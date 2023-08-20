I den kontrollmålte, men ganske kuperte 10 kilometer lange løypa i Christian Fredrik-løpet var det Sigrun Gjølberg fra Rygge IL som vant på den gode tida 35.49. I fjor løp hun tilsvarende konkurranse på 37.14. En klar forbedring av tiden. Bak henne fulgte hjemmeløperen Angelica Karlsen med 36.17 og Johanne Hjelle Nitter fra Moss på 41.14.

I herreklassen på 10 kilometer ble det seier til Magnus Erstad, Kamp/Vestheim IF med tida 32.40. Nummer to ble Ulrik Lolland fra Rygge IL, 33.01. Tredjeplassen gikk til Mats Hellerud som løp på hjemmebane med tida 33.37.

Løpet har også en 5 kilometer. Denne er ikke kontrollmålt og er nok noen meter lenger enn oppgitt distanse. Her var det Gøran Windblad som løper for Sverige, men representerer OK Moss. Tida hans ble 17.19. Med det hadde han god klaring ned til nummer to, Anders Alexander Johannessen fra Tønsberg Friidrettsklubb på 17.49. Siste pallplass gikk til Tøger Emil Haug fra Moss Skiklubb på 19.29.

Kvinneklassen ble vunnet av Alise Gjersøe fra Vansjø/Svinndal IL med 20.41. Hun ble fulgt av Michelle Evjenth, Tromsø på 23.57. Hanne Fredriksen fra Sellebakk cruiset inn til tredjeplassen med 25.00.

Totalt var det 287 løpere som fullførte 10 kilometeren og 158 på 5 kilometeren i Christian Fredrik-løpet. I tillegg hadde de barneløp og klasse for handikappede.

KOMPLETTE RESULTATER

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10 beste kvinner på 5 kilometer

1

640

Alise

Gjersøe

F

NOR

Vansjø/Svinndal IL

5 km aktiv

J15-16

20:41

0:00

2

686

Michelle

Evjenth

F

NOR

Tromsø

5 km aktiv

K23-34

23:57

3:16

3

739

Hanne

Fredriksen

F

NOR

Sellebakk

5 km aktiv

K23-34

25:00

4:19

4

900

Else Dagfrid

Bratland

F

NOR

 

5 km aktiv

K45-49

25:31

4:50

5

626

Marte

Haraldsen

F

NOR

Haugerud IF

5 km aktiv

K40-44

26:27

5:46

6

683

Stine

Laukvik

F

NOR

Vakkert Smil

5 km aktiv

K23-34

27:08

6:27

6

663

Lena

Lund

F

NOR

Vakkert Smil

5 km aktiv

K45-49

27:08

6:27

8

657

Karolina

Viktorsson

F

SWE

Oslo

5 km aktiv

K45-49

27:11

6:30

9

637

Silje

Vongraven Krogh

F

NOR

Gamle Fredrikstad

5 km aktiv

K40-44

27:21

6:40

10

751

Lisa

Vilvang

F

NOR

Fredrikstad

5 km aktiv

K23-34

27:27

6:46

10 beste menn på 5 kilometer

1

755

Göran

Winblad

M

SWE

OK Moss

5 km aktiv

M23-34

17:19

0:00

2

671

Anders Alexander

Johannessen

M

NOR

Tønsberg Friidrettsklubb

5 km aktiv

M23-34

17:49

0:30

3

746

Tøger Emiil

Haug

M

NOR

Moss Skiklubb

5 km aktiv

G11-12

19:29

2:10

4

737

Roar

Tomter

M

NOR

Follo Løpeklubb

5 km aktiv

M50-54

19:41

2:22

5

756

Odd-Bjørnar

Jobotn

M

NOR

Hitra Friidrettsklubb

5 km aktiv

M23-34

19:57

2:38

6

736

Martin

Elster

M

NOR

Moss

5 km aktiv

M50-54

20:29

3:10

7

752

Per Christian

Pettersen

M

NOR

Moss Skiklubb

5 km aktiv

M50-54

20:30

3:11

8

622

Phillip

Phatko-Berge

M

NOR

Moss IL / Moss Friidrett

5 km aktiv

G15-16

20:34

3:15

9

734

Tormod

Aune

M

NOR

Moss IL

5 km aktiv

M17-18

21:07

3:48

10

692

Kristian

Tran

M

NOR

Moss

5 km aktiv

M23-34

21:48

4:29

10 beste menn på 10 kilometer

1

292

Magnus

Erstad

M

NOR

Kamp/Vestheim IF

10 km aktiv

M35-39

32:40

0:00

2

11

Ulrik

Lolland

M

NOR

Rygge IL

10 km aktiv

M23-34

33:01

0:21

3

143

Mats

Hellerud

M

NOR

Moss IL

10 km aktiv

M23-34

33:37

0:57

4

114

Trygve

Hansen

M

NOR

Oslo

10 km aktiv

M23-34

34:55

2:15

5

151

Simen

Niewlaat

M

NOR

Team CF 2023 - Sport1

10 km aktiv

M35-39

35:13

2:33

6

246

Håkon

Urdal

M

NOR

Rygge IL

10 km aktiv

M40-44

36:24

3:44

7

41

Ole Herman

Røhr

M

NOR

Team CF 2023 - Rygge IL

10 km aktiv

M45-49

36:25

3:45

8

97

Håkon

Mindrebøe

M

NOR

Våler I Østfold

10 km aktiv

M23-34

36:26

3:46

9

275

Herman

Hesjedal-Tronstad

M

NOR

Spydeberg IL

10 km aktiv

M17-18

36:54

4:14

10

254

Mads

Lolland

M

NOR

Oslo

10 km aktiv

M35-39

37:00

4:20

10 beste kvinner på 10 kilometer

1

90

Sigrun

Gjølberg

F

NOR

Rygge IL

10 km aktiv

K23-34

35:49

0:00

2

102

Angelica

Karlsen

F

NOR

Moss IL

10 km aktiv

K23-34

36:17

0:28

3

277

Johanne Hjelle

Nitter

F

NOR

Moss

10 km aktiv

K35-39

41:14

5:25

4

17

Camilla

Solberg Vethe

F

NOR

Gentian

10 km aktiv

K45-49

41:58

6:09

5

101

Tonje

Pettersen

F

NOR

Lillestrøm

10 km aktiv

K35-39

44:12

8:23

6

15

Veronica

Willassen Schmelck

F

NOR

Gentian

10 km aktiv

K35-39

45:30

9:41

7

216

Victoria

Janitz

F

NOR

Mandagsklubben

10 km aktiv

K45-49

46:09

10:20

8

278

Nina

Pedersen

F

NOR

Moss

10 km aktiv

K40-44

46:25

10:36

9

280

Marie

Waagan

F

NOR

Spenst

10 km aktiv

K45-49

47:12

11:23

10

39

Tonje

Magnussøn

F

NOR

Moss

10 km aktiv

K40-44

47:35

11:46