26
|
3:46
|
9
|
275
|
Herman
|
Hesjedal-Tronstad
|
M
|
NOR
|
Spydeberg IL
|
10 km aktiv
|
M17-18
|
36:54
|
4:14
|
10
|
254
|
Mads
|
Lolland
|
M
|
NOR
|
Oslo
|
10 km aktiv
|
M35-39
|
37:00
|
4:20
10 beste kvinner på 10 kilometer
|
1
|
90
|
Sigrun
|
Gjølberg
|
F
|
NOR
|
Rygge IL
|
10 km aktiv
|
K23-34
|
35:49
|
0:00
|
2
|
102
|
Angelica
|
Karlsen
|
F
|
NOR
|
Moss IL
|
10 km aktiv
|
K23-34
|
36:17
|
0:28
|
3
|
277
|
Johanne Hjelle
|
Nitter
|
F
|
NOR
|
Moss
|
10 km aktiv
|
K35-39
|
41:14
|
5:25
|
4
|
17
|
Camilla
|
Solberg Vethe
|
F
|
NOR
|
Gentian
|
10 km aktiv
|
K45-49
|
41:58
|
6:09
|
5
|
101
|
Tonje
|
Pettersen
|
F
|
NOR
|
Lillestrøm
|
10 km aktiv
|
K35-39
|
44:12
|
8:23
|
6
|
15
|
Veronica
|
Willassen Schmelck
|
F
|
NOR
|
Gentian
|
10 km aktiv
|
K35-39
|
45:30
|
9:41
|
7
|
216
|
Victoria
|
Janitz
|
F
|
NOR
|
Mandagsklubben
|
10 km aktiv
|
K45-49
|
46:09
|
10:20
|
8
|
278
|
Nina
|
Pedersen
|
F
|
NOR
|
Moss
|
10 km aktiv
|
K40-44
|
46:25
|
10:36
|
9
|
280
|
Marie
|
Waagan
|
F
|
NOR
|
Spenst
|
10 km aktiv
|
K45-49
|
47:12
|
11:23
|
10
|
39
|
Tonje
|
Magnussøn
|
F
|
NOR
|
Moss
|
10 km aktiv
|
K40-44
|
47:35
|
11:46