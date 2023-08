I den kontrollmålte, men ganske kuperte 10 kilometer lange løypa i Christian Fredrik-løpet var det Sigrun Gjølberg fra Rygge IL som vant på den gode tida 35.49. I fjor løp hun tilsvarende konkurranse på 37.14. En klar forbedring av tiden. Bak henne fulgte hjemmeløperen Angelica Karlsen med 36.17 og Johanne Hjelle Nitter fra Moss på 41.14.

I herreklassen på 10 kilometer ble det seier til Magnus Erstad, Kamp/Vestheim IF med tida 32.40. Nummer to ble Ulrik Lolland fra Rygge IL, 33.01. Tredjeplassen gikk til Mats Hellerud som løp på hjemmebane med tida 33.37.

Løpet har også en 5 kilometer. Denne er ikke kontrollmålt og er nok noen meter lenger enn oppgitt distanse. Her var det Gøran Windblad som løper for Sverige, men representerer OK Moss. Tida hans ble 17.19. Med det hadde han god klaring ned til nummer to, Anders Alexander Johannessen fra Tønsberg Friidrettsklubb på 17.49. Siste pallplass gikk til Tøger Emil Haug fra Moss Skiklubb på 19.29.

Kvinneklassen ble vunnet av Alise Gjersøe fra Vansjø/Svinndal IL med 20.41. Hun ble fulgt av Michelle Evjenth, Tromsø på 23.57. Hanne Fredriksen fra Sellebakk cruiset inn til tredjeplassen med 25.00.

Totalt var det 287 løpere som fullførte 10 kilometeren og 158 på 5 kilometeren i Christian Fredrik-løpet. I tillegg hadde de barneløp og klasse for handikappede.

10 beste kvinner på 5 kilometer

1 640 Alise Gjersøe F NOR Vansjø/Svinndal IL 5 km aktiv J15-16 20:41 0:00 2 686 Michelle Evjenth F NOR Tromsø 5 km aktiv K23-34 23:57 3:16 3 739 Hanne Fredriksen F NOR Sellebakk 5 km aktiv K23-34 25:00 4:19 4 900 Else Dagfrid Bratland F NOR 5 km aktiv K45-49 25:31 4:50 5 626 Marte Haraldsen F NOR Haugerud IF 5 km aktiv K40-44 26:27 5:46 6 683 Stine Laukvik F NOR Vakkert Smil 5 km aktiv K23-34 27:08 6:27 6 663 Lena Lund F NOR Vakkert Smil 5 km aktiv K45-49 27:08 6:27 8 657 Karolina Viktorsson F SWE Oslo 5 km aktiv K45-49 27:11 6:30 9 637 Silje Vongraven Krogh F NOR Gamle Fredrikstad 5 km aktiv K40-44 27:21 6:40 10 751 Lisa Vilvang F NOR Fredrikstad 5 km aktiv K23-34 27:27 6:46

10 beste menn på 5 kilometer

1 755 Göran Winblad M SWE OK Moss 5 km aktiv M23-34 17:19 0:00 2 671 Anders Alexander Johannessen M NOR Tønsberg Friidrettsklubb 5 km aktiv M23-34 17:49 0:30 3 746 Tøger Emiil Haug M NOR Moss Skiklubb 5 km aktiv G11-12 19:29 2:10 4 737 Roar Tomter M NOR Follo Løpeklubb 5 km aktiv M50-54 19:41 2:22 5 756 Odd-Bjørnar Jobotn M NOR Hitra Friidrettsklubb 5 km aktiv M23-34 19:57 2:38 6 736 Martin Elster M NOR Moss 5 km aktiv M50-54 20:29 3:10 7 752 Per Christian Pettersen M NOR Moss Skiklubb 5 km aktiv M50-54 20:30 3:11 8 622 Phillip Phatko-Berge M NOR Moss IL / Moss Friidrett 5 km aktiv G15-16 20:34 3:15 9 734 Tormod Aune M NOR Moss IL 5 km aktiv M17-18 21:07 3:48 10 692 Kristian Tran M NOR Moss 5 km aktiv M23-34 21:48 4:29

10 beste menn på 10 kilometer

1 292 Magnus Erstad M NOR Kamp/Vestheim IF 10 km aktiv M35-39 32:40 0:00 2 11 Ulrik Lolland M NOR Rygge IL 10 km aktiv M23-34 33:01 0:21 3 143 Mats Hellerud M NOR Moss IL 10 km aktiv M23-34 33:37 0:57 4 114 Trygve Hansen M NOR Oslo 10 km aktiv M23-34 34:55 2:15 5 151 Simen Niewlaat M NOR Team CF 2023 - Sport1 10 km aktiv M35-39 35:13 2:33 6 246 Håkon Urdal M NOR Rygge IL 10 km aktiv M40-44 36:24 3:44 7 41 Ole Herman Røhr M NOR Team CF 2023 - Rygge IL 10 km aktiv M45-49 36:25 3:45 8 97 Håkon Mindrebøe M NOR Våler I Østfold 10 km aktiv M23-34 36:26 3:46 9 275 Herman Hesjedal-Tronstad M NOR Spydeberg IL 10 km aktiv M17-18 36:54 4:14 10 254 Mads Lolland M NOR Oslo 10 km aktiv M35-39 37:00 4:20

